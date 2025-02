MONTRÉAL, le 27 févr. 2025 /CNW/ - Paul Raymond, président et chef de la direction d'Alithya, participera à la 28e conférence annuelle TMT de la Banque Scotia le 5 mars 2025. La participation de M. Raymond débutera à 11h40 à 12h10 HE.

La diffusion en direct de la séance de M. Raymond sera accessible via la page Relations avec les investisseurs d'Alithya, et un enregistrement de la présentation sera disponible après l'événement.

À propos d'Alithya

Forte de la passion et de l'enthousiasme de ses équipes internationales et talentueuses, Alithya se positionne au sommet de la vague numérique en tant que conseillère de confiance en matière de services stratégiques et technologiques. Une étape numérique à la fois, elle transforme le monde en étant portée par son expertise et son intelligence collective afin de développer des solutions TI pratiques et sur mesure qui répondent aux défis complexes que rencontrent ses clients. Leur réussite lui tient à cœur, et elle les accompagne tout au long de leur évolution numérique en leur indiquant les nouvelles voies à suivre pour prospérer.

Fidèle à son nom, synonyme de vérité, Alithya promeut un modèle d'affaires qui délaisse le jargon technique du secteur pour favoriser la clarté et le franc-parler. Ses équipes travaillent de concert à la réalisation des trois grands volets de l'entreprise : le conseil stratégique, la transformation organisationnelle et l'accompagnement technologique.

