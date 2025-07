MONTRÉAL, le 23 juill. 2025 /CNW/ - Groupe Alithya inc. (TSX : ALYA) (« Alithya ») divulguera le mercredi 13 août 2025 ses résultats financiers du premier trimestre de l'exercice 2026 terminé le 30 juin 2025.

Alithya tiendra également une conférence téléphonique suivie d'une période de questions et réponses pour la communauté financière à 9 h 00 (HE).

Les états financiers, le rapport de gestion, le communiqué de presse et la présentation seront publiés sur le site Web d'Alithya dans la section Investisseurs.

Conférence téléphonique Date: Le mercredi 13 août 2025 Heure: 9 h 00 (heure de l'Est) Numéro d'appel sans frais: 1-800-990-4777 Webdiffusion simultanée: https://app.webinar.net/qr62ePxe3La

Réécoute

Une rediffusion sera disponible jusqu'au 20 août 2025 :

Numéro d'appel sans frais pour la réécoute: 1-888-660-6345

Code d'accès pour la rediffusion de la conférence: 86138 #

