ALPHARETTA, Ga., le 16 juill. 2025 /CNW/ - Alithya est fière d'annoncer la mise en service réussie des applications Enterprise Resource Planning (ERP) et Supply Chain Management (SCM) d'Oracle Cloud chez Virtua Health, un important fournisseur de soins de santé sans but lucratif du sud du New Jersey. Le projet marque un jalon important dans la démarche de transformation numérique de Virtua, en tirant parti des technologies d'Oracle Cloud pour favoriser l'efficacité opérationnelle, la visibilité financière et l'agilité dans l'ensemble de l'organisation.

Virtua Health s'est associée à Alithya pour mettre en œuvre les solutions ERP et SCM d'Oracle Cloud, alors que la mise en service du système Oracle Cloud Enterprise Performance Management (EPM) d'Oracle Cloud est prévue pour août 2025. La firme a désigné Alithya comme partenaire de confiance pour piloter son parcours de transformation à l'échelle de l'organisation. L'expertise éprouvée d'Alithya dans le secteur de la santé, ses capacités Oracle approfondies et sa stratégie d'apprentissage et de mobilisation ont aidé Virtua à simplifier les opérations, à optimiser la planification financière et à outiller ses équipes avec des technologies infonuagiques modernes.

« Chez Virtua, nous sommes déterminés à créer des expériences exceptionnelles pour nos employés et nos patients », a déclaré Tom Gordon, vice-président principal et chef de la direction informatique chez Virtua Health. « Notre partenariat avec Alithya donne à nos équipes les outils de pointe dont elles ont besoin pour continuer d'offrir des soins et des services exceptionnels à notre collectivité. »

Le projet comprenait les composantes suivantes :

La mise en œuvre à grande échelle du système ERP d'Oracle Cloud, qui transforme les fonctions de finance et d'approvisionnement ;

qui transforme les fonctions de finance et d'approvisionnement ; Le déploiement complet du système EPM d'Oracle Cloud, dont la mise en service est prévue en août 2025, permettant une planification, une budgétisation et des prévisions avancées. De plus, il intègre les outils d'analyse du coût des soins de santé spécialement conçus par Alithya pour favoriser une intégration harmonieuse des données et des dossiers de santé électroniques ;

dont la mise en service est prévue en août 2025, permettant une planification, une budgétisation et des prévisions avancées. De plus, il intègre les outils d'analyse du coût des soins de santé spécialement conçus par Alithya pour favoriser une intégration harmonieuse des données et des dossiers de santé électroniques ; Cette mise en service réussie renforce le rôle d'Alithya en tant que partenaire Oracle de premier plan et chef de file de la transformation du secteur de la santé par l'entremise de la technologie infonuagique et de l'harmonisation organisationnelle.

À propos de Virtua Health

Virtua Health est un système universitaire de santé déterminé à aider la population du sud du New Jersey à être en santé, à retrouver la santé et à la maintenir en lui offrant une gamme complète de services de soins de santé avancés, accessibles et fiables. Les 15 000 employés de Virtua fournissent des soins tertiaires, notamment des programmes réputés de cardiologie et de greffe, auxquels s'ajoutent des soins de santé communautaires. En plus de cinq hôpitaux, deux services d'urgence satellite, 42 centres de chirurgie ambulatoire et plus de 400 autres points de service, Virtua offre des services de santé directement aux collectivités au moyen de programmes d'hospitalisation à domicile, de physiothérapie et de réadaptation, de dépistage mobile et de soins paramédicaux.

Virtua compte 3 000 médecins affiliés et d'autres cliniciens. Ses spécialisations comprennent la santé cardiovasculaire et gastro-intestinale, l'orthopédie, la chirurgie avancée et la maternité. Le Virtua Health College of Medicine & Life Sciences, affilié à l'université Rowan, est un chef de file de la recherche, de l'innovation et de l'enseignement immersif. Virtua est également affiliée à l'université Penn Medicine pour le traitement du cancer et les neurosciences, ainsi qu'au Children's Hospital de Philadelphie pour la pédiatrie.

En tant que système de soins de santé sans but lucratif, Virtua est déterminée à assurer le bien-être de la collectivité et offre des programmes de sensibilisation novateurs qui s'attaquent aux problèmes sociaux touchant la santé, notamment l'initiative d'accès à une alimentation saine « Eat Well », qui comprend l'épicerie mobile unique en son genre Eat Well. Pour en savoir plus, consultez le site Virtua.org.

À propos d'Alithya

Nous sommes des conseillers de confiance qui misent sur l'IA et les technologies dernier cri pour offrir des services en conseils stratégiques et en transformation numérique. Nous aidons à résoudre des défis commerciaux qui permettent à nos clients de saisir de nouvelles occasions, de moderniser les processus et de gagner en efficacité. Nous nous appuyons sur une équipe de classe mondiale d'experts passionnés de l'industrie, de propriétés intellectuelles basées sur l'IA, des plus récentes technologies numériques, d'une solide compréhension des applications critiques et d'un écosystème de partenaires pour accélérer les résultats. Nous nous appuyons sur des décennies de succès et sur des centres de livraison globaux spécialisés pour fournir des solutions de bout en bout.

Nous nous efforçons de changer les choses. Nous sommes Alithya.

