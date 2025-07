MONTRÉAL, le 30 juill. 2025 /CNW/ - Groupe Alithya inc. (TSX : ALYA) (« Alithya ») est fière d'annoncer la disponibilité d'Alithya Rapid QA dans l'Espace partenaires Microsoft. Cette inclusion stratégique marque un jalon important pour Alithya, bonifiant sa capacité à appuyer ses clients dans l'accélération de leurs processus d'assurance qualité et de transformation numérique.

Un outil puissant doté de fonctions avancées

Alithya Rapid QA utilise une technologie de diagnostic informatique qui améliore les processus de test pour accélérer l'adoption et l'intégration des nouveaux logiciels d'entreprise ainsi que des mises à jour logicielles. Alithya Rapid QA est une plateforme polyvalente qui offre un éventail de modèles prédéfinis pour simplifier le processus de test, conçus pour plusieurs scénarios de tests courants et fondés sur les meilleures pratiques. En limitant les interventions manuelles, en diminuant le risque d'erreurs et en raccourcissant les cycles de test, l'outil aide les organisations à réduire leurs coûts, à améliorer la qualité des logiciels et à rentabiliser plus rapidement leurs investissements technologiques.

De nouvelles fonctionnalités sur Alithya Rapid QA, offrant plus de flexibilité dans des environnements variés et intégrant l'inspection visuelle

Alithya Rapid QA est maintenant disponible avec la fonctionnalité Mappeur amélioré, qui permet aux utilisateurs d'exécuter des tests dans des environnements variés avec différents paramètres et sources de données, tout en éliminant le besoin de créer plusieurs tests pour des données qui évoluent régulièrement. Alithya Rapid QA offre désormais la possibilité aux utilisateurs d'exécuter un seul test dans des environnements différents avec un simple réglage des spécifications de la destination dans le mappeur. Cette approche permet de réduire la complexité des tests, de gagner du temps, d'économiser des ressources et d'améliorer l'efficacité globale des tests. Ultimement, les déploiements sont accélérés, la fiabilité du système est améliorée et les coûts opérationnels sont réduits.

Alithya a également annoncé la prise en charge de la librairie à code source ouvert WatchUI sur Alithya Rapid QA, ajoutant de puissantes capacités d'inspection visuelle sur la plateforme. Cette nouvelle fonctionnalité permet aux utilisateurs de comparer visuellement différentes versions des interfaces, d'extraire du texte à partir d'images ou de fichiers PDF, puis de vérifier des éléments visuels complexes, ce qui assure une détection précoce des problèmes et l'uniformité de la conception visuelle.

Citation de Dany Paradis, vice-présidente principale, division du Québec, Alithya :

« Cet outil novateur change la donne pour nos clients, offrant une voie fluide aux utilisateurs actuels et un puissant accélérateur pour les nouveaux clients potentiels. En tirant parti de la polyvalence et de l'approche sans codage d'Alithya Rapid QA, nous donnons aux équipes les moyens d'améliorer efficacement leurs processus de test. »

Succès éprouvé au moyen des applications d'affaires Microsoft

Alithya Rapid QA propose également un cadre de test robuste et efficace pour les personnalisations essentielles à l'entreprise. La plateforme convient à plusieurs types de tests et en fait un outil idéal pour les environnements de planification des ressources de l'entreprise (ERP) à l'aide de Microsoft Dynamics. Elle comprend également des fonctionnalités essentielles de tests de régression qui permettent de détecter toute incidence négative des changements récents apportés aux codes sur les fonctionnalités existantes. À l'aide de tests centralisés, Rapid QA assure une transition en douceur et une couverture complète au moyen des fonctions conçues pour améliorer la fiabilité et l'efficacité des processus de test qui permettent la mise en œuvre performante et efficace de l'ERP Microsoft Dynamics. En plus de ces nombreux avantages, Alithya Rapid QA a été conçue avec une suite de régression propre à Dynamics pour valider automatiquement les mises à jour trimestrielles en quelques minutes.

