TORONTO, le 29 juill. 2024 /CNW/ - Patrimoine Richardson limitée, une filiale entièrement détenue par le Groupe Capital RF inc. (TSX: RCG) (la Société), est ravi d'annoncer l'arrivée de Marcus Chun au poste de chef des stratégies numériques et des services aux conseillers, à compter d'aujourd'hui. Scott Stennett, qui occupait auparavant ce poste, a été nommé vice-président du conseil de Patrimoine Richardson.

M. Chun est un leader transformationnel, un agent de changement positif ainsi qu'un ambassadeur des talents et de l'innovation. Il rejoint Patrimoine Richardson après avoir occupé le poste de vice-président et directeur général, Gestion stratégique et initiatives chez BMO Gestion privé de patrimoine. Auparavant, il a également occupé des postes de direction chez RBC Gestion de patrimoine, notamment celui de directeur principal, Exécution stratégique et opérations au Canada.

« Marcus a démontré sa capacité à apporter une valeur ajoutée significative en optimisant les procédures opérationnelles et en améliorant les plateformes technologiques. Sa passion pour l'exploitation des données et de la technologie afin d'optimiser les processus, combinée à son expérience variée dans différents domaines de la gestion de patrimoine, me convainc qu'il sera un leader exceptionnel pour améliorer notre parcours numérique et s'assurer que notre technologie correspond à la vision de l'entreprise », affirme Dave Kelly, directeur de l'exploitation chez Patrimoine Richardson.

Kish Kapoor, président et chef de la direction de Patrimoine Richardson, a déclaré : « Marcus jouit d'une réputation remarquable dans l'industrie. Mais par-dessus tout, c'est son enthousiasme et son dévouement que nous apprécions le plus. Ces qualités contribueront à améliorer nos processus et notre architecture. Nous sommes ravis d'accueillir Marcus dans notre équipe. »

La technologie est un élément clé pour attirer les meilleurs conseillers du Canada, ainsi que leurs clients chez Patrimoine Richardson. Cette nomination confirme la volonté de l'entreprise d'améliorer l'expérience de ses conseillers et de favoriser une culture entrepreneuriale parmi eux.

« Scott est au sein de l'entreprise depuis sa création et il a eu un impact considérable dans de nombreux domaines de notre activité. Il a notamment soutenu chacun de nos conseillers, afin de s'assurer qu'ils disposent toujours des ressources nécessaires et il a mis en place une plateforme technologique évolutive pour nous permettre de croître », a déclaré M. Kapoor. « Il a véritablement changé la donne pour nous. Dans son nouveau rôle de vice-président du conseil, il assurera une transition en douceur pour Marcus et mettra ensuite son talent et son expertise au service des activités de développement de l'entreprise, notamment en évaluant le contexte concurrentiel et les possibilités d'acquisition. »

Pour en savoir plus sur l'entreprise, veuillez visiter notre site Web pour consulter le rapport annuel 2023 et la dernière brochure de recrutement.

À PROPOS DU GROUPE CAPITAL RF INC.

Groupe Capital RF Inc. est une société cotée à la Bourse de Toronto (TSX : RCG), axée sur la gestion de patrimoine. Exploitant sous la marque Patrimoine Richardson, la Société est l'une des plus grandes sociétés indépendantes de gestion de patrimoine au Canada avec 37.1 milliards de dollars d'actifs gérés (au 30 juin 2024) et 22 bureaux dans tout le pays. Les équipes de conseillers de la société se concentrent exclusivement sur la prestation de conseils stratégiques sur la gestion du patrimoine et de solutions d'investissement novatrices personnalisées pour les familles et les entrepreneurs fortunés et très fortunés. La Société s'engage à maintenir des normes fiduciaires exceptionnelles et a obtenu une certification établie annuellement du Centre d'excellence fiduciaire pour ses plateformes de comptes de gestion distincts et de comptes de gestion de portefeuilles. Patrimoine Richardson a également été reconnue comme un Great Place to Work® (Un endroit où il fait bon travailler), un meilleur lieu de travail pour les femmes, un meilleur lieu de travail au Canada et en Ontario, et un meilleur lieu de travail pour le bien-être mental, dans le domaine des services financiers et de l'assurance, et pour le travail hybride. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter www.rfcapgroup.com et www.PatrimoineRichardson.com.

SOURCE Patrimoine Richardson

Pour plus d'informations, veuillez contacter : Patrimoine Richardson Limitée, Susan Fry, Vice-présidente, Marketing, Tél : 416 943-6685; courriel : [email protected]