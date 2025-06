TORONTO, le 10 juin 2025 /CNW/ - Patrimoine Richardson Limitée (Patrimoine Richardson), une filiale entièrement détenue par le Groupe Capital RF Inc. (TSX: RCG) (la Société), se réjouit d'avoir été nommée meilleur lieu de travail dans le secteur des services financiers et de l'assurance en 2025 par Great Place To Work®, une organisation de renommée mondiale spécialisée dans l'évaluation de la culture d'entreprise.

« Nous sommes fiers d'être de nouveau reconnus parmi les chefs de file de notre industrie dans ce classement prestigieux. Il s'agit de la sixième distinction décernée à Patrimoine Richardson en tant que l'un des meilleurs lieux de travail dans le secteur des services financiers et de l'assurance -- une reconnaissance qui reflète la culture collaborative qui règne au sein de notre entreprise », a déclaré Lynne Brejak, cheffe des ressources humaines chez Patrimoine Richardson. « Nous restons déterminés à favoriser une culture fondée sur la communication ouverte et la rétroaction continue, alors que nous poursuivons notre parcours de croissance. »

Ce classement est établi à partir des commentaires des employés de centaines d'entreprises qui ont été sondées par Great Place To Work®. Pour être éligibles, les entreprises doivent détenir la certification Great Place To Work™ et obtenir des résultats remarquablement élevés dans l'enquête sur l'indice de confiance des employés.

À propos du Groupe Capital RF Inc.

Groupe Capital RF Inc. est une société cotée à la Bourse de Toronto (TSX : RCG), axée sur la gestion de patrimoine. Exploitant sous la marque Patrimoine Richardson, la Société est l'une des plus grandes sociétés indépendantes de gestion de patrimoine au Canada avec 39,7 milliards de dollars d'actifs sous administration (au 31 mai 2025) et 23 bureaux à travers le pays. Les équipes de conseillers de la société se concentrent exclusivement sur la prestation de conseils stratégiques sur la gestion du patrimoine et de solutions d'investissement novatrices personnalisées pour les familles et les entrepreneurs fortunés et très fortunés. La Société s'engage à maintenir des normes fiduciaires exceptionnelles et a obtenu une certification établie annuellement du Centre d'excellence fiduciaire pour ses plateformes de comptes de gestion distincts et de comptes de gestion de portefeuilles. Pour la septième année consécutive, Patrimoine Richardson a été reconnue comme meilleur lieu de travail par Great Place To Work®, une organisation de renommée mondiale spécialisée dans l'évaluation de la culture d'entreprise.

Pour en savoir plus sur la Société, veuillez visiter www.rfcapgroup.com et www.PatrimoineRichardson.com afin de consulter notre rapport annuel de 2024, ainsi que notre brochure de recrutement.

À Propos de Great Place to WorkTM

La Great Place to Work est l'autorité mondiale en matière de cultures de milieu de travail à haute confiance et à haut rendement. La société mondiale de recherche et de conseil, Great Place to WorkTM fournit les références et l'expertise nécessaires pour créer, maintenir et reconnaître des cultures exceptionnelles en milieu de travail. Au Canada, Great Place to WorkTM produit des listes Best WorkplaceTM spécifiques à l'industrie et à la démographie, et représente la voix de 500 000 employés dans l'ensemble de l'industrie. Cette étude fait partie de la plus grande étude annuelle sur le lieu de travail, qui reconnaît les meilleurs lieux de travail au monde dans une série de listes nationales, notamment celles publiées par le Globe & Mail (Canada) et le magazine Fortune (États-Unis). Visitez-nous à l'adresse https://www.greatplacetowork.ca/fr/

