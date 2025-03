TORONTO, le 25 mars 2025 /CNW/ - Patrimoine Richardson limitée (Patrimoine Richardson), une filiale entièrement détenue par le Groupe Capital RF inc. (TSX: RCG) (la Société), est ravie d'annoncer aujourd'hui la nomination de Kevin Shubley au poste de vice-président principal et chef de l'expérience et de la croissance des conseillers, avec effet immédiat.

Fort d'une expérience professionnelle de plus de 20 ans, M. Shubley est un dirigeant expérimenté. Avant de rejoindre Patrimoine Richardson l'année passée, en tant que vice-président, Stratégie d'entreprise et analyse, il a gravi les échelons en assumant diverses responsabilités. Plus récemment, il a été responsable des initiatives stratégiques au sein d'une petite société indépendante de gestion de patrimoine. Auparavant, il a occupé le poste de chef du service Conseil en placement privé d'une société appartenant à une banque, tout en dirigeant un programme de gestionnaires de portefeuille. Il détient également plusieurs titres professionnels, dont ceux d'analyste financier agréé (CFA), de gestionnaire de placements agréé (CIM) et de planificateur financier agréé (CFP).

« Kevin représente la personne idéale pour diriger les initiatives visant à renforcer la base de clientèle de nos conseillers et à maintenir leur attention sur notre mission de réaliser l'excellence opérationnelle », a déclaré Dave Kelly, président et chef de la direction de Patrimoine Richardson.

M. Shubley assurera la direction de plusieurs départements, dont ceux de Gestion des activités, Formation, développement et intégration, Bureau national de partenariats et Stratégie d'entreprise et analyse. Il supervisera également l'équipe des conseillers en conformité du patrimoine et celle du développement de l'entreprise, qui est responsable de l'acquisition de nouvelles équipes de conseillers.

Kevin Shubley a déclaré : « J'ai commencé à travailler chez Patrimoine Richardson en mars 2024, attiré par le potentiel de cette entreprise pour devenir un choix privilégié pour les meilleurs conseillers financiers au Canada ainsi que leur clientèle. Après une année marquée par des progrès considérables, je suis encore plus convaincu que nous empruntons la bonne voie. Je suis ravi de collaborer avec Dave Kelly, notre équipe de direction ainsi que nos équipes de conseillers dans ce nouveau rôle ».

Cette nomination témoigne de l'engagement de Patrimoine Richardson envers ses conseillers, soit de leur fournir les ressources nécessaires pour optimiser leurs activités et offrir un service et des conseils de haute qualité à leurs clients.

Pour en savoir plus sur la Société, veuillez visiter notre site Web pour consulter notre rapport annuel 2024 et notre dernière brochure de recrutement.

À PROPOS DU GROUPE CAPITAL RF INC.

Groupe Capital RF inc. est une société cotée à la Bourse de Toronto (TSX : RCG), axée sur la gestion de patrimoine. Exploitant sous la marque Patrimoine Richardson, la Société est l'une des plus grandes sociétés indépendantes de gestion de patrimoine au Canada avec 40 milliards de dollars d'actifs sous administration (au 28 février 2025) et 22 bureaux dans tout le pays. Les équipes de conseillers de la société se concentrent exclusivement sur la prestation de conseils stratégiques sur la gestion du patrimoine et de solutions d'investissement novatrices personnalisées pour les familles et les entrepreneurs fortunés et très fortunés. La Société s'engage à maintenir des normes fiduciaires exceptionnelles et a obtenu une certification établie annuellement du Centre d'excellence fiduciaire pour ses plateformes de comptes de gestion distincts et de comptes de gestion de portefeuilles. Pour la septième année consécutive, Patrimoine Richardson a été reconnu comme un « excellent lieu de travail » par Great Place To Work®, une autorité mondiale en matière de culture d'entreprise. Pour plus d'informations, veuillez consulter www.rfcapgroup.com et www.PatrimoineRichardson.com.

