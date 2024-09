TORONTO, le 16 sept. 2024 /CNW/ - Patrimoine Richardson Limitée, une filiale entièrement détenue par le Groupe Capital RF Inc. (TSX: RCG), est ravi d'annoncer que Ben Troiani, gestionnaire de portefeuille, conseiller en gestion de patrimoine et conseiller en placement, ainsi que l'équipe Troiani Wealth Management, rejoignent aujourd'hui l'entreprise, renforçant notre présence dans la région du sud-ouest de l'Ontario.

« Nous convions les équipes qui partagent notre vision à rejoindre notre entreprise. Nous cherchons des conseillers qui saisissent la possibilité favorable de développer des activités en adéquation avec leurs valeurs et leur philosophie, tout en respectant notre héritage dans l'industrie. Cela signifie habiliter nos conseillers à prendre les décisions les plus adaptées pour eux, leur permettant ainsi de mieux répondre aux besoins de leurs clients », affirme Kish Kapoor, président et chef de la direction de Patrimoine Richardson. « Nous nous engageons également à recruter des équipes de conseillers qui valorisent une culture profondément entrepreneuriale. Ben Troiani, ainsi que notre équipe au sein de Patrimoine Richardson, partage cette vision. Ces équipes contribuent à la réalisation de notre objectif, qui consiste à offrir aux meilleurs conseillers du Canada un environnement professionnel stable et distingué ».

« Après une analyse approfondie des options dans le secteur, Patrimoine Richardson s'est imposé comme notre première option. En effet, leur engagement envers la création de liens solides avec les clients et leur volonté de servir les familles multigénérationnelles correspondent parfaitement à nos valeurs. De plus, nous jouissons ici d'une liberté pour agir dans l'intérêt supérieur de nos clients, tout en bénéficiant d'une culture d'entreprise dynamique et entrepreneuriale. Nous sommes persuadés que les ressources et l'autonomie dont nous disposons nous permettront d'exceller », a déclaré Ben Troiani.

Avec l'intégration de l'équipe Troiani Wealth Management, Patrimoine Richardson a renforcé sa présence dans la région du sud-ouest de l'Ontario avec désormais 15 équipes. Cette équipe, qui approchent rapidement 400 millions de dollars en actifs sous gestion, est composée de Andrée Crocker, adjointe du conseiller en placement; Joe Tirone, adjoint du conseiller en placement; et Lisa DiMaria, adjointe administrative.

« Nous sommes très heureux que Ben et son équipe aient choisi de transférer leur activité au sein de notre entreprise, après avoir effectué de nombreuses recherches et un examen introspectif », déclare Natalie Bisset, vice-présidente principale et cheffe du développement des affaires. « Ben a vu ce que beaucoup perçoivent : Patrimoine Richardson offre à ses conseillers la possibilité de s'épanouir en bénéficiant du soutien nécessaire, tout en développant un véritable sentiment d'appartenance. Nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui Ben, Andrée, Joe et Lisa comme nouveaux collègues ».

Pour en savoir plus sur l'entreprise, veuillez visiter notre site Web pour consulter le dernier rapport du deuxième trimestre 2024 et la dernière brochure de recrutement.

À PROPOS DU GROUPE CAPITAL RF INC.

Groupe Capital RF Inc. est une société cotée à la Bourse de Toronto (TSX : RCG), axée sur la gestion de patrimoine. Exploitant sous la marque Patrimoine Richardson, la Société est l'une des plus grandes sociétés indépendantes de gestion de patrimoine au Canada avec 38,3 milliards de dollars d'actifs gérés (au 31 août 2024) et 22 bureaux dans tout le pays. Les équipes de conseillers de la société se concentrent exclusivement sur la prestation de conseils stratégiques sur la gestion du patrimoine et de solutions d'investissement novatrices personnalisées pour les familles et les entrepreneurs fortunés et très fortunés. La Société s'engage à maintenir des normes fiduciaires exceptionnelles et a obtenu une certification établie annuellement du Centre d'excellence fiduciaire pour ses plateformes de comptes de gestion distincts et de comptes de gestion de portefeuilles. Patrimoine Richardson a également été reconnue comme un Great Place to Work® (Un endroit où il fait bon travailler), un meilleur lieu de travail pour les femmes, un meilleur lieu de travail au Canada et en Ontario, et un meilleur lieu de travail pour le bien-être mental, dans le domaine des services financiers et de l'assurance, et pour le travail hybride. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter www.rfcapgroup.com et www.PatrimoineRichardson.com.

