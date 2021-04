TORONTO, le 15 avril 2021 /CNW/ - Groupe Capital RF Inc. (TSX : RCG) est fier d'annoncer aujourd'hui que sa filiale en propriété exclusive Patrimoine Richardson Limitée (« Patrimoine Richardson ») figure dans la liste 2021 des 50 Meilleurs lieux de travail au Canada pour les organismes de 100 à 999 employés présentée par Great Place to Work®, une autorité globale en matière de culture du travail. C'est la deuxième fois que Patrimoine Richardson reçoit cette reconnaissance au cours des trois dernières années.

Pour être nommé meilleur lieu de travail, Great Place to Work® réalise une évaluation de la culture axée sur les politiques et les pratiques de gestion. Cet examen cible divers facteurs qui favorisent la confiance tels : la gratitude, l'écoute, la célébration, le bien-être et le partage, pour n'en nommer que quelques-uns. Les données recueillies offrent une représentation rigoureuse de l'organisation du point de vue des employés et un portrait global de la culture du milieu de travail.

« C'est une autre témoignage puissant de notre culture, de notre entreprise et, en fait, de nos employés », a déclaré Kish Kapoor, président et chef de la direction. « Ce prix souligne notre engagement à créer un environnement si valorisé que nos employés et conseillers talentueux nous ont mené publiquement et objectivement par leurs commentaires à être nommés parmi les meilleurs lieux de travail. C'est également un vote de confiance éloquent lorsque nous considérons que le mois dernier, nous avons également été nommés l'un des Meilleurs lieux de travail pour les femmes™. Ces nominations renforcent notre décision d'adhérer pleinement aux valeurs et aux normes les plus élevées adoptées par la prestigieuse marque Richardson depuis plus de 90 ans dans le secteur des services financiers. Ce sont ces valeurs et ces normes qui attirent des professionnels talentueux qui se tournent vers nous pour poursuivre leur carrière dans le secteur canadien de la gestion de patrimoine en pleine expansion, et leurs clients qui recherchent leurs conseils inégalés ».

À PROPOS DE GROUPE CAPITAL RF INC.

Groupe Capital RF Inc. (Capital RF) exploite actuellement deux segments d'activités : Gestion de patrimoine et Compensation, ainsi qu'un segment Services généraux. Le groupe de la Gestion de patrimoine est dirigé par la filiale en propriété exclusive de Capital RF, Patrimoine Richardson. Patrimoine Richardson est l'une des plus importantes sociétés de gestion de patrimoine indépendantes au Canada, avec 32,7 milliards de dollars d'actif sous gestion (au 31 mars 2021) et 19 bureaux à la grandeur du pays. Les équipes de conseillers de la société sont entièrement dédiées à offrir des conseils stratégiques en matière de gestion de patrimoine et des solutions de placement novatrices adaptées aux besoins des familles et des entrepreneurs à valeur nette élevée ou très élevée. Patrimoine Richardson s'engage à maintenir des normes fiduciaires exceptionnelles et a obtenu la certification, déterminée annuellement, par le Centre d'excellence fiduciaire pour ses plateformes de comptes à gestion distincte et de comptes de gestion de portefeuille. Patrimoine Richardson a également été reconnue par Great Place to Work® pour la troisième année consécutive, un des Meilleurs lieux de travail pour les femmes en 2021 et un des 50 Meilleurs lieux de travail au Canada. Le groupe de la Compensation, chapeauté par Compensation de titres RF S.E.C., offre des services de courtier chargé de comptes à Patrimoine Richardson et à d'autres tiers, incluant des services d'exécution des opérations, de compensation, de règlement et de garde, en plus de prendre en charge certains autres services intermédiaires et administratifs et d'autres dépenses associées à la prestation de ces services. Capital RF est inscrit à la cote de la Bourse de Toronto sous le symbole « RCG ». Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter notre site Web d'entreprise aux adresses www.rfcapgroup.com et www.RichardsonWealth.com.

