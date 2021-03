Patrimoine Richardson annonce le parrainage de l'initiative internationale de jeunesse care pour honorer l'esprit de la Journée internationale des femmes 2021

TORONTO, le 8 mars 2021 /CNW/ - Groupe Capital RF Inc. (TSX: RCG) (la Société) a annoncé aujourd'hui que sa filiale en propriété exclusive Patrimoine Richardson Limitée (« Patrimoine Richardson ») a fait un don financier au Conseil consultatif des jeunes de Plan International Canada (Plan Canada) en l'honneur de la Journée internationale des femmes.

« La Journée internationale des femmes est l'occasion d'exprimer notre solidarité collective pour créer un monde égalitaire entre les genres », a déclaré Kish Kapoor, président et directeur général de Groupe Capital RF Inc. « Nos équipes sont fières de l'engagement de notre entreprise en faveur de la promotion des femmes. Nous sommes conscients de notre rôle dans l'amélioration de la société en parrainant et en soutenant les femmes au travail, à la maison et dans nos communautés. C'est l'une des nombreuses raisons pour lesquelles nous sommes une organisation fière et unie ».

Il s'agit du deuxième don annuel de Patrimoine Richardson pour soutenir les initiatives de la jeunesse organisées par Plan Canada. Patrimoine Richardson avait fait un don à l'organisation en 2020 également. « Nous continuons à soutenir Plan International car nous partageons la conviction fondamentale que l'avancement des droits des enfants éliminera les obstacles qui empêchent les enfants, en particulier les filles, de réaliser leur plein potentiel », a dit Sarah Widmeyer, directrice, Stratégies de gestion de patrimoine chez Patrimoine Richardson. « Le Conseil consultatif des jeunes a pour mandat de permettre aux jeunes de connaître et de soutenir la noble mission de Plan Canada. Ce don est une preuve supplémentaire de notre engagement envers un avenir d'appartenance et d'inclusion et envers l'autonomisation de la prochaine génération ».

À PROPOS DE GROUPE CAPITAL RF INC.

Groupe Capital RF Inc. (Capital RF) exploite actuellement deux unités d'exploitation, Gestion de patrimoine et Compensation, ainsi qu'un segment Services généraux. Le groupe de la Gestion de patrimoine est dirigé par la filiale en propriété exclusive de Capital RF, Patrimoine Richardson. Patrimoine Richardson est l'une des plus importantes sociétés de gestion de patrimoine indépendantes au Canada, avec 31,4 milliards de dollars d'actif sous gestion (au 28 février 2021) et 19 bureaux à la grandeur du pays. Les équipes de conseillers de la société sont entièrement dédiées à offrir des conseils stratégiques en matière de gestion de patrimoine et des solutions de placement novatrices adaptées aux besoins des familles et des entrepreneurs à valeur nette élevée ou très élevée. Patrimoine Richardson s'engage à maintenir des normes fiduciaires exceptionnelles et a obtenu la certification, déterminée annuellement, par le Centre d'excellence fiduciaire pour ses plateformes de comptes à gestion distincte et de comptes de gestion de portefeuille. Patrimoine Richardson a également été reconnue par Great Place to Work® pour la troisième année consécutive. Le groupe de la Compensation, chapeauté par Compensation de titres RF S.E.C., offre des services de courtier chargé de comptes à Patrimoine Richardson et à d'autres tiers, incluant des services d'exécution des opérations, de compensation, de règlement et de garde, en plus de prendre en charge certains autres services intermédiaires et administratifs et d'autres dépenses associées à la prestation de ces services. Capital RF est inscrite à la cote de la Bourse de Toronto sous le symbole « RCG ». Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter notre site Web d'entreprise aux adresses www.rfcapgroup.com et www.PatrimoineRichardson.com.

À PROPOS DE PLAN INTERNATIONAL CANADA

Plan International Canada fait partie de Plan International. Les fonds amassés au Canada et dans le monde entier sont utilisés pour soutenir des projets de développement communautaire fondés sur les droits et centrés sur l'enfant, grâce à des solutions durables ayant un impact significatif. Plan International Canada Inc. (Plan International Canada) est officiellement enregistré comme organisme de bienfaisance auprès du gouvernement fédéral. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.plancanada.ca/about-plan.

SOURCE RF Capital Group Inc.

Renseignements: Groupe Capital RF Inc., Rocco Colella, directeur général, Relations avec les investisseurs, Tél. : 416-941-0894; courriel : [email protected]

Liens connexes

http://gmpcapital.com/