OTTAWA, ON, le 6 mars 2025 /CNW/ - Pour célébrer la Journée internationale de la Francophonie, Patrimoine canadien, en collaboration avec le Réseau dialogue, organise un spectacle mettant en vedette des artistes francophones canadiens.

Aujourd'hui, l'honorable Rachel Bendayan, ministre des Langues officielles et ministre associée de la Sécurité publique, a dévoilé la programmation de ce spectacle qui aura lieu le 20 mars, à La Cité d'Ottawa, en plus d'être offert en ligne gratuitement.

Le spectacle célébrera la richesse et la diversité de notre francophonie. Il mettra en vedette des talents francophones canadiens qui font rayonner notre culture grâce à leur musique. Au programme de ce spectacle figurent des artistes dynamiques qui incarnent la vitalité et la diversité de la scène musicale francophone au Canada.

Guyaume Boulianne - voix envoûtante au service de la chanson francophone contemporaine.

- voix envoûtante au service de la chanson francophone contemporaine. Yao - artiste à la croisée du slam, du hip-hop et de la chanson.

- artiste à la croisée du slam, du hip-hop et de la chanson. Andrina Turenne - interprète passionnée aux racines métissées.

- interprète passionnée aux racines métissées. Senaya - fusion envoûtante de soul, de jazz et de musique du monde.

- fusion envoûtante de soul, de jazz et de musique du monde. Artiste surprise de la relève - un talent émergent faisant déjà sa marque dans le monde de la musique.

Que vous soyez amateur de musique, passionné de culture ou simplement curieux de découvrir de nouveaux artistes, réservez la date dès maintenant.

Le spectacle aura lieu le 20 mars, de 13 h 30 à 15 h (HNE). Les places en salle à La Cité sont disponibles sous invitation seulement. Aucune inscription n'est requise pour le visionnement en ligne. Le spectacle sera diffusé en français, avec interprétation simultanée en anglais.

Visitez le site Web de Patrimoine canadien pour connaitre la programmation complète et obtenir le lien pour la webdiffusion.

Citations

« La Journée internationale de la Francophonie est l'occasion de célébrer la richesse et la diversité de notre culture francophone. La musique nous rassemble et nous permet d'honorer notre langue et notre patrimoine. J'invite tous les Canadiens et Canadiennes à se joindre à nous pour souligner fièrement notre identité francophone. »

- L'honorable Rachel Bendayan, ministre des Langues officielles et ministre associée de la Sécurité publique

« Le Réseau dialogue est fier de s'associer à Patrimoine canadien pour souligner la Journée internationale de la Francophonie. À travers la musique, nous célébrons la vitalité et la diversité des talents francophones d'un bout à l'autre du pays. Ce spectacle est une occasion unique de mettre en lumière ces artistes et de réaffirmer notre engagement envers une Francophonie inclusive et dynamique. »

- Ajà Besler, directrice générale, Réseau dialogue

Les faits en bref

Le 20 mars est la Journée internationale de la Francophonie. On la souligne chaque année, durant le Mois de la Francophonie, afin de célébrer la langue française et la culture francophone.

Le Réseau dialogue, fondé en 2004, a pour mission d'engager un dialogue durable au sein de la Francophonie et avec toute la diversité du Canada. Il coordonne des projets collaboratifs, tels que les Rendez-vous de la Francophonie, en organisant des activités de sensibilisation, en mettant en œuvre des projets de recherche et en employant des approches innovatrices.

Solidement implantée dans la région de la capitale nationale et de l'Est ontarien depuis un quart de siècle, La Cité est le plus grand collège d'arts appliqués et de technologie de langue française en Ontario. Sa mission est de former une main-d'œuvre compétente, engagée et créative, capable de contribuer au développement économique, social et culturel de l'Ontario français et de la société, dans un milieu de vie francophone.

