OTTAWA, ON, le 9 janv. 2025 /CNW/ - Les membres du public sont invités à chausser leurs patins et à venir profiter des plaisirs intemporels de la patinoire de Rideau Hall pendant la saison hivernale. Nichée sur le domaine de Rideau Hall, la patinoire a accueilli des générations de patineurs et a façonné la culture des sports d'hiver au Canada. Habillez-vous chaudement et venez faire le plein de plaisir!

Vous pourrez utiliser le Pavillon d'hiver, un bâtiment patrimonial restauré, pour vous réchauffer et lacer vos patins.

Le public est invité à profiter de la patinoire gratuitement aux heures suivantes :

Du 10 janvier au 2 mars 2025 (si les conditions météorologiques le permettent)

Du lundi au vendredi, de 17 h à 20 h 30. Dernière entrée à 19 h 45

Les samedis et dimanches, de 12 h à 20 h 30. Dernière entrée à 19 h 45

Pour de plus amples informations, veuillez consulter la page Web de la patinoire de Rideau Hall.

Le patinage extérieur est une activité qui dépend des conditions météorologiques. Nous vous invitons à consulter notre site Web et nos plateformes de médias sociaux pour obtenir des renseignements à jour sur l'état de la patinoire.

En passant, ne manquez pas notre célébration hivernale qui aura lieu le samedi 1er février, de 12 h 30 à 16 h! À cette occasion, le domaine de Rideau Hall deviendra un terrain de jeu hivernal qui proposera une foule d'activités gratuites, des prestations et quelques surprises. Cet événement gratuit en plein air ouvert aux personnes de tous âges est présenté dans le cadre du Bal de Neige.

SOURCE Bureau de la gouverneure générale du Canada

Renseignements pour les médias : Bureau de presse de Rideau Hall, [email protected]; Information pour le public : [email protected]