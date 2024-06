STONEWALL, MB, le 12 juin 2024 /CNW/ - Canards Illimités Canada (CIC) a annoncé l'élection de son 46e président, Pat O'Connor, lors de la réunion de son conseil d'administration en fin de semaine.

Entré en fonction le 8 juin, M. O'Connor compte plus de trente ans de service dévoué à CIC et une riche expérience dans les domaines des finances et de la protection de l'environnement. Au Manitoba, il a participé à la création de Ride to the Lake, une activité de financement parmi les plus populaires de CIC qui a inspiré de nombreuses autres courses du genre au Canada.

Pat O’Connor est élu 46e président de Canards Illimités Canada. Crédit : Stephen MacGillivray Photography & Video (Groupe CNW/Canards Illimités Canada)

Durant son mandat de deux ans, M. O'Connor soutiendra la mission de CIC de conserver, de remettre en état et de protéger les milieux humides et les prairies nord-américaines. Il succède à Roger d'Eschambault, qui est devenu président du conseil.

« C'est un honneur de servir comme président de Canards Illimités Canada. J'ai consacré ma carrière à tisser des liens solides avec les gens, à être stratégique dans ma poursuite d'une vision, et à instituer un sens des responsabilités pour obtenir des résultats. Ce savoir-faire me sera très précieux à la tête de CIC, j'en suis convaincu », a dit M. O'Connor.

« De bien des façons, nous sommes engagés dans une course contre la montre. Le Canada perd environ 35 hectares de milieux humides chaque jour. Nous assistons à des inondations sans précédent, le feu ravage la forêt boréale, la perte de biodiversité est catastrophique et les espèces en péril sont de plus en plus nombreuses sur Terre. Chaque gain au chapitre de la conservation des milieux humides atténue les effets cumulés de ces pertes. »

Selon M. O'Connor, CIC entend être à l'avant-garde de la réponse à ces défis et collaborer étroitement avec tous les ordres de gouvernement, les Autochtones, le secteur privé, les partenaires écologistes et les collectivités de tout le Canada pour protéger la santé des milieux humides et la qualité de l'eau au bénéfice de la sauvagine, de la faune et des gens.

Les gestes que pose aujourd'hui CIC, la principale organisation dédiée à la conservation au Canada, profiteront à plusieurs générations à venir. En tant que président, M. O'Connor veut accroître le rayonnement de CIC, attirer de nouveaux membres et poursuivre la diversification du conseil d'administration hors pair de l'organisation.

Qui est Pat O'Connor ?

Pat O'Connor a eu la piqûre du bénévolat à CIC lorsqu'il a assisté à ses premières activités de financement, il y a trente ans. Ce passionné de conservation affectionne le plein air et voue à la nature un profond respect. La pêche, la chasse, la randonnée et le vélo sont des passe-temps pour lui.

Ce natif de la région de Toronto est un amoureux de l'Ouest. Non seulement il a passé la majeure partie de sa vie entre Winnipeg et Calgary, mais il a rencontré son épouse Jenny en Saskatchewan, province avec laquelle il conserve des liens très forts. Sa famille habite Winnipeg, mais aime se prélasser à son chalet du canton du lac des Bois, en Ontario.

Fondateur de Blackwood Family Enterprise Services, il compte plus de 25 ans d'expérience auprès d'entreprises familiales, qu'il conseille sur des questions de gouvernance, de planification successorale et de résolution des conflits. Ses réalisations en affaires seront très utiles pour créer et maintenir des partenariats de premier ordre partout au Canada.

Canards Illimités Canada en bref

Canards Illimités Canada (CIC) est le chef de file de la conversation des milieux humides. Organisme de bienfaisance enregistré, CIC s'associe avec les gouvernements, le secteur privé, les OBNL, les peuples autochtones et les propriétaires fonciers pour protéger les milieux humides essentiels pour la sauvagine, la faune et tout l'environnement. Pour en savoir plus sur la gamme novatrice de services et de solutions écologiques de CIC, consultez le www.canards.ca.

Vous aimeriez vous impliquer?

Les 22 et 23 juin, participez à Canards en Cavale, notre collecte de fonds annuelle, et aidez-nous à faire un pas de plus pour la protection de nos précieux milieux humides. Tous ensemble, allons courir pour la santé de nos cours d'eau, de notre faune et de notre avenir!

