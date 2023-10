Pour ajouter à l'œuforie, les Canadiens et Canadiennes peuvent maintenant combiner le nouveau sandwich savoureux avec les bâtonnets de pain doré uniques de Wendy's, maintenant offerts toute la journée, et un petit café chaud à 1 $*

BURLINGTON, ON, le 16 oct. 2023 /CNW/ -

QUOI :

Réveillez-vous à l'odeur des muffins anglais! Le 16 octobre, Wendy's® Canada revient à la charge avec deux NOUVEAUX sandwichs sur muffin anglais composés de vos aliments préférés du matin. Légers et parfaitement moelleux, les petits pains sont garnis d'un œuf canadien de catégorie A fraîchement cassé, de votre choix de bacon fumé au bois de pommier cuit au four chaque jour ou d'une savoureuse galette de saucisse carrée, et de fromage fondu. Vous avez l'eau à la bouche?

Wendy’s Canada ajoute deux nouveaux sandwichs sur muffin anglais à son appétissant menu du matin. (Groupe CNW/Wendy's Restaurants of Canada)

À l'occasion du lancement de ce sandwich déjeuner classique préparé à la Wendy's, les clients peuvent en acheter un et en obtenir un deuxième pour 1 $ jusqu'au 12 novembre 2023**, dans l'application Wendy's. C'est le prétexte parfait pour goûter à cette nouveauté du menu déjeuner. Et nos offres alléchantes ne s'arrêtent pas là, car le matin serait incomplet sans une tasse de café frais et chaud. Combinez le nouveau sandwich sur muffin anglais avec un petit café chaud à 1 $ jusqu'au 25 décembre 2023*.

Vous avez plutôt la dent sucrée? Pour la toute première fois, les bâtonnets de pain doré de style maison tant aimés de Wendy's sont offerts TOUTE. LA. JOURNÉE. En effet, les gens peuvent maintenant se régaler de ces délicieux bâtonnets sucrés du matin au soir. Le plaisir ne se limite pas au petit déjeuner.

OÙ ET QUAND :

Les nouveaux sandwichs sur muffin anglais sont offerts dans les restaurants Wendy's partout au Canada à compter du 16 octobre, pendant les heures de déjeuner, de 6 h 30 à 10 h 30***. Pour profiter de l'offre « Achetez-en un et obtenez le deuxième pour 1 $ », assurez-vous de commander durant ces heures d'ici le 12 novembre - cette offre n'est valable qu'avec l'application Wendy's**. Une autre raison de ne plus flâner au lit le matin.

Les bâtonnets de pain doré de style maison sont offerts toute la journée à compter du 16 octobre. Pour satisfaire votre envie de sucré, utilisez l'application mobile de Wendy's, passez au restaurant Wendy's le plus près ou faites livrer votre commande!

Si nous ne pouvons faire de vous une personne matinale, nous pouvons vous servir le meilleur petit déjeuner sucré à n'importe quel moment de la journée - seulement offert chez Wendy's.

POURQUOI :

Pour offrir à sa clientèle des déjeuners qui sont tout sauf ennuyeux et fades, Wendy's ajoute sa touche de fraîcheur aux saveurs familières du matin afin de créer des repas comme le déjeuner Baconator®, les bâtonnets de pain doré de style maison et, maintenant, les sandwichs sur muffin anglais qui deviendront vite des favoris. Il s'agit des mêmes sandwichs sur muffin anglais bien connus et aimés des adeptes, mais préparés à la Wendy's avec les meilleurs ingrédients du déjeuner.

« Nous cherchons constamment à adapter les incontournables du matin à la façon Wendy's pour donner de la fraîcheur à notre menu déjeuner », explique Hayley Kianoff, directrice de l'innovation culinaire -- International chez Wendy's.

« Pour en arriver au sandwich déjeuner parfait, nous avons testé 60 variantes avant d'arrêter notre choix sur ces muffins anglais légers et moelleux préparés avec une touche de miel, puis garnis d'œufs canadiens fraîchement cassés et de délicieuses saucisses ou tranches de bacon. »

COMMENT ?

Commandez un meilleur déjeuner au restaurant Wendy's le plus près, en ligne ou par le biais de l'application mobile Wendy's pendant les heures de déjeuner, ou en tout temps, si vous avez une envie irrésistible des bâtonnets de pain doré de style maison.

En commandant par l'application Wendy's, vous accumulerez des points Wendy's RécompensesMC à échanger contre des repas****!

À demain matin!

À propos de Wendy's

Wendy's a été fondée en 1969 par Dave Thomas à Columbus, dans l'État d'Ohio, aux États-Unis. Dave a bâti son entreprise selon le principe « La qualité c'est notre recetteMD » qui demeure à ce jour la pierre d'assise du système chez Wendy's. La marque Wendy's, qui a ouvert un premier restaurant au Canada en 1975, est reconnue pour ses hamburgers carrés préparés sur commande avec du bœuf frais jamais congelé, ses salades fraîchement préparées et d'autres plats qui font sa renommée, comme le chili, les pommes de terre au four et le dessert FrostyMD. L'entreprise Wendy's Company (inscrite à la bourse Nasdaq sous le symbole WEN) s'est engagée à agir comme il se doit et à avoir un impact positif dans la vie des gens. Cet engagement se concrétise particulièrement par son soutien à la Dave Thomas Foundation for AdoptionMD et par son programme signature Wendy's Wonderful KidsMC, dont l'objectif est de trouver un foyer permanent rempli d'amour pour tous les enfants en attente d'adoption dans le système de placement en famille d'accueil de l'Amérique du Nord. Aujourd'hui, Wendy's et ses franchisés emploient des centaines de milliers de personnes dans plus de 7 000 restaurants à l'échelle mondiale et visent à devenir la marque de restaurants la plus prospère et la plus aimée au monde. Pour de plus amples renseignements sur les franchises, rendez-vous sur www.wendys.com/fr-ca/franchising.Visitez www.wendys.com/fr-ca et www.squaredealblog.com pour plus d'informations et suivez-nous sur Twitter et Instagram (@wendyscanada), et sur Facebook (www.facebook.com/WendysCanada).

*Dans les restaurants Wendy's participants. Non valable à l'achat d'un combo.

**L'offre est valable pour une durée limitée dans les restaurants Wendy's participants au Canada. L'offre doit être réclamée sur l'appli de Wendy's. Le téléchargement de l'appli et la création d'un compte sont requis. Voir l'offre dans l'appli de Wendy's pour plus de détails.

***Les heures et la participation peuvent varier dans chaque restaurant.

****Dans les restaurants Wendy's participants. Le téléchargement de l'application Wendy's, ainsi que l'inscription au compte et son utilisation sont nécessaires pour accumuler des points et échanger des récompenses. Les points n'ont aucune valeur en argent. Visitez https://wendys.com/en-ca/rewards pour plus de détails.

*****Bœuf frais disponible dans les états contigus des États-Unis, en Alaska, et au Canada.

Personnes-ressources :

Marcy McMillan, [email protected]

Kim Li Thibeault, [email protected]

