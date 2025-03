OTTAWA, ON, le 11 mars 2025 /CNW/ - Il n'a jamais été aussi facile de produire votre déclaration de revenus en ligne. En fait, la production en ligne vous permet d'obtenir encore plus rapidement les prestations, les crédits et les remboursements auxquels vous pourriez avoir droit! L'année dernière, environ 93 % des Canadiennes et Canadiens ont produit leurs déclarations de revenus et de prestations en ligne eux-mêmes ou par l'intermédiaire d'un préparateur de déclarations de revenus.

Il y a des avantages à produire une déclaration en ligne

La production en ligne simplifie la préparation de votre déclaration de revenus et offre de nombreux avantages, comme recevoir votre remboursement plus rapidement, ne pas avoir à envoyer quoi que ce soit par la poste et être en mesure de modifier votre déclaration par voie électronique, au besoin.

Vous aurez accès à votre avis de cotisation dès que l'Agence du revenu du Canada aura reçu et traité votre déclaration de revenus. Pour consulter votre avis dans votre logiciel d'impôt, vous devez être inscrit à un compte de l'ARC.

Voici comment de nombreuses personnes ont profité de la production des déclarations en ligne dans votre province ou territoire l'an dernier :

Alberta

Plus de 3,3 millions de résidents de l' Alberta ont produit leurs déclarations de revenus en ligne, ce qui représente plus de 94 % des déclarants.

Colombie-Britannique

Plus de 4 millions de résidents de la Colombie-Britannique ont produit leurs déclarations de revenus en ligne, ce qui représente plus de 94 % des déclarants.

Île-du-Prince-Édouard

Plus de 127 000 résidents de l'Île-du-Prince-Édouard ont produit leurs déclarations de revenus en ligne, ce qui représente plus de 94 % des déclarants.

Manitoba

Plus de 1 million de résidents du Manitoba ont produit leurs déclarations de revenus en ligne, ce qui représente plus de 94 % des déclarants.

Nouveau-Brunswick

Plus de 625 000 résidents du Nouveau-Brunswick ont produit leurs déclarations de revenus en ligne, ce qui représente plus de 93 % des déclarants.

Nouvelle-Écosse

Plus de 779 000 résidents de la Nouvelle-Écosse ont produit leurs déclarations de revenus en ligne, ce qui représente plus de 93 % des déclarants.

Nunavut

Plus de 21 000 résidents du Nunavut ont produit leurs déclarations de revenus en ligne, ce qui représente plus de 97 % des déclarants.

Ontario

Plus de 11,4 millions de résidents de l' Ontario ont produit leurs déclarations de revenus en ligne, ce qui représente plus de 95 % des déclarants.

Québec

Plus de 6,4 millions de résidents du Québec ont produit leurs déclarations de revenus en ligne, ce qui représente plus de 91 % des déclarants.

Saskatchewan

Plus de 845 000 résidents de la Saskatchewan ont produit leurs déclarations de revenus en ligne, ce qui représente plus de 94 % des déclarants.

Terre-Neuve-et-Labrador

Plus de 403 000 résidents de Terre-Neuve-et- Labrador ont produit leurs déclarations de revenus en ligne, ce qui représente plus de 91 % des déclarants.

Territoires du Nord-Ouest

Plus de 30 000 résidents des Territoires du Nord-Ouest ont produit leurs déclarations de revenus en ligne, ce qui représente plus de 96 % des déclarants.

Yukon

Plus de 31 000 résidents du Yukon ont produit leurs déclarations de revenus en ligne, ce qui représente plus de 95 % des déclarants.

Produire vous-même votre déclaration de revenus

Si vous faites vos impôts vous-même, vous devrez utiliser un logiciel d'impôt homologué IMPÔTNET. Ce logiciel est une option facile à utiliser, rapide et pratique pour produire votre déclaration de revenus et de prestations en ligne. On vous demandera d'entrer un code d'accès lorsque vous utilisez un logiciel d'impôt homologué IMPÔTNET. Ce code d'accès à huit caractères est composé de chiffres et de lettres, et se trouve sur le côté droit de votre avis de cotisation de l'année d'imposition antérieure. L'utilisation du code d'accès n'est pas obligatoire, mais il vous permettra d'utiliser les renseignements de votre déclaration de revenus de 2024 au moment de confirmer votre identité auprès de l'Agence. Si vous n'utilisez pas votre code d'accès, vous devrez utiliser d'autres renseignements aux fins d'authentification.

Vous aurez besoin d'accéder à votre compte de l'Agence pour utiliser le service Préremplir ma déclaration lors de la production de votre déclaration de revenus en ligne. Ce service sécurisé de l'Agence remplit automatiquement certaines parties de votre déclaration avec les renseignements que l'Agence a déjà dans ses dossiers. Cela est possible parce qu'elle reçoit des renseignements fiscaux de tiers, comme votre employeur ou votre banque.

Une fois que votre déclaration est remplie automatiquement, vérifiez les renseignements fiscaux pour vous assurer que ceux qui vous ont été fournis sont exacts.

Rappel si vous avez un gain en capital : Il faut attendre avant de produire vos déclarations T1 et T3

L'Agence travaille avec diligence pour que ses systèmes tiennent compte du taux d'inclusion des gains en capital actuel d'une demie. L'Agence recommande aux personnes touchées par cette situation d'attendre qu'elle finisse de mettre en œuvre ce changement dans les prochaines semaines avant de faire leurs impôts. L'Agence accordera un allègement des pénalités et des intérêts pour production tardive jusqu'au 2 juin 2025 pour les particuliers et jusqu'au 1er mai 2025 pour les fiducies afin que les contribuables qui déclarent des gains en capital aient plus de temps pour respecter leurs obligations en matière de déclaration.

Informations concernant la disponibilité des feuillets d'impôt dans les portails de l'ARC et le service Préremplir ma déclaration

Cette année, l'Agence a accordé un allègement à l'égard des pénalités pour production tardive des déclarations de renseignements, comme les déclarations T3 (revenu de fiducie), T4 (rémunération versée), T4A (revenu de pension et autres revenus) et T5 (revenu de placements). Cet allègement signifie que :

Toutes les déclarations de renseignements seront exonérées de pénalité jusqu'au 7 mars .

. Certains feuillets T5008 et T5 qui doivent être recalculés à la suite de la modification de la date d'entrée en vigueur de l'augmentation proposée du taux d'inclusion des gains en capital se verront accorder un allègement jusqu'au 17 mars .

. Certaines déclarations de renseignements T3 qui doivent être recalculées à la suite de la modification de la date d'entrée en vigueur de l'augmentation proposée du taux d'inclusion des gains en capital se verront accorder un allègement jusqu'au 1er mai.

Par conséquent, certaines déclarations de renseignements (feuillets d'impôt) peuvent ne pas être disponibles dans les services Mon dossier, Représenter un client ou Préremplir ma déclaration au moment de votre demande. Si vous soupçonnez que les renseignements ne sont pas disponibles, veuillez réessayer le service à une date ultérieure. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez Le point sur les déclarations de renseignements de l'Agence.

Produire sa déclaration par l'intermédiaire d'un préparateur de déclarations de revenus

Si vous ne faites vos impôts vous-même, un préparateur de déclarations de revenus homologué pour la TED, comme un comptable, peut produire votre déclaration de revenus et de prestations pour vous. Les préparateurs utilisent un logiciel homologué pour la TED pour produire votre déclaration en ligne.

Faites une recherche par code postal pour trouver un préparateur de déclarations de revenus homologué pour la TED dans votre région.

Remplir et poster une déclaration sur papier

Si la production en ligne n'est pas un bon choix pour vous, ou si vous préférez produire votre déclaration sur papier, vous pouvez imprimer une trousse d'impôt à canada.ca/arc-formulaires-publications.

Pour les déclarations sur papier qui sont produites à temps, notre norme de service consiste à envoyer un avis de cotisation dans les huit semaines suivant la réception de votre déclaration. Si vous y avez droit, cela peut prendre jusqu'à huit semaines pour obtenir votre remboursement d'impôt par la poste, comparativement à deux semaines lorsque vous produisez votre déclaration en ligne et que vous êtes inscrit au dépôt direct.

