Passeport MTL : Votre accès privilégié à l'hiver montréalais

MONTRÉAL, le 21 déc. 2023 /CNW/ - Alors que les fêtes approchent à grands pas, Tourisme Montréal encourage les résidents et les visiteurs à profiter du Passeport MTL, un allié dans la découverte des attraits les plus emblématiques de la métropole.

Parmi elles, des incontournables tels que la célèbre Grande roue de Montréal, la nouvelle Tour du Port de Montréal ainsi que le toujours captivant Biodôme. Ce Passeport s'inscrit dans les efforts de Tourisme Montréal visant à inspirer les visiteurs et les Montréalais à savourer pleinement la magie de l'hiver.

Cette année, les milliers de Passeports MTL vendus tant sur le marché national qu'international ont entrainé plus de 60 000 visites dans les attractions principales de la métropole. Cela représente une augmentation de 12 % par rapport à 2019.

Deux types de Passeport sont offerts aux prix de 80 $ et 50 $ permettant des réservations parmi une trentaine d'activités. Le Passeport MTL propose également des réductions dans des boutiques et restaurants de la métropole.

Les Passeports MTL sont disponibles sur notre page web officielle MTL.ORG, au Bureau d'accueil touristique situé sur la rue Notre Dame E, ainsi que sur certaines plateformes partenaires telles que Get your guide (Expedia) et Perkopolis.

À propos de Tourisme Montréal

Tourisme Montréal est un organisme privé sans but lucratif qui œuvre depuis 100 ans à faire la promotion de la métropole parmi les destinations de calibre international auprès des différents marchés du tourisme d'agrément et d'affaires. À ce titre, l'organisme pilote le déploiement de stratégies d'accueil innovantes tournées vers un double objectif : assurer une expérience de qualité aux visiteurs et maximiser les retombées économiques du tourisme de façon harmonieuse et soucieuse des impacts à long terme pour la métropole. Fédérant près de 1 000 entreprises œuvrant directement ou indirectement dans l'industrie du tourisme, Tourisme Montréal joue un rôle prépondérant dans la gestion et le développement de l'offre touristique montréalaise, ce qui l'amène à se prononcer sur les enjeux du développement économique, urbain et culturel de la métropole. Pour plus d'information, visitez le site www.mtl.org.

