MONTRÉAL, le 13 mars 2025 /CNW/ - Lorsque des besoins urgents se font sentir à l'Hôpital de Montréal pour enfants, PartnerOne se mobilise. À preuve, lorsque l'unité de soins intensifs néonatals a désespérément eu besoin d'incubateurs Giraffe pour protéger les nouveau-nés les plus fragiles de l'Hôpital, PartnerOne n'a pas hésité et a été le premier à donner. Et lorsque les salles d'opération ont eu besoin d'échographes pour fournir les meilleurs soins possibles aux enfants subissant des chirurgies complexes, PartnerOne était là.

Une mère tenant son enfant malade. (Groupe CNW/Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants)

PartnerOne a également soutenu un fonds de compassion permettant aux enfants de bénéficier de soins dentaires complexes, leur donnant ainsi la chance de vivre en bonne santé et en toute confiance.

Le dévouement sans faille de PartnerOne envers l'Hôpital de Montréal pour enfants contribue à alléger les souffrances des enfants et à leur fournir les soins et les traitements dont ils ont besoin et qu'ils méritent, quelles que soient les circonstances. Ces dernières années, PartnerOne a donné plus de 1,1 million de dollars pour aider des milliers d'enfants malades et leur famille.

« PartnerOne s'engage à financer des programmes, de l'équipement et des initiatives essentiels pour réduire les souffrances des enfants gravement malades ou blessés et favoriser leur rétablissement », a déclaré Dan Charron, fondateur et PDG de PartnerOne. « Notre priorité est l'impact : faire une réelle différence, là où ça compte quand les besoins sont les plus criants. »

« L'équipe derrière PartnerOne ne se contente pas de donner, elle s'implique avec son cœur et son expertise, répondant aux besoins urgents de nos jeunes patients. Leur soutien a apporté réconfort, soulagement et espoir à tant de personnes, et nous sommes profondément reconnaissants de leur partenariat », a déclaré Renée Vézina, présidente de La Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants.

Grâce à des donateurs comme PartnerOne, l'Hôpital de Montréal pour enfants fournit des soins hautement spécialisés, empreints de compassion, à certains des enfants les plus malades du Québec.

