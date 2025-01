Un nouveau chapitre s'ouvre pour soutenir la santé et le mieux-être des jeunes autochtones du Grand Nord québécois

Grâce à de généreux dons, le Centre de pédiatrie sociale Minnie's Hope emménage dans un nouveau bâtiment et offre des services sociaux et de santé élargis aux enfants et aux adolescents de Whapmagoostui et de Kuujjuaraapik

MONTRÉAL, le 29 janv. 2025 /CNW/ - Le Centre de pédiatrie sociale Minnie's Hope (Centre Minnie's Hope), un centre de ressources pour les enfants et les familles situé à l'embouchure de Grande rivière de la Baleine dans le nord du Québec, emménage cette semaine dans un nouveau bâtiment durable. Cette transformation, rendue possible grâce aux généreux dons de BMO Groupe financier et de la Fondation Hewitt, à hauteur de 3 et de 2 millions $ respectivement, met en lumière la résilience et l'innovation du village cri de Whapmagoostui et du village inuit voisin de Kuujjuaraapik.

Le Centre Minnie's Hope offre des soins pédiatriques globaux, dont des programmes thérapeutiques, sociaux et éducatifs, tous élaborés avec la participation des membres de la communauté, y compris les aînés, afin de refléter les valeurs et les connaissances des cultures cries et inuites. Cette approche de partenariat unique a fait du Centre Minnie's Hope un leader canadien de la pédiatrie sociale.

« Nos enfants sont au cœur de notre avenir », a déclaré Louisa Wynne, présidente du conseil d'administration du Centre Minnie's Hope. Les besoins des enfants et des familles de la région sont au cœur de chaque décision qu'on prend. Le Centre Minnie's Hope s'efforce d'offrir des soins globaux de qualité dans le respect des cultures. « Ce nouveau chapitre garantit à nos jeunes l'accès à des services de santé et des services sociaux essentiels au sein même de leurs communautés, ce qui leur permet de grandir avec un profond sentiment d'appartenance tout en honorant et en célébrant leur riche héritage culturel. »

Développer les services pour répondre aux besoins croissants des jeunes de la région

Fondé en 2014, le Centre Minnie's Hope a été une bouée de sauvetage pour de nombreuses familles de la région. Le nouveau bâtiment du centre, presque deux fois plus grand que l'original, dispose désormais d'un espace clinique amélioré, d'une salle polyvalente pour les grands rassemblements qui se transforme en aire de jeux pour les enfants de tous âges et une cuisine spacieuse et moderne. L'équipe de professionnels de l'éducation et des services sociaux s'agrandira pour mieux servir le nombre croissant d'enfants dans les deux villages. Grâce aux nouvelles installations et à une plus grande équipe, le Centre Minnie's Hope peut désormais répondre aux besoins de 300 enfants et adolescents par année. Cette expansion représente une avancée significative pour garantir aux enfants et à leur famille l'accès aux soins et au soutien dont ils ont besoin.

Un modèle pour la santé et le bien-être des autochtones

Le Centre Minnie's Hope offre une gamme complète de services :

Soins médicaux pédiatriques : pédiatrie du développement, orthophonie, psychologie et ergothérapie.

: pédiatrie du développement, orthophonie, psychologie et ergothérapie. Programmes éducatifs et thérapeutiques : éducation de la petite enfance, jeux de sable, art-thérapie et musicothérapie.

: éducation de la petite enfance, jeux de sable, art-thérapie et musicothérapie. Programmes axés sur la communauté : soutien prénatal et postnatal, activités pour les mamans et les tout-petits, et programmes parascolaires.

: soutien prénatal et postnatal, activités pour les mamans et les tout-petits, et programmes parascolaires. Recherche : un pôle de recherche et d'enseignement est en cours de développement pour inspirer des initiatives similaires dans tout le Canada.

Legend Iserhoff, 10 ans, utilise les services de Minnie's Hope et accorde cinq étoiles à l'équipe. « Grâce à Minnie's Hope, j'ai pu surmonter le traumatisme causé par mon eczéma. Les thérapeutes m'ont permis de prendre ma place avec confiance sans éprouver de honte. Merci de m'avoir aidée à vaincre mon anxiété. » tenait-elle à dire à ses thérapeutes et à ses enseignants.

Faire équipe pour un changement durable

« Notre don pour la construction du nouveau Centre Minnie's Hope et l'expansion de ses programmes et services reflète l'engagement de BMO à bâtir une société inclusive qui soutient les communautés autochtones », a déclaré Grégoire Baillargeon, président de BMO Groupe financier, Québec. « En nous associant aux aînés et aux membres de la communauté, au Centre Minnie's Hope et à la Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants, nous avons créé un lieu accueillant où les enfants et les familles peuvent avoir accès à des ressources et des soins enracinés dans leur culture, aidant ainsi les jeunes à établir des bases solides pour un avenir radieux. »

« Le Centre Minnie's Hope incarne un partenariat remarquable qui allie traditions autochtones et soins innovants », a déclaré Jim Hewitt, président et chef de la direction de la Fondation Hewitt. « En donnant accès aux services essentiels - de l'éducation aux soins de santé, le Centre donne aux jeunes les outils dont ils ont besoin pour s'épanouir. Soutenir des projets transformateurs comme celui-ci cadre avec notre mission qui est de favoriser un changement durable pour les communautés dans l'Est canadien et dans le Nord. »

Une vision de l'avenir

Renée Vézina, présidente de La Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants, a souligné l'impact considérable du centre : « La philanthropie, c'est plus que des contributions financières, c'est investir dans la force et le potentiel des communautés. Le Centre Minnie's Hope est un exemple éclatant de la façon dont des partenariats marquants peuvent susciter le changement, favoriser la guérison et donner les moyens d'agir aux générations futures. Ensemble, nous bâtissons de l'espoir et des perspectives pour les familles qui en ont le plus besoin ».

Les résidents de Whapmagoostui et de Kuujjuaraapik se sont réunis il y a dix ans pour créer une organisation à but non lucratif afin d'améliorer les perspectives de leurs jeunes. Les deux communautés ont été épaulées par les spécialistes en pédiatrie de plusieurs services de l'Hôpital de Montréal pour enfants, qui s'efforcent de travailler étroitement avec les familles, les aînés et d'autres membres de la communauté.

« Au cours des cinq dernières années, le centre a connu son lot de difficultés en raison du manque d'espace et de ressources humaines », a déclaré la Dre Johanne Morel, pédiatre, ancienne directrice du Programme de santé des enfants du Nord et des enfants autochtones à l'Hôpital de Montréal pour enfants, et l'une des fondatrices du Centre Minnie's Hope. « Maintenant que le Centre Minnie's Hope peut compter sur une source de revenus stable, nous élargissons notre offre pour fournir un éventail complet de services et d'aide, incluant la défense des droits des enfants autochtones ».

La Dre Morel a souligné que l'investissement dans la prévention précoce procure d'immenses avantages à long terme, en favorisant la réadaptation et le bien-être mental des populations vulnérables. Les enfants autochtones du Nord ne font pas exception, soulignant l'importance d'un soutien adapté à leurs besoins particuliers.

Nous remercions Air Inuit, Battat, Bell Canada, Shamrock Technical Support et Tanguay pour leurs généreuses contributions en nature.

À NOTER : Le 21 janvier dernier, les communautés de Whapmagoostui et de Kuujjuaraapik se sont réunies pour célébrer avec panache! L'équipe de Minnie's Hope, ainsi que des représentants du Children et de La Fondation du Children, ont organisé une grande cérémonie d'ouverture riche en émotions. La journée a débuté par une musique entraînante, une coupe du ruban marquant l'ouverture officielle du bâtiment et des visites guidées du nouveau centre. La fête a pris fin sur une note festive avec un repas qui a rassemblé tout le monde afin de célébrer cette étape marquante dans la bonne humeur et la fierté.

