Pédalez pour les enfants 2025 : un succès retentissant !

MONTRÉAL, le 9 juin 2025 /CNW/ - L'édition 2025 de Pédalez pour les enfants restera dans les annales ! Durant trois journées trépidantes, le cœur du centre-ville de Montréal a palpité au rythme des plus de vingt équipes d'entreprises qui ont uni leurs forces pour propulser le vélo géant à 30 places à travers le quartier financier. Ensemble, ils ont amassé la somme extraordinaire de 460 000$ pour soutenir l'Hôpital de Montréal pour enfants - et plus précisément, des services dans une nouvelle clinique de dentisterie ultramoderne conçue pour nos jeunes patients les plus vulnérables.

Au cours des 34 dernières années, cette collecte de fonds a permis de récolter plus de 15 millions de dollars pour le Children. Pédalez pour les enfants démontre une fois de plus qu'une communauté soudée peut accomplir des choses incroyables. Chaque coup de pédale a permis de recueillir des dons pour la clinique de dentisterie pédiatrique la plus fréquentée du Canada, où les enfants ayant des besoins médicaux complexes, des défis comportementaux et des barrières socio-économiques recevront les soins qu'ils méritent.

Un immense merci à nos héros sur roues

« Nos cyclistes ne roulent pas seulement pour franchir une ligne d'arrivée, » souligne Anthony T. Pepper, président du comité organisateur de Pédalez pour les enfants. « Ils roulent pour soutenir une clinique où chaque enfant se sent en sécurité, respecté et entouré de soins. »

Un grand merci à toutes les équipes participantes pour leurs efforts remarquables : Colliers & Friends, Danu, Deloitte, Dermapure, Équipe BMO, Goudie Lab in Gear, Filo Import Inc., Jarislowsky Fraser Limited, La randonnée de William, MFI: Making Futures Inclusive, Morgan Stanley, MTY Group, Nakisa, NICU- Soins intensifs néonatals, Osler, Hoskin & Harcourt LLP, Paysafe, Proreit, RBC - Avantages collectifs, Research In Action, Ride in memory of John Joseph Lukca "Big Bad John", Rio Tinto, Team Ariana, Team Life Savers, Tecsys, Theta Sigma Fraternity, et Wellness Warriors.

Renée Vézina, présidente de La Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants, ajoute : « Nous remercions du fond du cœur chaque cycliste, commanditaire, donateur et donatrice, membre du comité et bénévole. Vous nous aidez à transformer les soins pédiatriques et à changer la vie de nombreuses familles. »

Voici William, l'enfant porte-parole de Pédalez pour les enfants 2025

Né sans réflexes, souffrant de fièvres inexpliquées et d'une extrême sensibilité au toucher, William a vécu une petite enfance marquée par la douleur et l'incertitude. Pendant huit longues années, sa mère Stéphanie a cherché des réponses.

Un point tournant est survenu à l'Hôpital de Montréal pour enfants, où la pédiatre Dre Jennifer Drouin a établi un lien entre son asthme et des allergies cachées. Peu après, la neurologue Dre Maryam Oskoui a diagnostiqué chez lui une mutation rare du gène SCN8A, responsable d'épilepsie, de troubles moteurs et de retard de développement.

Aujourd'hui, William s'épanouit. Portés par l'histoire bouleversante de l'enfant porte-parole de Pédalez pour les enfants 2025,les cyclistes, ont roulé pour tous les enfants encore en attente d'un diagnostic et d'une chance de guérir.

Notre impressionnant comité

Ce succès n'aurait pas été possible sans le travail acharné du comité organisateur bénévole. Un très grand merci à notre président Anthony T. Pepper et à son équipe remarquable : Rudy Azoulay, Michael Conway (président émérite), Nicolas Di Nezza, Eddy Farrace, Kuljinder Kaur Magee, Daniel Magee, Paul Normandin (président émérite), Gary Ramjattan, Ryan Richardson, Luka Rochon et Johanne Sabourin.

De la part de toute l'équipe de La Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants : MERCI d'apporter du réconfort, des sourires et de l'espoir aux enfants, aux adolescents et aux futures mamans vivant une grossesse à haut risque qui en ont le plus besoin.

Ensemble, nous roulons pour les enfants.

