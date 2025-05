Le 24e Bal des Tannants pour les enfants a permis de recueillir 1 609 581$ pour les enfants et adolescents gravement malades du Québec et les femmes enceintes à haut risque

Le chanteur néo-brunswickois Olivier Bergeron,

participant à American Idol, livre une performance spéciale

MONTRÉAL, le 10 mai 2025 /CNW/ - Plus de 650 personnes engagées - des philanthropes, des personnalités du monde des affaires, de la santé et de la sphère politique se sont réunies le vendredi 9 mai pour recueillir la somme exceptionnelle de 1 609 581 $ pour l'Hôpital de Montréal pour enfants (Le Children) et ses jeunes patients dans le cadre de la 24e édition annuelle du Bal des tannants pour Le Children.

Le bal des tannants permet de récolter 1 609 581 dollars pour l'Hôpital de Montréal pour enfants avec (gauche à droite) Ève Laurier, Deep Khosla, Abe Adham, Renée Vézina, Norman E. Hébert, C.M. (président du conseil d’administration, La Fondation du Children), la Dre Lucie Opatrny (présidente-directrice générale, CUSM) et Jamie Silver (membre du comité du Bal) (Groupe CNW/Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants)

Le Bal des tannants est un savant mélange d'élégance et d'espièglerie. Tout au long de la soirée, les invités ont partagé un même objectif : aider les enfants et les adolescents aux prises avec des maladies graves ou des blessures à retrouver la santé - et leur petit côté tannant. Parce qu'après tout, un enfant tannant est un enfant en santé, et nous voulons que tous les enfants de la province soient en aussi bonne santé que possible.

Le chanteur Olivier Bergeron séduit la foule

Pour ajouter à la magie de l'événement, Olivier Bergeron, candidat d'American Idol, est venu de sa ville natale, dans le nord du Nouveau-Brunswick, pour chanter lors du Bal. Olivier Bergeron, premier Canadien à figurer parmi les 20 finalistes de l'émission à succès, a livré une prestation spectaculaire. Il a également impressionné les téléspectateurs en tant que demi-finaliste de Star Académie au Québec en 2022.

Le Bal a attiré une foule exceptionnelle grâce à notre dynamique trio de coprésidents honoraires : Abe Adham, Deep Khosla et Ève Laurier.

« La générosité de toutes les personnes présentes a été incroyable », a déclaré Abe Adham, directeur général et chef de groupe, Financement des sociétés, Québec, et président, Direction du Québec - Groupe Banque TD. « Chaque dollar recueilli est un investissement dans la santé et le bien-être des enfants, des adolescents, et des mamans enceintes de toutes les régions du Québec. Il n'y a pas de plus noble cause. »

Soutenir les générations futures

Organisé par La Fondation du Children, le Bal s'est tenu chez Starlink Aviation, où un hangar d'avions a été transformé comme par magie en une salle de bal étincelante.

Les recettes du Bal sont remises au Fonds pour la santé des enfants du Children, qui donne à l'Hôpital les moyens d'acheter l'équipement dont ils ont un urgent besoin, d'améliorer les soins aux patients et de faire progresser la recherche pédiatrique qui transforme des vies.

« C'était plus qu'une formidable soirée, c'était une puissante démonstration de soutien aux enfants, aux familles et aux professionnels de la santé qui nous inspirent chaque jour », a ajouté Deep Khosla, co-responsable des Services bancaires aux entreprises et d'investissement au Canada, Bank of America Merrill Lynch. « Ensemble, nous bâtissons un avenir meilleur pour les enfants et les mamans enceintes de la province et d'ailleurs. »

Code vestimentaire : élégance avec une touche d'espièglerie

C'est avec enthousiasme que le thème de la soirée - nuit d'élégance et d'espièglerie - a été adopté. Les invités ont ajouté une touche de fantaisie à leur tenue : les nœuds papillon phosphorescents ont illuminé les smokings, les diadèmes en plastique ont fait briller les robes élégantes et les chemises hawaïennes ont ajouté un brin de charme rebelle!

« Le Children, c'est bien plus qu'un hôpital - c'est une bouée de sauvetage pour les familles et un endroit où les enfants obtiennent les soins et la compassion nécessaires à leur guérison », a déclaré Ève Laurier, vice-présidente, communications, marketing et affaires publiques, Bombardier. « C'est un privilège de soutenir les extraordinaires équipes de soins qui offrent ce niveau d'innovation et d'empathie chaque jour. »

Une nuit inoubliable

Grâce à notre extraordinaire comité du bal, composé de Catherine Beaudoin, Véronique Black, Christine Boivin, Jennifer Cosgrove, Juliana Lima-Arsenault, Jamie Silver et Audrey Vallières, chaque détail de la soirée a été minutieusement pensé. Depuis les créations gastronomiques de Traiteur Beatrice à l'énergie électrisante du Montreal Rhapsody Orchestra, en passant par le charmant et charismatique maître de cérémonie Ben Mulroney, la soirée a été inoubliable.

« La différence entre un bon hôpital et un grand hôpital, c'est la philanthropie », a déclaré Renée Vézina, présidente de La Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants. « Un bon hôpital répond aux attentes. Un grand hôpital repousse les limites, stimule l'innovation, ouvre la voie à des percées médicales et transforme des vies. Grâce à toutes les personnes qui ont assisté au Bal des tannants et au soutien de la communauté tout au long de l'année, Le Children figure parmi les meilleurs hôpitaux du monde, car l'équipe ne recule devant rien pour donner à chaque enfant les meilleures chances possibles d'avoir un avenir en santé. »

Merci aux commanditaires du Bal des tannants pour Le Children!

Cette soirée magique n'aurait pas été possible sans le soutien de nos généreux commanditaires. Votre engagement est profondément apprécié.

Commanditaires des Prix d'excellence : American Iron & Metal (AIM), Banque Nationale, Bombardier, Pfizer Canada, Rio Tinto, Sun Life et TD.

Commanditaire du cocktail : CGI

Commanditaire de l'encan: EY

Nos Tables des Tannants : Agropur, Bell, BMO Groupe financier, Broccolini, CAE, iA Groupe financier, Mouvement Desjardins, Power Corporation du Canada, RBC, et TC Transcontinental.

À propos de La Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants

La Fondation du Children a pour mission d'inspirer et de mobiliser la communauté pour soutenir l'innovation en soins cliniques, en recherche et en enseignement dans le domaine des soins pédiatriques et fœto-maternels à l'Hôpital de Montréal pour enfants (Le Children), un hôpital d'enseignement pédiatrique de la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l'Université McGill, et au Programme sur la santé de l'enfant et le développement humain de l'Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill, l'un des trois principaux centres de recherche du Canada. Notre principale initiative de collecte de fonds, la campagne Panser autrement, vise à recueillir 200 millions $ d'ici 2026. Les fonds amassés permettront de réaliser des projets révolutionnaires en médecine pédiatrique et fœto-maternelle qui repousseront les limites à l'échelle internationale et aideront Le Children à trouver des moyens de Panser autrement. Depuis sa création en 1973, la Fondation a recueilli plus de 750 millions $, une somme qui a aidé des enfants malades du Québec et du monde entier à se remettre sur pied et à redevenir des petits tannants. Parce qu'un enfant tannant est un enfant en santé.https://fondationduchildren.com/en

Pour en savoir plus : L'Hôpital de Montréal pour enfants, La Fondation du Children

Contact pour les médias : Lisa Dutton, Directrice, Relations avec les médias et relations publiques, La Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants, [email protected] | 514 264-6514