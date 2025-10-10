OTTAWA, ON, le 10 oct. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui est la Journée mondiale de l'œuf, une célébration mondiale de la force de l'œuf et des remarquables producteurs d'œufs. Pour souligner la Journée, les Producteurs d'œufs du Canada braquent les projecteurs sur les 1270 producteurs d'œufs et familles agricoles d'un océan à l'autre du Canada qui sont fiers de travailler ensemble pour offrir des œufs frais, locaux et de haute qualité à leurs concitoyens.

« La Journée mondiale de l'œuf est une journée spéciale pour célébrer l'œuf nutritif et polyvalent. Ici, au Canada, il s'agit d'une occasion de souligner la détermination des producteurs d'œufs du pays dans le cadre de leur engagement continu visant à produire cet aliment essentiel et à renforcer notre système alimentaire national, a déclaré Roger Pelissero, producteur d'œufs de troisième génération et président des Producteurs d'œufs du Canada. Je laisse parler mon cœur lorsque je dis que la production d'œufs est une passion - et les producteurs d'un océan à l'autre travaillent d'arrache-pied tous les jours pour produire les œufs que les consommateurs veulent et adorent. En cette Journée mondiale de l'œuf, joignez-vous à moi pour célébrer les nombreuses contributions importantes des producteurs d'œufs canadiens au sein de nos collectivités et souligner leurs efforts visant à assurer un approvisionnement d'œufs sûr et fiable partout au Canada. »

Dans le cadre de la célébration mondiale, les Producteurs d'œufs du Canada ont dévoilé une vidéo spéciale de la Journée mondiale de l'œuf mettant en vedette plusieurs producteurs d'œufs de partout au pays et la fierté qu'ils éprouvent à produire des œufs. Les Canadiens sont invités à participer aux célébrations en manifestant leur amour des œufs et leur reconnaissance pour les producteurs d'œufs canadiens à l'aide du mot-clic #Journéemondialedeloeuf. Consultez producteursdoeufs.ca/lajourneemondialedeloeuf pour visionner la vidéo.

Au sujet des Producteurs d'œufs du Canada

Maintenant dans leur soixantième année comme organisation agricole de premier plan au Canada, les Producteurs d'œufs du Canada ont pour mandat de gérer l'offre pour les œufs à l'échelle nationale et de promouvoir leur consommation, tout en veillant aux intérêts de 1270 producteurs d'œufs réglementés et familles de producteurs de tout le pays. Pour plus d'information, visitez producteursdoeufs.ca .

Au sujet de la Journée mondiale de l'œuf

La Journée mondiale de l'œuf a été établie en 1996, lorsqu'il a été décidé de célébrer le pouvoir de l'œuf le deuxième vendredi d'octobre de chaque année. Cette journée spéciale sensibilise les gens aux bienfaits nutritionnels des œufs et au rôle qu'ils jouent pour nourrir les familles du monde entier. Cette année, la Journée mondiale de l'œuf a lieu le vendredi 10 octobre 2025.

SOURCE Producteurs d'oeufs du Canada

Personne-ressource pour les médias : Elissa Zaks, Agente principale des relations publiques, Les Producteurs d'œufs du Canada, [email protected], 343-777-6433