OTTAWA, ON, le 3 oct. 2025 /CNW/ - Un événement spécial a eu lieu cette semaine pour célébrer les aliments canadiens et les producteurs qui contribuent de façon importante à notre système alimentaire national. Les parlementaires et la collectivité d'Ottawa ont été invités à assister à la Cantine du centre-ville, un événement sur la rue Sparks, où ils ont pu déguster des collations préparées à partir d'ingrédients frais et locaux. L'événement a souligné l'engagement des producteurs à nourrir les Canadiens et leur rôle essentiel dans le renforcement de l'autosuffisance et de la sécurité alimentaire au pays.

Les producteurs laitiers, de volaille et d’œufs canadiens à la Cantine du centre-ville d’Ottawa pour célébrer les producteurs canadiens et notre système alimentaire national. (Groupe CNW/Producteurs d'oeufs du Canada)

Des producteurs représentant les secteurs canadiens de la production laitière, du poulet, du dindon, des œufs d'incubation et des œufs ont participé à l'événement, répondant à des questions sur l'agriculture et l'élevage, et discutant des politiques gouvernementales et du rôle essentiel de la gestion de l'offre dans le maintien d'un secteur agricole canadien fort.

Grâce au système de gestion de l'offre, plus de 14 295 producteurs laitiers, avicoles et ovocoles canadiens fournissent aux Canadiens des aliments de haute qualité1. Ces secteurs soutiennent 430 978 emplois canadiens, contribuent au PIB du Canada à hauteur de 45,13 milliards de dollars, et génère 14,86 milliards de dollars en recettes fiscales chaque année2. La gestion de l'offre appuie les collectivités urbaines et rurales en assurant un approvisionnement fiable de ces denrées alimentaires essentielles. Ces efforts aident à maintenir l'infrastructure locale et apportent une stabilité importante aux chaînes d'approvisionnement alimentaire nationales et à l'économie en général.

Organisée par les Producteurs laitiers du Canada, les Producteurs de poulet du Canada, les Éleveurs de dindon du Canada, les Producteurs d'œufs d'incubation du Canada et les Producteurs d'œufs du Canada, la Cantine du centre-ville n'est qu'une des nombreuses façons dont les producteurs laitiers, de volaille et d'œufs canadiens aident leurs concitoyens à apprendre d'où proviennent leurs aliments et comment ils appuient un système alimentaire canadien solide. Pour en savoir plus, consultez producteursdoeufs.ca, producteursdepoulet.ca, leseleveursdedindonducanada.ca, producteurslaitiersducanada.ca et chep-poic.ca.

À propos des Producteurs laitiers du Canada

Les Producteurs laitiers du Canada (PLC) sont l'organisation nationale de politique, de représentation et de promotion représentant les producteurs de plus de 9,000 fermes laitières canadiens. Les PLC s'efforcent de créer des conditions stables pour le secteur laitier de notre pays. Ils cherchent aussi à maintenir des politiques qui favorisent la durabilité de la production laitière canadienne et font la promotion des produits laitiers et de leurs bienfaits pour la santé. Pour plus d'information, visitez producteurslaitiersducanada.ca.

Au sujet des Producteurs de poulet du Canada

Les Producteurs de poulet du Canada représentent plus de 2 800 producteurs de poulet d'un océan à l'autre et veillent à ce que le poulet canadien servi sur les tables des Canadiens soit digne de confiance, préféré et durable. Pour plus d'information, visitez producteursdepoulet.ca .

Au sujet des Éleveurs de dindon du Canada

Les Éleveurs de dindon du Canada (EDC) sont l'organisation nationale qui représente un peu plus de 510 éleveurs de dindon au Canada. Établi en 1974 en vertu de la Loi sur les offices des produits agricoles, l'Office encourage la collaboration à l'échelle de l'industrie canadienne du dindon, fait la promotion de la consommation de viande de dindon et applique le système de gestion de l'offre pour le dindon au Canada. Pour plus d'information, visitez leseleveursdedindonducanada.ca .

Au sujet des Producteurs d'œufs d'incubation du Canada

Créés en 1986, les Producteurs d'œufs d'incubation du Canada (POIC) représentent 225 producteurs de la Colombie‑Britannique, de l'Alberta, de la Saskatchewan, du Manitoba, de l'Ontario et du Québec. Notre mission est d'assurer la croissance et la rentabilité durables de l'industrie des œufs d'incubation de poulet à chair du Canada de façon à accroître son efficacité et sa compétitivité et à garantir à l'industrie canadienne du poulet un approvisionnement fiable en œufs d'incubation de poulet à chair de qualité. Pour plus d'information, visitez chep-poic.ca .

Au sujet des Producteurs d'œufs du Canada

Maintenant dans leur soixantième année comme organisation agricole de premier plan au Canada, les Producteurs d'œufs du Canada ont pour mandat de gérer l'offre pour les œufs à l'échelle nationale et de promouvoir leur consommation, tout en veillant aux intérêts de 1,270 producteurs d'œufs réglementés et familles de producteurs de tout le pays. Pour plus d'information, visitez producteursdoeufs.ca .

__________________________________

1, 2 Kevin Grier Market Analysis and Consulting Inc. (2024). Répercussions économiques des secteurs du lait, de la volaille et des œufs au Canada en 2023. [Données]

SOURCE Producteurs d'oeufs du Canada

Personne-ressource pour les médias : Elissa Zaks, Agente principale des relations publiques, Les Producteurs d'œufs du Canada, [email protected], 343-777-6433