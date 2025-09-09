OTTAWA, ON, le 9 sept. 2025 /CNW/ - Les Producteurs d'œufs du Canada sont heureux de dévoiler leur plus récente campagne de marketing, qui offre des rappels amusants aux Canadiens en matière d'idées de repas. La campagne de marketing Des œufs partout donne un coup de pouce pour la préparation des repas, en démontrant que la meilleure idée se trouve souvent sous nos yeux, lorsqu'on a des œufs dans le réfrigérateur.

« Les œufs sont un aliment de base important dans les cuisines canadiennes et permettent de rendre une collation ou un repas délicieux et nutritif », affirme Glen Jennings, président du Comité de marketing et de nutrition du Conseil d'administration des Producteurs d'œufs du Canada. « Cette campagne vise à montrer plus de façons d'intégrer les œufs aux repas et aux collations. L'approche amusante utilisée se prête bien à tant de plats polyvalents, peu importe le moment de la journée. »

Fondée sur une combinaison de placements médiatiques classiques et novateurs, la campagne Des œufs partout, élaborée en partenariat avec Rethink, met en vedette la très populaire marque J'craque pour toi mon coco® et cherchera à joindre les consommateurs tout au long de l'automne 2025 et en 2026. La combinaison de médias comprend des publicités télévisées classiques et en ligne, des publicités numériques, des panneaux publicitaires, des publicités dans les transports en commun et un événement éphémère de dégustation. Une liste d'influenceurs en ligne s'ajoutera à la conversation et motivera davantage les consommateurs par l'intermédiaire du mot-clic de longue date #OeufsATouteHeure.

« Nous sommes ravis de vous présenter ces scénarios ludiques qui s'appuient sur la forme unique de l'œuf dans tous nos projets créatifs afin d'amener les consommateurs à penser plus souvent à manger des œufs », explique Natalie Rumscheidt, directrice, Marketing et nutrition, Les Producteurs d'œufs du Canada. « Dans le cadre de cette campagne, nous cherchons à garder les œufs à l'esprit des consommateurs, à renforcer la confiance culinaire et à permettre de créer plus de repas appétissants avec ce qu'on déjà sous la main : des œufs! »

Cette plus récente campagne J'craque pour toi mon coco!® s'appuie sur la stratégie primée Des œufs, n'importe quand, qui fait la promotion des œufs comme ingrédient des repas tout au long de la journée. Des omelettes sans souci pour toute la famille aux collations nutritives et faciles à préparer, il existe d'innombrables façons de faire des repas simples avec des œufs. Consultez lesoeufs.ca pour obtenir des recettes, des tutoriels pratiques et des idées pour des repas à tout moment de la journée, et regardez les plus récentes publicités Des œufs partout ICI.

Au sujet des Producteurs d'œufs du Canada

Maintenant dans leur soixantième année comme organisation agricole de premier plan au Canada, les Producteurs d'œufs du Canada ont pour mandat de gérer l'offre pour les œufs à l'échelle nationale et de promouvoir leur consommation, tout en veillant aux intérêts de plus de 1200 producteurs d'œufs réglementés et familles de producteurs de tout le pays. Pour plus d'information, visitez producteursdoeufs.ca.

