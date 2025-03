OTTAWA, ON, le 4 mars 2025 /CNW/ - Les Producteurs d'œufs du Canada (POC) sont ravis d'être reconnus comme l'un des meilleurs employeurs de la région de la capitale nationale pour une treizième année consécutive. L'événement annuel, organisé par Mediacorp Canada, rend hommage aux employeurs de la région d'Ottawa-Gatineau qui offrent un milieu de travail exceptionnel et continuent d'appliquer les meilleures politiques en matière de ressources humaines.

Les POC ont été sélectionnés pour leurs programmes axés sur les personnes et leur expérience en milieu de travail qui favorisent la diversité, l'équité, l'inclusion et le sentiment d'appartenance. Cette approche primée en matière de ressources humaines repose sur un régime complet de rémunération et d'avantages sociaux, des congés payés pour le bénévolat et des occasions de perfectionnement professionnel. Nous avons récemment mis en œuvre de nouvelles mises à jour des politiques, notamment une plus grande souplesse quant aux heures de travail et la possibilité de remplacer les jours fériés comme Noël ou Pâques par des jours de célébration religieuse, ce qui a permis de mettre en pratique la rétroaction et les commentaires récents des employés.

« Notre culture d'entreprise et le sentiment d'appartenance que nous insufflons dans notre milieu de travail sont l'une des clés de notre capacité à relever les défis et à réaliser notre mission. Nous avons une équipe solide et compétente, et c'est son travail acharné et son dévouement qui nous ont valu une fois de plus cet immense honneur », déclare Drew Black, chef de la direction des POC. « Nous créons avant tout une atmosphère qui maintient l'engagement de notre équipe et lui offre les outils dont elle a besoin pour réussir dans les fonctions qu'elle exerce. »

La culture fondée sur le soutien et l'inclusion des POC aide à renforcer la satisfaction et la loyauté du personnel au sein de leur équipe grandissante. Avec plus de 70 employés à temps plein, l'organisation continue d'offrir des plans de perfectionnement professionnel personnalisés à chaque membre de l'équipe et une gamme d'activités de réseautage et de socialisation qui favorisent l'établissement de liens solides entre les services.

La reconnaissance comme un des meilleurs employeurs de la région de la capitale nationale souligne l'engagement des POC envers leurs employés. L'association agricole d'Ottawa détient aussi le titre de l'une des cultures d'entreprise les plus admirées du CanadaMC par Waterstone Human Capital et a été intronisée au panthéon des organisations ayant les cultures d'entreprise les plus admirées du CanadaMC.

Au sujet des Producteurs d'œufs du Canada

Maintenant dans leur soixantième année comme organisation agricole de premier plan au Canada, les Producteurs d'œufs du Canada ont pour mandat de gérer l'offre pour les œufs à l'échelle nationale et de promouvoir leur consommation, tout en veillant aux intérêts de plus de 1200 producteurs d'œufs réglementés et familles de producteurs de tout le pays. Pour plus d'information, visitez producteursdoeufs.ca.

