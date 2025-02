Pour chaque publication partagée sur les médias sociaux le 13 février prochain, BRP fera un don à six organisations, qui luttent contre l'intimidation à travers le monde. L'année dernière, la communauté BRP a amassé 100 000 dollars canadiens dans le cadre de la Journée jaune. Ce montant a ensuite été remis à des organisations dédiées à la lutte contre l'intimidation au sein de leurs communautés.

« La lutte contre l'intimidation est une cause universelle qui nous unit tous. Que nous en ayons été témoins, que nous l'ayons vécue, ou que nous y ayons même contribué d'une façon ou d'une autre, l'intimidation laisse des traces profondes», a déclaré Elise Auvachez-Millot, vice-présidente, Affaires publiques, Relations gouvernementales et RSE chez BRP. « À l'échelle mondiale, un enfant sur trois est victime d'intimidation à l'école, et près de la moitié des professionnels déclarent avoir été victimes d'intimidation au travail. Avec la Journée jaune, nous voulons souligner l'importance d'agir collectivement pour bâtir un monde où chacun se sent en sécurité et respecté. »

Joignez-vous à BRP le 13 février prochain en portant du jaune pour changer les choses et aider à poursuivre la lutte contre l'intimidation. Montrez votre soutien en publiant une photo sur LinkedIn, Facebook et Instagram en utilisant le hashtag #RideOutIntimidation.

Le programme Défions l'intimidation de BRP

Depuis le lancement du programme en 2022, BRP investit dans les communautés où l'entreprise est présente pour aider à défier l'intimidation. Pour ce faire, BRP s'est associée à près de 30 organismes offrant des programmes de lutte contre l'intimidation, dont Born This Way Foundation (États-Unis), Ditch the Label (Royaume-Uni et Mexique), Dare to Care (Canada) et le World Anti-Bullying Forum. BRP a également fait équipe avec divers ambassadeurs, tels que Bikers Against Bullies Worldwide, pour prendre position contre l'intimidation.

