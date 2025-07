Ces nouvelles distinctions ont été annoncées alors que l'équipe de design et d'innovation de BRP se rendait à Essen, en Allemagne, pour recevoir officiellement le titre Red Dot : Design Team of the Year 2025. Le grand public pourra désormais découvrir ce qui distingue le design de BRP grâce à une exposition exclusive présentant son processus de design et ses produits primés. En effet, au cours des six prochaines semaines, les visiteurs de la ville d'Essen sont invités au Red Dot Design Museum où ils pourront en apprendre davantage sur l'approche unique de BRP en matière d'innovation centrée sur le conducteur.

« Ces cinq nouveaux prix Red Dot et cette incroyable reconnaissance sont avant tout un témoignage de la qualité de notre équipe », a déclaré Denys Lapointe, chef de la direction du design chez BRP. « Concevoir des produits qui changent la donne exige plus que de la créativité ; cela demande de la confiance, de la collaboration et un environnement où les idées peuvent s'épanouir.. Si nos installations de pointe créent des conditions idéales, c'est la détermination à remettre en question le statu quo et à enrichir les idées de chacun qui rend les membres de cette équipe exceptionnels. Après 40 ans chez BRP, j'ai le privilège de travailler aux côtés de certains des meilleurs designers au monde et je suis plus motivé que jamais par ce que nous bâtissons ensemble. »

Designs primés de BRP

Can-Am Pulse

La moto Can-Am Pulse a été conçue pour réinventer la mobilité urbaine sous l'angle de l'accessibilité. Sa forme audacieuse et compacte, marquée par des formes sculptées et des détails avant-gardistes, allie plaisir et identité visuelle forte. Loin d'intimider, son design est invitant pour tous les conducteurs.

Chaque élément de la Can-Am Pulse a été conçu pour favoriser la confiance et la clarté des mouvements. Ses surfaces épurées réduisent la complexité visuelle, tandis que ses composants bien intégrés, comme le carter de chaîne silencieux, rehaussent son profil élégant. Construite sur une plateforme qui privilégie la modularité, la Can-Am Pulse est plus qu'une simple moto urbaine ; elle démontre que la conduite en ville peut être audacieuse et résolument moderne.

Can-Am Origin

Ancrée dans l'héritage du motocross et inspirée par la puissance silencieuse du harfang des neiges, la moto électrique Can-Am Origin est conçue pour passer aisément des rues de la ville aux sentiers accidentés. Sa forme sculptée et aérodynamique allie des lignes musclées avec une précision minimaliste, créant une identité visuelle forte et un lien avec le conducteur.

Chaque choix de design reflète une intention : des proportions compactes pour un équilibre visuel et un meilleur contrôle, des éléments intégrés qui soulignent la silhouette élégante tout en réduisant l'encombrement visuel, et une plateforme modulaire qui élimine la complexité pour un design plus épuré et plus durable. Le résultat ? Un véhicule audacieux et moderne, aussi agréable à conduire qu'à regarder, tant en mouvement qu'à l'arrêt.

Can-Am Canyon Redrock

Le Can-Am Canyon Redrock apporte un nouveau langage de style à l'aventure à trois roues. Sa posture haute et étroite, sa garde au sol surélevée et sa géométrie audacieuse inspirent confiance et capacités tout-terrain dès le premier regard. Chaque détail, des angles d'approche élevés aux protections intégrées, a été pensé pour refléter des performances robustes.

Conçu pour s'adapter à toutes les situations, ses 21 points d'attache LinQ, son pare-brise ajustable et ses nombreux rangements sont entièrement intégrés dans une forme cohérente et fonctionnelle. Le cockpit axé sur le conducteur, avec son écran tactile de 10,25 pouces et ses commandes intuitives au guidon, garantit clarté et contrôle. Avec son ergonomie réglable adaptée aux longs trajets, le Canyon montre qu'un design fonctionnel peut offrir à la fois durabilité et confort sur toutes les routes.

Can-Am Maverick R Max

Le Can-Am Maverick R Max a été conçu pour faire de l'aventure hors route une expérience de groupe. Ses proportions allongées ont été définies pour accueillir quatre passagers sans compromettre l'agilité ni le contrôle. Chaque élément à l'intérieur du véhicule, des sièges réglables à la visibilité dégagée en passant par l'écran de 10,25 pouces, a été réfléchi pour partager le plaisir et offrir une ergonomie optimale.

Visuellement, le Maverick R Max projette puissance et vitesse grâce à sa cage surbaissée, son allure musclée et sa nouvelle couleur bleu cendré rehaussée de touches rouges et blanches. Sa silhouette audacieuse et ses composantes pour une haute performance forment ensemble un design qui frappe : cette machine est conçue pour bouger, performer et être vue.

Can-Am Outlander XT 1000R

Avec son devant inspiré du lion, son éclairage signature et sa posture large et affirmée, le Can-Am Outlander XT 1000R apporte une présence audacieuse et forte au monde des VTT (véhicule tout-terrain) utilitaires, établissant une nouvelle identité visuelle pour cette gamme de véhicules de Can-Am, où la fonctionnalité rencontre une esthétique audacieuse et incomparable.

Chaque choix de design allie puissance et précision. Le Outlander XT 1000R intègre des caractéristiques avancées, telles qu'un espace de rangement généreux et une ergonomie raffinée, dans une forme épurée et fonctionnelle. Des repose-pieds optimisés, un siège bien positionné et des commandes intuitives au guidon offrent confort et contrôle pendant les longues journées de conduite.

Avec ces cinq nouveaux prix, BRP affiche désormais une impressionnante collection de distinctions internationales en matière de design et d'innovation, avec un total de 200 prix, dont 61 Red Dots.

