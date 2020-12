MONTRÉAL, le 1er déc. 2020 /CNW Telbec/ - Le Centre Interuniversitaire de recherche en analyse des organisations (CIRANO) et l'Autorité des marchés financiers sont fiers d'annoncer la conclusion d'une entente de partenariat qui permettra d'assurer la diffusion des jeux pédagogiques FinÉcoLab au cours des cinq prochaines années.

Les jeux pédagogiques FinÉcolab ont été développés au CIRANO depuis 2013, par une équipe sous la direction de Claude Montmarquette et Marine de Montaignac. Le développement de ces jeux a été rendu possible grâce à l'appui principal de l'Autorité des marchés financiers et au soutien de quatorze organisations réunies sous l'égide de Finance Montréal.

Ces jeux, issus de l'économie expérimentale, visent à améliorer les connaissances et les compétences des jeunes de 5e secondaire et du collégial en économie et en finance. Il s'agit d'activités d'apprentissage particulièrement bien adaptées pour le cours d'éducation financière du secondaire. En les proposant à leurs élèves, les enseignants amènent ceux-ci à découvrir les concepts économiques et financiers dans des situations réelles. FinÉcoLab repose sur une idée originale et innovante : faire découvrir l'économie et la finance par l'expérimentation plutôt que par la théorie. Les jeux FinÉcoLab et le matériel pédagogique de soutien sont accessibles sans frais sur Internet.

Le nouveau partenariat conclu avec l'Autorité des marchés financiers, par le biais de son Programme de partenariats stratégiques en éducation financière, sensibilisation et recherche, vise le maintien de la diffusion des jeux FinÉcoLab dans le milieu scolaire québécois incluant l'ouverture au réseau scolaire anglophone. Le projet concerne particulièrement l'utilisation de onze jeux et de leurs guides pédagogiques dans le cadre de cours d'éducation financière.

« Plus que jamais, nous devons travailler de façon concertée pour l'avancement de l'éducation financière. Ce partenariat stratégique avec le CIRANO en est un bel exemple et permettra à un grand nombre de jeunes Québécois de mieux comprendre l'environnement économique dans lequel ils seront rapidement appelés à prendre d'importantes décisions financières » a déclaré Louis Morisset, président-directeur général de l'Autorité des marchés financiers.

« Le transfert de connaissance et l'amélioration du niveau de littératie économique et financière sont au cœur de la mission de CIRANO. Ce partenariat avec l'AMF aidera à poursuivre cette mission en assurant la continuité du projet FinÉcoLab, seule plateforme web éducative en français au monde qui permet d'apprendre des concepts liés à l'économie et la finance en s'appuyant sur l'économie comportementale. Ce partenariat permettra d'étendre l'appropriation de ces jeux éducatifs et pédagogiques dans l'ensemble du réseau des écoles publiques » a souligné Nathalie de Marcellis-Warin, présidente-directrice générale du CIRANO.

En réalisant ce nouveau projet, le CIRANO visera à élargir constamment le nombre d'écoles et d'étudiants qui bénéficient annuellement de ces outils modernes d'éducation financière. De façon particulière, on visera une adoption importante de ces jeux pédagogiques par le réseau des écoles publiques québécoises.

À propos du CIRANO

Le CIRANO est un centre de recherche multidisciplinaire, de liaison et de transfert, qui a pour mission l'accélération du transfert des savoirs entre le milieu de la recherche et celui de la pratique incluant des décideurs d'organisations publiques et privées (www.cirano.qc.ca).

À propos de l'Autorité des marchés financiers

L'Autorité des marchés financiers encadre le secteur financier québécois de manière à favoriser son bon fonctionnement. Avec ses partenaires, elle veille à pourvoir les Québécois d'outils et de programmes adaptés à leurs besoins ainsi qu'aux enjeux économiques, démographiques et technologiques.

À propos de FinÉcoLab

FinÉcoLab est un projet d'éducation financière du CIRANO qui reçoit des appuis de nombreux partenaires : l'Autorité des marchés financiers, son partenaire principal, et un groupe de 14 organisations publiques et privées réunies sous l'égide de Finance Montréal.

