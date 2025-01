MONTRÉAL, le 10 janv. 2025 /CNW/ - Le CIRANO, en collaboration avec l'Autorité des marchés financiers, partenaire principal du programme Bourstad et ses nombreux autres précieux commanditaires, est fier de lancer la 38ᵉ édition du concours Bourstad, un incontournable pour les passionnés d'investissement et les curieux du monde financier.

La période d'inscription pour le concours Bourstad 2025 débute officiellement le mercredi 15 janvier 2025, lors d'un événement spécial de lancement, de 17 h à 19 h, qui comprendra une conférence sur les perspectives économiques de la prochaine année.

Un défi unique pour tous les investisseurs

Du 10 février au 11 avril 2025, participants novices et chevronnés auront l'opportunité de gérer un portefeuille virtuel de 200 000 $, en investissant dans une sélection de plus de 700 véritables valeurs cotées sur les marchés boursiers. Ce concours en ligne à bourstad.ca, accessible à tous - élèves du secondaire, étudiants des cégeps et des universités, ainsi que grand public - offre cette année des bourses totalisant près de 40 000 $, ce qui inclut des mentions d'excellence décernées dans toutes les écoles qui inscriront 20 participants ou plus.

Points forts de cette édition :

Performance financière, gestion de portefeuille, et investissement responsable : Les participants seront évalués et récompensés sur ces trois volets, avec des prix spéciaux pour l'apprentissage décernés par l'Autorité des marchés financiers, honorant des élèves du secondaire et du collégial sur la base de témoignages relatant des apprentissages significatifs, recueillis après la fin du concours. La cérémonie de remise des prix se déroulera en mai 2025.

, directrice de l'éducation financière à l'Autorité des marchés financiers. Un jury présidé par Julie Ducharme, CFA, vice-présidente et gestionnaire de portefeuilles institutionnels chez PH&N.

Des outils innovants et une expérience enrichissante

La plateforme technologique de Bourstad, développée avec le soutien de l'Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI), permet des transactions en temps réel, le versement quotidien des dividendes et la compatibilité avec les appareils mobiles.

Pour accompagner les participants du concours et leurs enseignants, le CIRANO propose une série de webinaires interactifs, animés par ses experts et des représentants de ses commanditaires, qui aborderont des sujets tels les bases de l'investissement en bourse, la gestion de portefeuille, l'investissement durable, les facteurs ESG, et les choix de carrière dans le secteur financier.

Une expérience éducative inégalée

Depuis 37 ans, le concours Bourstad a accueilli plus de 77 000 participants et reste une référence en matière d'éducation financière. L'édition 2025 s'inscrit dans cette tradition, tout en intégrant des tendances modernes comme l'investissement responsable et l'innovation en finance.

« Le CIRANO et ses partenaires offrent sur bourstad.ca un large éventail de ressources qui permettent à tous les participants de se familiariser avec le fonctionnement des marchés financiers et de développer leurs connaissances et leurs compétences en matière d'épargne et d'investissement. On y gagne toujours à participer au concours Bourstad ! »



Paul Bourget, directeur de projet de Bourstad

« Bourstad continue d'occuper une place essentielle dans la promotion de la littératie financière et de l'investissement responsable, des enjeux plus pertinents que jamais dans un monde en constante transformation. Depuis deux décennies, le programme éducatif Bourstad, intégré aux initiatives de littératie économique et financière du CIRANO, inspire des milliers de participants - jeunes et adultes - à explorer les marchés financiers et à adopter des pratiques d'investissement éclairées et responsables. En offrant aux participants une plateforme innovante et des outils adaptés, ce programme unique permet d'enrichir les connaissances et les compétences économiques et financières. Cette réussite serait impossible sans le soutien inestimable de nos commanditaires, que je remercie chaleureusement. Je souhaite à tous les participants de cette édition 2025 une expérience enrichissante et inspirante. »



Nathalie de Marcellis-Warin, Présidente-directrice générale du CIRANO

« Je salue la longévité et la popularité remarquables du concours Bourstad, qui, au cours des 37 dernières années, a attiré plus de 77 000 participants. Je suis fière de promouvoir cette initiative majeure d'éducation financière en matière d'investissement, à laquelle l'Autorité est associée depuis 24 ans. Ce partenariat avec CIRANO, soutenu par de nombreux enseignants à travers le Québec, offre aux participants l'occasion d'enrichir leurs connaissances en finances personnelles et de développer une solide résilience économique. Celle-ci contribue à leur bien-être tout au long de leur vie. Je me réjouis à l'idée de suivre de près l'édition 2025 de Bourstad et souhaite à tous les participants une aventure enrichissante et couronnée de succès ! »



Julie Paquin, directrice de l'éducation financière, Autorité des marchés financiers, et Présidente d'honneur du concours Bourstad 2025

Rejoignez le mouvement Bourstad

L'activité d'éducation financière Bourstad du CIRANO est rendue possible grâce au soutien de nombreux partenaires : l'Autorité des marchés financiers, son partenaire principal, le Groupe Banque TD, l'Organisme canadien de réglementation des investissements, CFA Montréal, Les Affaires, Finance Montréal, le Groupe TMX, Hyprasoft, QuoteMedia et le Groupe Investissement responsable.

Au cours de l'année scolaire 2023-2024, ce programme d'éducation financière a rejoint plus de 15 000 nouveaux participants, dont près de 2 600 participants au concours Bourstad 2024.

Inscrivez-vous dès maintenant sur bourstad.ca et découvrez l'univers fascinant de l'investissement !

