Le CIRANO célèbre 30 ans de recherche au service des décideurs et des politiques publiques

MONTRÉAL, le 27 sept. 2024 /CNW/ - Le CIRANO a célébré son 30e anniversaire lors d'un cocktail de reconnaissance, mettant à l'honneur ses fondateurs, ses anciens PDG, ses chercheurs, ses équipes, et tous ceux qui ont contribué à faire du CIRANO ce qu'il est aujourd'hui. L'acronyme CIRANO est aujourd'hui tellement reconnu qu'il s'impose comme une véritable marque combinant expertise, rigueur scientifique, et indépendance. Le CIRANO joue un rôle clé dans l'appui aux décisions stratégiques de ses partenaires gouvernementaux, parapublics et privés.

30 ans d'impact concret et de collaborations fructueuses

Dès sa création, le CIRANO a su se positionner comme la référence au Québec pour l'avancement des connaissances en évaluation économique des décisions autour des grandes questions de société et pour l'élaboration et l'évaluation des politiques publiques.

Le CIRANO s'engage, depuis trois décennies, à apporter des solutions innovantes aux enjeux complexes de notre société en menant des recherches rigoureuses et en favorisant la collaboration interdisciplinaire. Fort d'un réseau de plus de 200 professeurs-chercheurs majoritairement issus d'universités québécoises, le CIRANO constitue un véritable carrefour de connaissances, connectant le monde de la recherche aux décideurs.

« Ce 30e anniversaire marque une étape clé, où nous célébrons l'expertise de nos chercheurs et l'engagement de nos partenaires, sans lesquels notre mission n'aurait pu être accomplie. De nombreuses études du CIRANO ont été utilisées par les gouvernements de tous les partis pour orienter les politiques publiques dans des domaines variés comme l'éducation, la santé, le marché du travail, les marchés financiers, le développement durable et l'agroalimentaire, les inégalités et la pauvreté, les territoires, la transformation numérique, l'innovation ou encore les finances publiques. Nous œuvrons véritablement à mettre la science au cœur des décisions ! »

- Nathalie de Marcellis-Warin, Présidente-directrice générale du CIRANO

Un hommage aux fondateurs et bâtisseurs du CIRANO

Lors de cet événement, un vibrant hommage a été rendu aux fondateurs et bâtisseurs du CIRANO, Robert Lacroix, Marcel Boyer et Claude Montmarquette, véritables visionnaires qui ont su créer et développer un modèle unique de centre interuniversitaire.

« Aujourd'hui, le CIRANO est reconnu comme un pilier du partage des savoirs et de méthodologies innovantes. Je tiens à souligner le leadership rassembleur de notre présidente-directrice générale, Nathalie de Marcellis-Warin, qui pilote l'organisation avec dynamisme depuis 8 ans. Au nom du conseil d'administration, je la remercie pour son engagement, son rayonnement et sa contribution remarquable. »

- Louise Roy, présidente du conseil d'administration du CIRANO

Reconnaissance des contributions exceptionnelles

Des prix de reconnaissance ont été décernés à des personnalités ayant joué un rôle clé dans le développement économique et social du Québec et ayant soutenu activement les activités de CIRANO dans leurs différentes fonctions. Ces honorés se distinguent par des parcours professionnels et humains exemplaires, inspirant les jeunes générations par leurs réalisations, leur engagement et leur leadership. Parmi les lauréats figurent :

Henri-Paul Rousseau , Délégué général du Québec à Paris , ancien membre du CA du CIRANO et Fellow invité de 2018 à 2024.

, Délégué général du Québec à , ancien membre du CA du CIRANO et Fellow invité de 2018 à 2024. Claude Gagnon , Précédent président, Opérations, BMO Groupe financier, Québec, ancien membre du CA du CIRANO et président du comité d'audit.

, Précédent président, Opérations, BMO Groupe financier, Québec, ancien membre du CA du CIRANO et président du comité d'audit. Martine Turcotte , Ex-Présidente, Direction du Québec de BCE Inc. et de Bell Canada , l'un des partenaires fondateurs du CIRANO.

, Ex-Présidente, Direction du Québec de BCE Inc. et de , l'un des partenaires fondateurs du CIRANO. Jacques Girard , Vice-président du Conseil de l'Université de Montréal, ancien sous-ministre de l'Éducation.

, Vice-président du l'Université de Montréal, ancien sous-ministre de l'Éducation. Françoise Bertrand , Présidente du Conseil de Via Rail .

, Présidente du . John Parisella , Conseiller en stratégie et rayonnement de National, ancien Délégué général du Québec à New York , membre fondateur de l'Alliance des Ambassadeurs au CIRANO.

, Conseiller en stratégie et rayonnement de National, ancien Délégué général du Québec à , membre fondateur de l'Alliance des Ambassadeurs au CIRANO. Madeleine Féquière , Consule générale du Canada aux États-Unis à Chicago .

, Consule générale du Canada aux États-Unis à . Joanne Liu , Médecin, professeure et ancienne présidente internationale de Médecins Sans Frontières.

Un hommage particulier a été rendu à Louise Roy, présidente du Conseil du CIRANO depuis plus de 10 ans. Notamment première femme à diriger la Société de transport de Montréal et première femme à occuper le poste de chancelière de l'Université de Montréal, elle s'est toujours distinguée comme une dirigeante exceptionnelle. Elle accompagne le CIRANO avec détermination, en veillant à pérenniser un modèle de rigueur et d'excellence.

Une vision d'avenir ambitieuse et un support à la relève scientifique

Le CIRANO se projette résolument vers l'avenir, en soulignant l'importance de la relève en recherche et en formant les nouvelles générations d'économistes. À ce titre, la bourse Claude Montmarquette a été remise à Félix Lachapelle, étudiant qui commence une maîtrise en sciences économiques à l'Université de Montréal.

Grâce à l'excellence des chercheurs et à leur engagement envers le bien commun, le CIRANO est prêt à soutenir les décideurs publics et privés face aux enjeux de plus en plus complexes.

« Atteindre 30 ans est un jalon remarquable. Nous sommes déterminés à rester un pilier pour les gouvernements et les organisations du Québec. Nous nous engageons à poursuivre notre mission en développant de nouveaux partenariats stratégiques, en attirant les meilleurs talents, et en continuant de nous positionner comme un acteur incontournable pour un développement économique, social et durable. Nous continuerons d'allier savoir et décision pour aider nos partenaires à affronter les défis de demain avec innovation et rigueur. »

- Nathalie de Marcellis-Warin, Présidente-directrice générale du CIRANO

Découvrir le site du 30e anniversaire

Retrouver les vidéos

À propos du CIRANO

Le CIRANO est un centre interuniversitaire de recherche, de liaison et de transfert, s'appuyant sur un réseau de plus de 200 chercheuses et chercheurs majoritairement issus d'universités québécoises. Il favorise la collaboration entre le monde académique, les organisations parapubliques, privées et les institutions gouvernementales (www.cirano.qc.ca).

