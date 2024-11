Le CIRANO annonce la nomination de trois nouveaux Fellows invités : Martine Hébert, Anne-Marie Hubert et Louis Lévesque

MONTRÉAL, le 1er nov. 2024 /CNW/ - Le CIRANO est fier d'annoncer la nomination de trois nouveaux Fellows invités, Martine Hébert, Anne-Marie Hubert et Louis Lévesque. Ces nouveaux membres apporteront leur expertise aux projets de recherche et aux initiatives de transfert de connaissances du CIRANO, contribuant ainsi activement au rayonnement de l'institution. Le titre de Fellow invité est attribué à des professionnels, gestionnaires ou chercheurs, qui se distinguent par une carrière exceptionnelle et une expérience unique.

Martine Hébert, économiste et ex-diplomate reconnue, a récemment occupé les postes de déléguée du Québec à Chicago et de déléguée générale du Québec à New York. Forte de son expérience en relations gouvernementales et économiques, elle a contribué de manière significative au développement économique du Québec et du Canada, notamment en tant que vice-présidente principale de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI).

En tant que Fellow invitée, Martine Hébert contribuera aux activités du Pôle CIRANO en science des données pour les échanges commerciaux et le transport intermodal, notamment dans le cadre du projet sur le Corridor Saint-Laurent-Grands Lacs. Grâce à son expertise et à son réseau étendu avec les États américains qui bordent les Grands Lacs, elle renforcera et coordonnera les efforts de partage de connaissances entre les chercheurs, experts et décideurs, facilitant ainsi la collaboration transfrontalière.

Anne-Marie Hubert, gestionnaire et administratrice expérimentée, reconnue aussi bien dans les milieux des affaires et des politiques publiques, elle a été présidente du Conseil du Forum des politiques publiques du Canada. Elle est actuellement présidente du conseil du volet canadien de l'Institut de la technologie pour l'humain et siège à plusieurs autres conseils d'administration prestigieux, dont ceux du Conseil des Relations Internationales de Montréal (CORIM), du MILA (Institut québécois d'intelligence artificielle) et de l'Institut des administrateurs de sociétés, section du Québec. Elle a été honorée par l'Ordre du Canada et l'Ordre du Québec pour ses contributions remarquables et son engagement.

En tant que Fellow invitée, Anne-Marie Hubert contribuera aux activités du Forum Finance Durable du CIRANO, un espace dédié aux échanges et à la recherche autour des enjeux liés aux critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Grâce à son expertise en finance de transition, finance mixte et investissements responsables, elle contribuera non seulement à enrichir les débats, mais aussi à renforcer et coordonner les efforts de partage de connaissances entre les chercheurs, les décideurs et les experts.

Louis Lévesque, économiste chevronné ayant occupé des postes clés au sein de la fonction publique fédérale et provinciale, a été sous-ministre associé à Finances Canada et directeur général de Finance Montréal. Il est actuellement président du Comité des politiques publiques de l'Association des économistes du Québec et Senior Fellow de l'Institut C.D. Howe.

En tant que Fellow invité du CIRANO, il contribuera aux activités dans les grands thèmes Politiques économiques et budgétaires ainsi que Territoires, en mettant à profit son expérience et son réseau pour renforcer les initiatives de recherche et de transfert de connaissances, tout en favorisant les collaborations avec les secteurs public et privé.

« Ces trois nominations illustrent la volonté du CIRANO de s'entourer de leaders reconnus pour leurs expertises variées et leurs contributions exceptionnelles dans leurs domaines respectifs. Elles s'inscrivent également dans l'engagement continu du CIRANO à promouvoir des échanges et des collaborations de haut niveau entre les milieux de la recherche, des affaires et des politiques publiques »

- Nathalie de Marcellis-Warin, Présidente-directrice générale du CIRANO

À propos du CIRANO

Fondé il y a 30 ans, le CIRANO rassemble des chercheuses et chercheurs majoritairement issus d'universités québécoises et se positionne comme un centre d'expertise au service des organisations et des décideurs publics. À travers des initiatives de recherche et des forums d'échange, le CIRANO vise à mettre la science et l'innovation au service des décisions stratégiques. Il favorise la collaboration entre le monde académique, les organisations parapubliques, privées et les institutions gouvernementales. Pour plus d'informations, visitez le site web du CIRANO.

