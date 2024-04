MONTRÉAL, le 25 avril 2024 /CNW/ - La Fondation HEC Montréal annonce un partenariat d'envergure entre l'École et iA Groupe financier, marquant un jalon majeur pour le développement de la recherche en finance durable à HEC Montréal. L'octroi d'un don de 1M$ permettra de soutenir sur une période de 10 ans les activités de recherche de la chaire spécialisée en finance durable, qui portera désormais le nom Chaire en finance durable iA Groupe financier. Ce financement contribuera à d'importantes retombées dans ce secteur de recherche dont le développement des connaissances de pointe en finance durable, à la formation des spécialistes dans le domaine ainsi qu'au transfert des connaissances vers le milieu des affaires.

« C'est avec une fierté renouvelée que je tiens à remercier iA Groupe financier pour son soutien indéfectible à l'École. En s'engageant aussi généreusement aujourd'hui à soutenir la recherche en finance durable, ce partenaire de longue date nous donne les moyens de développer des solutions innovantes pour faire face aux défis actuels de la société. » déclare Michel Patry, président-directeur général de la Fondation HEC Montréal

Un centre de référence en finance durable au Québec

Ce soutien marque un tournant décisif pour la recherche en finance durable à HEC Montréal. Ce soutien financier renforcera deux axes de recherche, soit l'effet de la prise en compte des enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) sur la performance des investissements ainsi que l'effet de ces mêmes critères sur la prise de décision des investisseurs. Il permettra former des étudiantes et des étudiants inscrits au doctorat ou à la maitrise, qui contribueront à l'avancement de nouvelles connaissances dans ce domaine de recherche en plein essor sous la direction d'Iwan Meier, professeur titulaire au département de finance à HEC Montréal et titulaire de la Chaire en finance durable iA Groupe financier.

« Le don de iA Groupe financier sur une décennie illustre bien l'ambition que nous partageons de contribuer significativement au développement des connaissances dans le domaine. Cet engagement à long terme assure la pérennité de nos efforts de recherche et la continuité de notre contribution à la transformation du secteur financier vers des pratiques plus durables, tant au niveau local qu'international. Les résultats de nos recherches seront mis au service de l'écosystème de la finance durable et du milieu des affaires québécois, dans le but de stimuler l'innovation dans le secteur de la finance. Ils serviront également à former la prochaine génération de spécialistes en finance durable, et à faire de cette discipline un levier de changement des stratégies d'investissement. » conclut Iwan Meier, titulaire de la Chaire en finance durable iA Groupe financier

Bâtir une expertise de premier plan en investissement responsable

Le secteur financier et les investisseurs jouent un rôle central dans l'atteinte des objectifs en matière de lutte contre les changements climatiques. Dans ce contexte, il devient essentiel pour l'industrie financière de développer des savoirs dans divers créneaux de la finance durable comme les stratégies d'investissement responsable, l'analyse de la performance financière, la gestion des risques ESG ou encore la décarbonation des portefeuilles d'investissement et son impact sur les rendements futurs.

« Nous sommes vraiment heureux de nous associer à HEC Montréal pour soutenir à long terme les importants travaux de la Chaire en finance durable iA Groupe financier. D'une part, les orientations de cette chaire de recherche sont bien alignées avec la philosophie d'investissement responsable de iA Groupe financier. Et d'autre part, investir dans le développement des personnes est au cœur de l'approche de iA d'être une organisation apprenante. Ces deux aspects du projet confirment notre positionnement envers l'intégration des facteurs ESG et la durabilité au cœur de nos processus décisionnels. Nous sommes d'autant plus satisfaits de pouvoir mener ce projet porteur avec un partenaire de la qualité de HEC Montréal, dont la réputation académique est reconnue mondialement », précise Denis Ricard, président et chef de la direction de iA Groupe financier.

À propos de la Fondation HEC Montréal

La Fondation HEC Montréal a pour mission d'appuyer l'École dans la formation d'une relève de calibre mondial, qui participera activement au développement social et économique du Québec, ainsi qu'au rayonnement de l'institution à l'échelle internationale. Pour réaliser sa mission, elle mobilise sa communauté et encourage sa générosité dans le but de soutenir financièrement les étudiantes et étudiants, de même que de développer des programmes d'études et de recherche stimulants, performants et novateurs.

À propos de iA Groupe financier

iA Groupe financier est un groupement de sociétés d'assurance et de gestion de patrimoine des plus importants au Canada. Il mène aussi des activités aux États-Unis. Fondée en 1892, l'entreprise figure au nombre des grandes sociétés publiques au pays. Ses titres sont inscrits à la Bourse de Toronto, sous les symboles IAG (actions ordinaires) et IAF (actions privilégiées).

