MONTRÉAL, le 15 nov. 2021 /CNW Telbec/ - La fédération africaine canadienne de l'économie (FACE) est fière d'annoncer la programmation de classes de maîtres en partenariat avec Deloitte afin d'offrir aux entrepreneurs noirs de partout au Canada des outils pour accéder à diverses sources de financement et atteindre leurs objectifs professionnels.

« Je suis ravie de faire équipe avec Deloitte. Je suis convaincue que ces classes de maîtres seront d'un grand bénéfice pour les entrepreneurs noirs qui souhaitent parfaire leurs compréhensions du Fond de prêt pour l'entrepreneuriat des communautés noires et réaliser leurs projets professionnels »

- Tiffany Callender, Présidente Directeur générale de FACE

Les classes de maître FACE-Deloitte se dérouleront sur une période de trois semaines pendant lesquelles des experts travaillant chez Deloitte donneront à des jeunes entrepreneurs noirs des cours virtuels où ils partageront leurs connaissances et leurs expériences professionnelles sur un domaine en particulier, et ce, dans un cadre interactif.

« Je suis fier de la collaboration de notre firme avec FACE qui s'est courageusement impliquée durant la pandémie pour servir les entreprises et les entrepreneurs noirs » a déclaré Anthony Viel, chef de la direction de Deloitte Canada. « Je suis convaincu qu'ensemble, nous pouvons mieux partager les connaissances et le savoir et ainsi, créer de nouvelles opportunités pour les leaders d'affaires de la communauté noire et ultimement aider à la mise en place d'un Canada plus fort et plus équitable »

Cette série de cours reflète la volonté de Deloitte d'exercer une influence positive sur la société, en partageant son savoir-faire, ses compétences et son réseau, et d'appuyer des initiatives sociétales qui soutiennent l'inclusion au niveau éducatif, professionnel et économique. L'objectif de ces cours est de fournir aux jeunes entrepreneurs noirs les outils pour obtenir du financement et pour faire avancer leurs projets entrepreneuriaux.

« Il s'agit d'une opportunité de choix pour que l'on puisse, en partenariat avec FACE, agir dans la promotion d'opportunités économiques pour la communauté noire et ses entreprises partout au Canada » a déclaré Candice Maxis, Leader nationale, Diversité, équité et inclusion, Deloitte Canada. « Deloitte est engagé à cultiver l'équité et l'inclusion pour la communauté noire et ce, à tous les niveaux and j'ai hâte de voir le fruit et l'impact de cette collaboration »

À propos de FACE

La Fédération africaine canadienne de l'économie est une coalition d'organisations dirigées par des noirs et qui se consacrent à stimuler la croissance économique en passant par la création de richesse générationnelle pour les Canadiens d'ascendance africaine. En 2020 FACE a été mise sur pied comme réponse aux besoins des entrepreneurs noirs économiquement touchés par les conséquences de la pandémie.

Les organisations fondatrices de FACE incluent le Africa Center, Black Business Initiative, Black Business and Professional Association, l'Association de la communauté noire de Côte-des-Neiges ainsi que le Groupe 3737.

FACE est ancrée dans l'engagement de ses organisations fondatrices qui synthétise plus de 100 ans d'expérience au service des Canadiens noirs avec passion, respect et intégrité.

