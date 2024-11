MONTRÉAL, le 7 nov. 2024 /CNW/ - La Fédération Afro-Canadienne d'Économie (FACE) est fière d'annoncer les résultats de son rapport annuel 2023/2024, marquant des jalons importants dans l'autonomisation des entrepreneurs noirs et la croissance économique au Canada. Avec pour mission de créer de la richesse générationnelle pour les Noirs, FACE a approuvé 15,7 millions de dollars en prêts cette année fiscale, réaffirmant son engagement envers l'inclusion financière et le soutien aux entreprises détenues par des Noirs.

Au cours de l'exercice financier 2023/2024, FACE a distribué 12,9 millions de dollars à travers 152 prêts aux entrepreneurs noirs malgré un contexte économique difficile. Depuis sa création en 2021 jusqu'à la fin de l'année fiscale 2023/2024, FACE a approuvé 52,9 millions de dollars en prêts, montant qui a atteint plus de 60 millions de dollars en octobre 2024, soutenant l'innovation, la création d'emplois et l'expansion économique au sein des communautés noires.

Alors que FACE poursuit sa mission, l'organisation se réjouit d'élargir sa portée, de favoriser davantage de partenariats et de renforcer son soutien aux entrepreneurs noirs. FACE reste dévouée à créer un paysage économique inclusif pour les Canadiens noirs, stimulant une croissance durable et promouvant l'autonomisation économique à long terme.

"Alors que nous réfléchissons aux réalisations de l'année écoulée, nous sommes fiers de l'engagement continu de FACE à autonomiser les entrepreneurs noirs à travers le Canada. Malgré les défis économiques, nous avons maintenu notre engagement à fournir un soutien vital pour aider les entreprises à se développer, innover et contribuer à l'économie canadienne. Nos partenariats et nos initiatives stratégiques non seulement bâtissent des entreprises mais favorisent également un changement durable."

- Tiffany Callender, PDG, FACE

« Le Programme pour l'entrepreneuriat des communautés noires de notre gouvernement prouve qu'une économie plus inclusive est synonyme d'une économie en bonne croissance. Les résultats sont évidents, car ce programme a soutenu près de 16 000 entreprises détenues par des Noirs, consenti des prêts accessibles d'une valeur totale de plus de 60 millions de dollars à des entrepreneurs noirs, aplani des obstacles au financement auxquels étaient confrontés les membres de cette communauté et permis de créer des milliers d'emplois. Par l'intermédiaire de ce programme, FACE offre un financement essentiel à la croissance de l'entrepreneuriat noir partout au Canada. Toutes nos félicitations à FACE pour son travail impressionnant! »

- L'honorable Rechie Valdez, ministre de la Petite Entreprise

Pour plus d'informations sur le rapport annuel 2023/2024 de FACE, veuillez visiter www.facecoalition.com.

