À l'approche de l'Énoncé économique de l'automne, il est impératif de soutenir les programmes essentiels de façon soutenue

MONTRÉAL, le 7 oct. 2024 /CNW/ - À l'approche de l'Énoncé économique de l'automne du Canada, un moment déterminant se présente pour assurer l'avenir des investissements fédéraux dans les communautés noires.

Au cours des quatre dernières années, le gouvernement fédéral a investi plus de 800 millions de dollars dans trois programmes transformateurs, soit le Programme pour l'entrepreneuriat des communautés noires (PECN), l'initiative Appuyer les communautés noires du Canada (IACNC) et le Fonds de dotation philanthropique dirigé par les Noirs. Ces investissements ont stimulé la croissance économique et ont joué un rôle essentiel dans la réduction de la pauvreté, la lutte contre le racisme systémique et la création d'un pays plus équitable pour tous.

Malgré leur succès, ces programmes sont menacés; le PECN et l'IACNC prendront fin le 31 mars 2025. Malgré qu'il soit prévu de façon permanente, le Fonds de dotation philanthropique dirigé par des Noirs fonctionne actuellement en vertu d'une entente de 10 ans que le gouvernement peut résilier en tout temps.

La perte potentielle de ces programmes pourrait compromettre les progrès importants réalisés dans la lutte contre les inégalités de longue date au sein des communautés noires du Canada. Il y aurait des conséquences sur des centaines de milliers de familles noires et entreprises et organismes dirigés par des Noirs qui comptent sur ces programmes pour obtenir du soutien, renforcer leurs capacités et profiter d'occasions de croissance.

Afin de protéger ces progrès et de continuer à bâtir un écosystème inclusif pour les Canadiens noirs, nous exhortons le gouvernement à rendre ces investissements permanents au moyen d'un financement annuel permanent de 100 millions de dollars pour les trois volets du Programme pour l'entrepreneuriat des communautés noires (PECN) et 50 millions de dollars en financement annuel permanent pour l'initiative Appuyer les communautés noires du Canada (IACNC).

Citations de dirigeants clés

« Ces investissements ont été une planche de salut pour les communautés noires partout au Canada. Ils nous ont fourni les ressources, le mentorat et les possibilités que l'on nous refusait depuis longtemps. Nous avons constaté l'impact incroyable de ces programmes, qu'il s'agisse de soutenir les entreprises ou d'encourager les organismes sans but lucratif. Ce n'est pas seulement un enjeu de financement; il s'agit de veiller à ce que les Canadiens noirs aient une véritable chance de réussir. Aujourd'hui plus que jamais, le gouvernement doit s'engager à rendre ces programmes permanents. » - Tiffany Callender, chef de la direction, Fédération africaine canadienne de l'économie

« Le Programme pour l'entrepreneuriat des communautés noires, l'IACNC et le Fonds de dotation philanthropique dirigé par les Noirs ont démontré ce qu'il est possible d'accomplir lorsque nous investissons dans des collectivités qui ont été historiquement négligées. Ces programmes ne sont pas seulement un soutien financier; ils sont des instruments de changement qui permettent aux entreprises et organisations dirigées par des personnes noires de prospérer. Nous devons nous assurer que ces progrès ne sont pas perdus, mais plutôt amplifiés au moyen d'investissements soutenus. » - Louis Edgar Jean François, chef de la direction du Groupe 3737

« Ces investissements ont jeté les bases d'un changement systémique, nous permettant de nous attaquer à des inégalités profondément enracinées et de créer des voies d'accès à la prospérité pour les Canadiens noirs. Si nous permettons la fin de ces programmes, nous risquons d'annuler les progrès pour lesquels nous nous sommes battus si fort. Nous demandons au gouvernement de reconnaître la valeur de ces initiatives et de s'engager à les financer à long terme. » - L'honorable Marlene Jennings, co-présidente de la Fondation pour les communautés noires, ancienne députée fédérale

À propos du Programme pour l'entrepreneuriat des communautés noires (PECN)

Depuis sa création, le PECN a soutenu le lancement et l'expansion de plus de 5 000 entreprises appartenant à des Noirs, créant plus de 3 800 emplois de haute qualité et générant des revenus impressionnants de 220 millions de dollars. Le programme a versé plus de 40 millions de dollars en prêts et a approuvé plus de 50 millions de dollars, offrant un soutien financier essentiel aux entrepreneurs noirs partout au Canada.

À propos de l'initiative Appuyer les communautés noires du Canada (IACNC)

Ce programme a amélioré la capacité de plus de 2 500 organismes sans but lucratif dirigés par des Noirs, créant plus de 2 900 emplois et mobilisant plus de 20 130 bénévoles. L'IACNC a généré 392 millions de dollars en revenus, renforçant les efforts communautaires et favorisant la durabilité à long terme des organismes sans but lucratif dirigés par des Noirs à l'échelle nationale.

À propos du Fonds de dotation philanthropique dirigé par les Noirs

Depuis qu'elle a été choisie pour gérer le Fonds de dotation philanthropique dirigé par les Noirs en 2024, la Fondation pour les communautés noires a distribué plus de 10 millions de dollars et devrait accorder 11 millions de dollars supplémentaires d'ici mars 2025, appuyant ensemble plus de 250 organismes sans but lucratif et organismes de bienfaisance dirigés par des Noirs. L'objectif de la Fondation est d'assurer le développement communautaire à long terme et de fournir un soutien essentiel aux organisations dirigées par des Noirs qui s'engagent à avoir un impact positif sur la société.

