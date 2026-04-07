Prêt de 50 M$ pour développer les infrastructures communautaires

Available in English

Nouvelle entente de participation avec Peace Hills Trust Company pour réaliser de nouvelles infrastructures pour des communautés et entreprises autochtones

Soutien aux services communautaires et aux priorités de développement économique

Peace Hills Trust Company pour gérer et faciliter les conventions de financement avec sa clientèle

EDMONTON, AB, le 7 avril 2026 /CNW/ - La Banque de l'infrastructure du Canada (BIC) et la Peace Hills Trust Company (PHT) ont finalisé une entente de participation à un prêt de 50 millions de dollars afin d'étendre l'accès au financement des infrastructures habilitantes pour les projets de développement des communautés autochtones à travers le pays.

PHT (Groupe CNW/Canada Infrastructure Bank) Ehren Cory, directeur général de la BIC, et Dawn Madahbee Leach, membre du conseil d'administration du Peace Hills Trust, annoncent cet investissement. (Groupe CNW/Canada Infrastructure Bank)

PHT est la plus grande et la plus ancienne institution financière canadienne détenue par les Premières Nations et réglementée par le gouvernement fédéral, avec plus de 45 ans d'expérience au service des besoins financiers des communautés autochtones.

Grâce à ce partenariat, les communautés auront accès à un financement de projets abordable et flexible. Ces prêts soutiendront les infrastructures nécessaires aux services communautaires et les plans qui renforcent les possibilités de développement économique durable.

Les infrastructures habilitantes peuvent inclure les travaux de chantier, les travaux routiers, la gestion de l'eau et des eaux usées et les raccordements aux services publics, les exigences fondamentales nécessaires à la réalisation des projets de logement et des développements économiques ou industriels.

PHT accordera des prêts aux côtés de la BIC et égalera les prêts accordés pour les projets. Ensemble, ces dispositifs de financement coordonnés permettront aux communautés autochtones de faire progresser plus facilement et plus rapidement leurs plans de développement.

La BIC a investi plus d'un milliard de dollars dans plus de 30 projets en partenariat avec des organisations et des communautés autochtones, contribuant ainsi à combler le déficit d'infrastructures et à soutenir la participation économique.

Par l'entremise de l'initiative d'infrastructures pour les communautés autochtones (IICA), la BIC collabore avec les communautés des Premières Nations, des Métis et des Inuits partout au Canada à des projets d'infrastructures en partenariat avec les communautés autochtones du Canada et au profit de celles-ci.

Les communautés et entreprises autochtones qui souhaitent accéder à des prêts peuvent en apprendre davantage auprès de Peace Hills Trust (en anglais seulement).

Citations

Le partenariat de la BIC avec Peace Hills Trust témoigne de son engagement à soutenir les communautés autochtones et leurs priorités en matière d'infrastructures. En apportant le capital de la BIC à PHT, leur expérience, associée au prêt abordable de la BIC, aidera la clientèle à faire progresser des projets qui apportent des avantages à long terme aux communautés locales.

Ehren Cory, président-directeur général, Banque de l'infrastructure du Canada

Investir dans des infrastructures habilitantes est essentiel pour ouvrir la voie à des possibilités de développement économique et de logement dans les communautés autochtones. Ce partenariat entre la Banque de l'infrastructure du Canada et la Peace Hills Trust Company permettra aux communautés d'accéder plus facilement à des financements souples et abordables afin de faire avancer des projets qui soutiennent leurs priorités et leur prospérité à long terme. Collaborer avec des institutions financières autochtones de confiance, c'est aider à lever les obstacles et à accélérer le développement mené par les communautés partout au pays.

L'hon. Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

Peace Hills Trust se réjouit de travailler avec ses partenaires de la BIC pour faciliter l'avancement des projets, l'un des ingrédients clés du succès étant la réalisation d'infrastructures habilitantes. La synergie naturelle que reflète ce nouveau partenariat devrait certainement contribuer à combler le déficit d'infrastructures. Peace Hills Trust continue d'offrir des solutions financières axées sur la relation aux nombreuses communautés des Premières Nations partout au Canada que nous sommes si fiers de servir.

David S. J. Boisvert, président-directeur général, Peace Hills Trust Company

SOURCE Canada Infrastructure Bank

Communications avec les médias : Banque de l'infrastructure du Canada, [email protected]