Avis aux médias - Annonce de la Banque de l'infrastructure du Canada, Mersey River Wind et Renewall Energy English
26 févr, 2026, 06:00 ET
26 févr, 2026, 06:00 ET
HUNTS POINT, NS, le 26 févr. 2026 /CNW/ - La Banque de l'infrastructure du Canada sera rejointe par des responsables fédéraux, provinciaux et municipaux lors d'une annonce et d'une conférence de presse concernant un projet éolien et un programme visant à vendre de l'électricité propre à la clientèle de la Nouvelle-Écosse.
Date : Jeudi 26 février 2026
Heure : Annonce 11 h (HA). Les médias sont priés d'arriver avant 10 h 30.
Diffusion en direct
Personnes présentes :
Adresse : White Point Beach Resort, Lakeside Lodge
75 White Point Beach Resort Rd.
Hunts Point (Nouvelle-Écosse) B0T 1G0
Réservations à [email protected] pour obtenir le lien de diffusion en direct.
