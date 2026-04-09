Soutien de la BIC au projet phare de l'Administration portuaire de Montréal à Contrecœur

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Investissement historique pour soutenir le plus grand projet d'agrandissement portuaire de la côte est au Canada

pour soutenir le plus grand projet d'agrandissement portuaire de la côte est au Canada Nouveau terminal pour soutenir l'ambition du Canada de doubler ses exportations non américaines

soutenir l'ambition du Canada de doubler ses exportations non américaines Impact économique considérable, avec la création de milliers d'emplois en construction et du soutien à des centaines de milliers d'emplois liés à la chaîne d'approvisionnement

CONTRECŒUR, QC, le 9 avril 2026 /CNW/ - Le plus important projet d'agrandissement portuaire de la côte est du Canada va de l'avant alors que la Banque de l'infrastructure du Canada (BIC) appuie le nouveau terminal à conteneurs de Contrecœur en prêtant 1,16 milliard de dollars à l'Administration portuaire de Montréal (APM).

Contrecoeur (Groupe CNW/Canada Infrastructure Bank)

L'investissement et le partenariat entre la BIC et l'APM fourniront au Canada de nouvelles infrastructures publiques d'intérêt national pour soutenir la croissance future du commerce, un atout payé grâce à la contribution de la clientèle privée au cours des prochaines décennies.

L'investissement augmentera la capacité de manutention de conteneurs et renforcera la porte commerciale de l'Est du Canada, alors que le port de Montréal soutient l'ambition du Canada de doubler les exportations non américaines et aide à ramener les chaînes d'approvisionnement au pays pour les entreprises canadiennes.

Ce projet témoigne d'un partenariat solide entre les gouvernements, l'Administration portuaire et le secteur privé. Le gouvernement du Québec a accordé 130 millions de dollars, Transports Canada 150 millions de dollars et le financement entier sera remboursé au moyen de revenus autonomes et de la contribution du secteur privé à titre d'exploitant de terminal. En fin de compte, plus de 85 % des coûts des infrastructures seront donc supportés par le secteur privé.

Les travaux essentiels en eau, y compris le dragage, la construction de murs de quai et d'autres infrastructures nécessaires à l'accès et aux opérations des navires, a commencé en octobre 2025 et est réalisée par une coentreprise entre Aecon et Pomerleau.

Les travaux de construction des infrastructures de terminal et logistiques devraient commencer en 2027, et l'exploitation commerciale est prévue pour 2030. Cela comprend l'aménagement du parc intermodal, la construction du terminal et l'installation d'équipements de chargement des navires sur le site, situé à environ 40 kilomètres au nord-est de Montréal.

La participation de la BIC contribue à réduire au minimum le coût en capital du projet, ce qui permet à l'Administration portuaire de Montréal de conserver sa notation de crédit de qualité « qualité investissement » tout en préservant ses flux de trésorerie pour ses activités courantes.

Une fois achevé, le terminal à Contrecœur apportera une capacité annuelle de jusqu'à 1,15 million d'équivalents vingt pieds (EVP), soit environ 60 % de la capacité actuelle du port de Montréal, ce qui permettra de remédier directement aux contraintes à long terme et de soutenir la croissance future du trafic de conteneurs.

DP World Canada est en pourparlers exclusifs avec l'APM en vue de devenir l'exploitant du terminal.

L'APM prévoit que le projet créera des milliers d'emplois pendant la phase de construction et soutiendra des centaines de milliers d'emplois liés à la chaîne d'approvisionnement. Plus de 750 millions de dollars de retombées économiques sont attendus chaque année, ce qui renforcera la résilience de la chaîne d'approvisionnement à travers le Canada. Ce chiffre reflète l'impact opérationnel de l'augmentation de la capacité de manutention grâce à Contrecœur, y compris l'activité supplémentaire générée par le nouveau terminal dans les opérations portuaires, les services maritimes, la logistique terrestre, l'entreposage et les fonctions connexes.

Reconnu par le gouvernement fédéral comme un projet d'intérêt national, le terminal à Contrecœur renforcera la capacité de manutention de conteneurs du Canada via sa porte de l'Est, favorisant ainsi la diversification du commerce, la résilience économique.

Ce nouveau terminal offrira également la route maritime la plus courte entre le cœur industriel de l'Amérique du Nord et l'Europe ainsi que la Méditerranée, deux des marchés alternatifs les plus prometteurs pour les importateurs et exportateurs canadiens.

Le projet tire également parti des infrastructures de transport existantes, y compris l'autoroute 30 et la connexion ferroviaire du CN, ce qui réduit le besoin de nouvelles constructions terrestres et limite les répercussions supplémentaires sur l'environnement environnant. Le terminal à Contrecœur a été conçu pour réduire au minimum son empreinte environnementale et répondre à 388 conditions contraignantes établies par l'Agence d'évaluation d'impact du Canada.

Citations

Par l'entremise de la Banque de l'infrastructure du Canada, nous investissons dans des infrastructures modernes et efficaces qui renforcent les corridors commerciaux et les chaînes d'approvisionnement du Canada. Le projet du terminal à Contrecœur créera de bons emplois, soutiendra la croissance économique et aidera à faire en sorte que les réseaux de transport répondent aux besoins d'une économie robuste et en croissance.

L'hon. Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

Le renforcement des ports canadiens afin de développer le commerce et de stimuler la croissance économique constitue une priorité fondamentale pour la Banque de l'infrastructure du Canada. Le prêt de la BIC à Contrecœur soutient un projet d'intérêt national, le plus important projet d'agrandissement portuaire de l'Est de l'histoire du Canada, et apportera des retombées durables à l'économie canadienne pendant des décennies.

Ehren Cory, président-directeur général, Banque de l'infrastructure du Canada

L'économie mondiale évolue, ce qui continue d'avoir un impact sur le commerce et l'abordabilité. C'est pourquoi nous effectuons des investissements stratégiques à long terme qui permettront de maintenir le transport des marchandises et de réduire les coûts pour la population du Canada. En augmentant la capacité du port de Montréal, nous renforçons les chaînes d'approvisionnement, réduisons la congestion et veillons à ce que les entreprises canadiennes puissent être concurrentielles, en croissance et prospères.

L'hon. Steven MacKinnon, ministre des Transports et leader de la Chambre des communes

Le projet de terminal de Contrecœur marque un tournant pour l'économie québécoise. En renforçant notre capacité portuaire et en consolidant notre position comme porte d'entrée stratégique vers les marchés internationaux, nous donnons aux entreprises d'ici les moyens de croitre, d'innover et de diversifier leurs exportations. Cet investissement majeur témoigne de notre volonté de bâtir une économie plus résiliente, compétitive et tournée vers l'avenir, au bénéfice de toutes les régions du Québec.

L'hon. Jean Boulet, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la Stratégie maritime, gouvernement du Québec

L'avenir commercial du Canada dépend d'infrastructures prêtes avant l'arrivée de la demande et non après. Le terminal à Contrecœur est exactement ce genre d'investissement prospectif. Il ancrera le rôle de Montréal comme porte vers les marchés mondiaux. L'APM a travaillé en étroite collaboration avec ses partenaires fédéraux et provinciaux pour faire aboutir ce projet, et avec l'aide du secteur privé, nous offrirons une valeur durable à des milliers d'entreprises de partout au Québec et au Canada.

Nathalie Pilon, présidente, Administration portuaire de Montréal

SOURCE Canada Infrastructure Bank

Communications avec les médias : Banque de l'infrastructure du Canada, [email protected], 416-347-3358; Administration portuaire de Montréal, Renée Larouche, Directrice des communications, [email protected], 514 531-2410