Le projet comprend la construction et l'installation de 33 éoliennes avec les infrastructures de raccordement au réseau associées. Le parc éolien devrait fournir 148,5 MW d'électricité zéro émission, soit suffisamment pour alimenter plus de 50 000 foyers.

L'annonce a été faite par l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, et par l'honorable Tim Hodgson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles.

Ce projet d'envergure contribuera à soutenir la transition énergétique de la province, alors que la Nouvelle-Écosse passe de la production d'électricité à partir du charbon à l'électricité propre d'ici 2030. Le parc éolien devrait permettre d'éviter environ 220 000 tonnes d'émissions par an, soit l'équivalent de 1,5 % des émissions de carbone de la Nouvelle-Écosse en 2022.

Renewall a obtenu la première licence du programme de vente d'électricité renouvelable au détail en Nouvelle-Écosse pour vendre de l'électricité provenant à 100 % de sources renouvelables directement à la clientèle finale. Cette licence permet à la population, aux institutions publiques et à la clientèle commerciale et industrielle d'atteindre leurs objectifs en matière de réduction des émissions et de durabilité.

La construction se déroulera en deux phases, la première phase devant être achevée en 2027. Plus de 200 personnes devraient être employées au plus fort de la construction.

Le projet est admissible au crédit d'impôt à l'investissement (CII) dans les technologies propres pouvant atteindre 30 % des coûts d'investissement. De plus, le programme des énergies renouvelables intelligentes et de trajectoires d'électrification (ERITE) de Ressources naturelles Canada fournit jusqu'à 25 millions de dollars.

RBC agit à titre d'agent administratif, d'arrangeur principal et de teneur de livres pour les prêts à la construction accordés à Mersey River Wind.

Le projet est financé dans le cadre du secteur prioritaire de l'énergie propre de la BIC, visant à combler les lacunes de financement dans de projets à faibles émissions de carbone tels que les énergies renouvelables, les systèmes d'énergie de quartier et le stockage d'énergie.

Le ministre Hodgson a également annoncé que RNCan accordera un financement de près de 5 millions de dollars à Net Zero Atlantic pour le projet d'analyse et de modélisation sur l'intégration et la transmission de l'énergie éolienne extracôtière dans le Canada Atlantique, afin de soutenir la prochaine étape de la planification de l'énergie éolienne extracôtière et la stratégie proposée pour le projet Wind West Atlantic Energy. La promotion du développement majeur du secteur de l'électricité est une priorité commune au Canada et à la Nouvelle-Écosse, et le Canada est heureux d'aller de l'avant avec une stratégie qui a été soumise au Bureau des grands projets par le premier ministre Mark Carney en septembre 2025.

La contribution de la province de la Nouvelle-Écosse est à la fois financière et sous forme de soutien en nature, d'une valeur de près de 700 000 dollars.

Citations

Les investissements dans l'énergie propre sont essentiels pour atteindre les objectifs de sécurité énergétique et garantir un développement économique durable. Le prêt de 206 millions de dollars accordé par la BIC à Mersey River Wind soutient un important projet d'énergie propre et montre comment la BIC peut collaborer à la mise en place d'infrastructures durables, renforcer la résilience énergétique pour la population de la Nouvelle-Écosse et stimuler les perspectives économiques.

Ehren Cory, président-directeur général, Banque de l'infrastructure du Canada

Cet investissement démontre comment les partenariats stratégiques peuvent apporter des avantages concrets aux collectivités tout en faisant progresser l'avenir du Canada en matière d'énergie propre. Le soutien au projet éolien Mersey River aide la population de la Nouvelle-Écosse à accéder à de l'électricité plus abordable, plus fiable et renouvelable. Le gouvernement du Canada s'engage à investir dans des infrastructures qui réduisent les émissions, créent des emplois de qualité et renforcent l'économie.

L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

Le projet de la rivière Mersey permettra d'alimenter plus de 50 000 foyers de Nouvelle-Écosse en électricité abordable, souveraine et propre, tout en créant des emplois et en garantissant des prix de l'électricité stables à long terme. En allant de l'avant avec ce projet et l'étude d'ICI pour le projet Wind West proposé, le nouveau gouvernement veille à ce que le potentiel énergétique et économique de certaines des meilleures ressources éoliennes au monde soit libéré, améliorant ainsi l'abordabilité et la sécurité énergétiques tout en faisant du Canada une superpuissance en matière d'énergie propre.

L'honorable Tim Hodgson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

La Nouvelle-Écosse est en passe de devenir un chef de file reconnu dans la réalisation de projets énergétiques, et je me réjouis des progrès accomplis dans le cadre du projet éolien Mersey River. Grâce aux immenses possibilités énergétiques, notamment dans le domaine de de l'énergie éolienne terrestre et extracôtière, il est possible de dynamiser l'économie et d'améliorer la sécurité, la fiabilité et abordabilité de l'énergie. Le plan Wind West continue d'aller de l'avant, et ce projet d'analyse et de modélisation contribuera à éclairer la planification à long terme et à soutenir la mise en place d'un réseau électrique propre, fiable et interconnecté, alimenté par l'énergie éolienne extracôtière de la Nouvelle-Écosse.

L'honorable Tim Houston, premier ministre de la Nouvelle-Écosse et ministre de l'Énergie

Mersey River Wind construit davantage de ce qu'il faut ici même : de l'énergie propre et fiable, des emplois de qualité et des perspectives économiques à long terme. Il s'agit d'une mesure positive visant à fournir de l'électricité abordable et durable aux familles et aux entreprises de la Nouvelle-Écosse. Des projets comme celui-ci stimulent une croissance significative, les investissements et les partenariats dans la région. C'est un excellent exemple de la manière dont le Canada atlantique se mobilise et contribue à alimenter l'avenir énergétique du pays entier.

L'honorable Sean Fraser, député de Central Nova, ministre de la Justice et Procureur général du Canada et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique

L'annonce faite aujourd'hui reflète l'engagement à investir dans des infrastructures modernes qui soutiennent la population de la Nouvelle-Écosse. Collaborer avec des partenaires solides contribue à mettre en place un système énergétique plus propre et plus résilient, ce qui constitue une étape importante vers la construction d'un avenir énergétique fiable et durable pour la province.

Jessica Fancy, députée de South Shore--St. Margarets

Renewall offre pour la toute première fois un choix plus large et des taux plus abordables pour la clientèle d'électricité en Nouvelle-Écosse. Avec le soutien de la Banque de l'infrastructure du Canada et du gouvernement du Canada, le projet éolien Mersey River exploitera l'énergie éolienne naturelle de la province afin de fournir de l'énergie renouvelable propre aux familles et aux entreprises de la Nouvelle-Écosse pendant des décennies.

Dan Roscoe, président, Renewall Energy inc.

Slate est fier de soutenir la transition énergétique de la Nouvelle-Écosse en partenariat avec les parties prenantes du projet. Forts de plus de 20 ans d'expérience dans le domaine des actifs immobiliers au Canada, la stratégie en matière d'infrastructures essentielles cible des investissements dans des projets tels que le projet éolien Mersey River, qui offrent des solutions énergétiques fiables, durables et à long terme.

Jeff Rodgers, directeur général, Slate Asset Management

