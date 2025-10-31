Projet mené par une Première Nation visant à fournir de l'énergie propre et à créer des perspectives économiques en Saskatchewan

Participation de la Première Nation George Gordon pour une réconciliation économique significative

Occasions économiques, d'emploi et de formation directes pour les membres de la communauté

32,4 MW d'énergie renouvelable pour alimenter la mine adjacente de K+S Potash Canada

BETHUNE, SK, le 31 oct. 2025 /CNW/ - La Banque de l'infrastructure du Canada (BIC) et George Gordon Developments Limited (GGDL), la société de développement économique de la Première Nation George Gordon (PNGG), ont atteint la clôture financière d'un prêt de 42 millions de dollars accordé dans le cadre du projet d'énergie solaire Wicehtowak.

Un drapeau en forme de plume pour Wicehtowak Solar Ltd., mentionnant le partenariat avec la BIC et d’autres organisations, se dresse au premier plan d’un champ sec et ouvert, avec un pick-up blanc et des engins de chantier visibles au loin sous un ciel bleu clair. (Groupe CNW/Canada Infrastructure Bank) BIC (Groupe CNW/Canada Infrastructure Bank)

Situé dans la municipalité rurale de Dufferin, en Saskatchewan, sur le territoire du traité no 4, le projet d'énergie solaire Wicehtowak fournira 32,4 MW d'énergie renouvelable, alimentant le réseau électrique de la Saskatchewan et fournissant directement de l'énergie à la mine voisine de K+S Potash Canada. Le projet fera l'objet d'un accord d'achat d'électricité virtuel d'une durée de 30 ans avec le programme Renewable Access Service de la Saskatchewan Power Corporation, ce qui en fait le premier projet développé dans le cadre de cette initiative.

L'investissement de la BIC permet à la PNGG d'acquérir l'entièreté du projet, créant ainsi une source de revenus à long terme qui favorise l'autodétermination, la création d'emplois et le développement économique futur. Les revenus générés par le parc photovoltaïque seront réinvestis dans l'agriculture, le développement immobilier et les initiatives en matière d'énergies renouvelables.

Le projet générera également des emplois directs et offrira des occasions de formation aux membres de la communauté dans les domaines de l'installation de panneaux solaires, de l'utilisation d'équipements lourds, de la santé et de la sécurité, ainsi que des stages.

Doté de 66 175 panneaux photovoltaïques bifaciaux, le parc photovoltaïque est conçu pour maximiser la production d'énergie en captant la lumière du soleil des deux côtés de chaque panneau. Cela devrait permettre une réduction des émissions de 21 686 tonnes par an.

Cette nouvelle installation permet également à K+S Potash Canada de bénéficier d'une source d'énergie sûre et durable qui répondra à ses besoins énergétiques à long terme et soutiendra le plan de croissance de la mine de potasse.

Dans le cadre de l'initiative d'infrastructures pour les communautés autochtones (IICA), la BIC investit dans des projets et des partenariats qui apportent des avantages directs et durables aux communautés autochtones. Le projet d'énergie solaire Wicehtowak est le premier projet de la BIC appartenant entièrement à une Première Nation. Il favorise une réconciliation économique significative et promeut des perspectives économiques à long terme, tout en augmentant la quantité d'énergie propre fournie au réseau électrique de la Saskatchewan.

En plus du prêt de la BIC, Ressources naturelles Canada accorde une subvention de 33 millions de dollars au projet dans le cadre du Programme des énergies renouvelables intelligentes et de trajectoires d'électrification.

Le projet d'énergie solaire Wicehtowak est le premier prêt accordé par la BIC pour une initiative d'énergie propre menée à 100 % par une Première Nation, et il constitue un modèle pour les futurs partenariats en matière d'infrastructures autochtones. La BIC est fière de soutenir ce projet, en partenariat avec la Première Nation George Gordon, qui permettra d'alimenter en énergie renouvelable la mine K+S Potash Canada située à proximité, de faire progresser la réconciliation économique et de créer des occasions de formation et de développement pour la communauté.

Ehren Cory, PDG, Banque de l'infrastructure du Canada

Ce partenariat avec la Première Nation George Gordon témoigne de l'engagement de notre gouvernement à collaborer avec des partenaires autochtones pour faire avancer des projets d'énergie propre. Le projet d'énergie solaire Wicehtowak, le premier projet d'énergie propre entièrement détenu par des Autochtones, générera des retombées économiques durables tout en offrant de la formation et des emplois dans le secteur des énergies renouvelables pour les générations à venir.

L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

La Première Nation George Gordon compte. La Saskatchewan compte. En prenant pleinement possession du projet d'énergie solaire Wicehtowak, la Première Nation George Gordon crée des emplois, développe des compétences et veille à ce que les avantages de l'énergie propre restent ici, en Saskatchewan. Le gouvernement fédéral est fier d'avoir collaboré à cet important projet, qui montre ce qu'il est possible d'accomplir lorsque le leadership autochtone et le savoir-faire local sont les moteurs du changement.

L'honorable Buckley Belanger, secrétaire d'État (Développement rural) et député de Desnethé--Missinippi--Rivière Churchill

Le projet d'énergie solaire Wicehtowak illustre ce qu'il est possible de réaliser lorsque le leadership autochtone et l'innovation industrielle s'unissent. Ce projet permettra non seulement de produire de l'énergie propre, mais aussi de créer des occasions et une valeur durable pour la Première Nation George Gordon et d'autres collectivités.

Don Ross, PDG, GGDL

Le projet d'énergie solaire Wicehtowak illustre l'engagement du gouvernement de la Saskatchewan à établir et à soutenir des partenariats mutuellement avantageux qui permettront à notre province de rester prospère et de poursuivre sa croissance. Ce projet constituera un pas en avant dans le domaine du développement énergétique, de la réconciliation économique, ainsi que de la participation et du leadership économiques des Autochtones.

Jeremy Harrison, ministre responsable de SaskPower

Cette initiative démontre comment les projets renouvelables menés par les Autochtones et les partenariats solides peuvent aider des industries telles que la nôtre à décarboner leur énergie tout en offrant des avantages économiques aux générations futures. Nous félicitons chaleureusement George Gordon Developments Ltd. pour cet important projet.

Sam Farris, Président, K+S Potash Canada

Nous reconnaissons que les besoins et les priorités de notre clientèle évoluent et qu'elle recherche des solutions innovantes. L'énoncé d'appétence pour le risque montre que SaskPower évolue pour répondre à ces besoins changeants tout en soutenant la réconciliation économique et le développement des énergies renouvelables.

Rupen Pandya, PDG, SaskPower

