Prêt de 139,5 M$ de la BIC à BC Hydro pour les travaux préliminaires de la ligne de transport d'électricité de la côte nord

Étape fondamentale pour l'avancement du projet énergétique transformateur

Travaux préliminaires comprenant la planification du projet, l'ingénierie, les travaux sur le terrain, les approvisionnements, la consultation des communautés autochtones et l'engagement des parties prenantes

Soutien à la préparation de la construction de la nouvelle ligne de transport proposée

Libération de capacités énergétiques dans le nord de la CB pour soutenir les occasions de développement économique et réduire la dépendance à l'égard des carburants fossiles

TERRACE, BC, le 13 nov. 2025 /CNW/ - La Banque de l'infrastructure du Canada (BIC) a atteint la clôture financière d'un prêt de 139,5 millions de dollars à BC Hydro pour soutenir la phase de travaux préliminaires du projet de ligne de transport d'électricité de la côte nord (LTCN).

Les travaux préliminaires comprennent des activités préalables à la construction telles que la planification du projet, l'ingénierie, les travaux sur le terrain, les approvisionnements, la consultation des communautés des Premières Nations, l'engagement des parties prenantes et les travaux d'habilitation pour améliorer l'accès au site.

Le nord-ouest de la Colombie-Britannique connaît une croissance importante dans des secteurs tels que les opérations portuaires, l'exploitation minière, la production d'hydrogène, la technologie et le gaz naturel liquéfié. Par conséquent, la demande d'électricité prévue devrait dépasser la capacité du réseau de transport existant de la région. La région est actuellement desservie par une ligne de transport de 500 kV reliant Prince George à Terrace.

Pour soutenir ce développement économique et répondre aux besoins de la clientèle, B.C. Hydro a proposé la LTCN afin de développer les infrastructures énergétiques en construisant de nouvelles lignes de transport, en installant de la fibre optique, en agrandissant ou en modernisant des sous-stations et en augmentant le nombre de stations de condensateurs.

B.C. Hydro travaille avec les Premières Nations pour identifier les principaux tracés de la LTCN. En même temps, B.C. Hydro, la province et les Premières Nations sont en pourparlers concernant la copropriété des infrastructures, avec le soutien de la BIC pour le financement de la LTCN, y compris des options pour soutenir la participation autochtone, une fois que les travaux préliminaires seront achevés.

Le projet de travaux préliminaires s'inscrit dans le secteur prioritaire de l'énergie propre de la BIC, qui dispose de 10 milliards de dollars de capital disponible pour aider à accroître l'approvisionnement et la sécurité énergétiques, faire progresser la production, la distribution d'énergie propre, créer des emplois, réduire les émissions et rendre la transition vers de nouveaux projets énergétiques plus abordable pour les contribuables.

Citations

Le nord de la Colombie-Britannique connaît une forte croissance économique, avec des possibilités d'agrandissement des ports et d'exploitation de minéraux critiques. La participation de la BIC aux travaux préliminaires créera des emplois et soutiendra les activités d'avant-projet nécessaires à la mise en place de la LTCN. Elle contribuera également à garantir le respect des délais de construction de la LTCN, tout en respectant l'engagement de la Couronne à l'égard des Premières Nations, afin de répondre à la demande d'énergie propre dans la province.

Ehren Cory, président-directeur général, Banque de l'infrastructure du Canada

Notre gouvernement s'est engagé à accélérer ces projets à des vitesses transformatrices pour construire des collectivités fortes, durables et prospères. L'investissement de la BIC dans l'énergie propre est une étape importante pour s'assurer que la ligne de transport d'électricité de la côte nord a la capacité de soutenir un secteur énergétique en expansion dans la région. En cette période critique pour le pays, notre gouvernement se concentre sur la construction d'une économie plus résiliente et plus forte. La ligne de transport d'électricité de la côte nord répondra à ce besoin en créant plus de prospérité et des avantages économiques pour la province.

L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

Avec la ligne de transport d'électricité de la côte nord, nous réalisons des projets d'intérêt national dans des mines critiques, des agrandissements de ports et de nouvelles occasions de commercialisation pour le GNL le plus propre du monde - des priorités que nous partageons avec le Canada. Le soutien fédéral est vital pour le projet, et nous accueillons le prêt accordé par la Banque de l'infrastructure du Canada à BC Hydro, qui contribuera à faire avancer les travaux préliminaires du projet et, en fin de compte, à réduire les coûts pour les contribuables de BC Hydro.

L'honorable Adrian Dix, ministre de l'Énergie et des Solutions climatiques, gouvernement de la Colombie-Britannique

La ligne de transport d'électricité de la côte nord est une occasion unique de stimuler la croissance économique dans le nord-ouest de la Colombie-Britannique, en alimentant les industries traditionnelles et en ouvrant les portes à des nouvelles. Nous sommes reconnaissants à la Banque de l'infrastructure du Canada pour son soutien précoce, qui souligne l'intérêt national de ce projet. En collaboration avec les Premières Nations et le gouvernement de la Colombie-Britannique, nous sommes prêts à construire les infrastructures qui soutiendront les emplois, attireront les investissements et fourniront de l'énergie propre et fiable pour alimenter l'avenir de la Colombie-Britannique.

Charlotte Mitha, présidente-directrice générale, BC Hydro

