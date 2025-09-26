Soutien à l'emploi, l'énergie renouvelable et la résilience économique du Nouveau-Brunswick à long terme

Available in English

Connu sous le nom de projet NextGen, le plan de modernisation de l'usine de pâte comprend une nouvelle chaudière de récupération, une turbine à vapeur et un générateur pour produire jusqu'à 145 MW d'énergie renouvelable.

L'augmentation de la capacité de l'usine de pâte créera plus de 600 nouveaux emplois dans la chaîne d'approvisionnement du secteur forestier de la province.

L'usine de pâte de Saint John est détenue et exploitée par Irving Pulp & Paper, l'un des plus grands employeurs et exportateurs du Nouveau-Brunswick.

SAINT JOHN, NB, le 26 sept. 2025 /CNW/ - La Banque de l'infrastructure du Canada a atteint la clôture financière d'un prêt de 660 millions de dollars à Irving Pulp & Paper pour soutenir la modernisation à grande échelle de l'usine de pâte à papier de l'entreprise située à l'ouest de Saint John, au Nouveau-Brunswick.

Réalisé grâce au partenariat avec la BIC, le projet de modernisation consiste à remplacer la technologie des années 1970 par les meilleures solutions actuelles afin d'améliorer la productivité et de maintenir la compétitivité de l'usine de pâte dans le secteur. Ce projet comprend une nouvelle chaudière de récupération, une turbine à vapeur et un générateur pour produire jusqu'à 145 MW d'énergie renouvelable.

L'énergie excédentaire produite à l'usine de pâte sera exportée vers le réseau provincial dans le cadre d'un accord d'achat d'électricité avec Énergie NB, et environ 50 MW seront utilisés pour alimenter en énergie durable les opérations de l'usine.

D'après une évaluation de l'impact économique fournie par Irving Pulp & Paper1, le projet devrait générer, pendant la période de construction, environ 539 millions de dollars de revenus d'emploi et créer plus de 2 200 années-personnes d'emploi. À long terme, le projet créera plus de 600 nouveaux emplois dans l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement du secteur forestier et les revenus de l'emploi devraient augmenter de 38 % dans le secteur des produits forestiers.

La modernisation rendra l'usine de pâte autonome sur le plan énergétique, éliminera la combustion de mazout lourd comme source d'énergie et réduira de 50 % les émissions par tonne de pâte kraft, soutenant ainsi la transition énergétique de la province. L'usine de pâte deviendra un leader mondial en matière de rendement environnemental dans ce secteur.

Une fois achevé, ce projet placera également l'usine de pâte parmi les 10 premiers producteurs mondiaux de pâte kraft de résineux - augmentant la production de plus de 70 % - tout en renforçant le secteur forestier en tant que moteur clé de la croissance économique.

Le prêt de la BIC comble les lacunes en matière de prêts, permettant ainsi d'importants investissements en capital privé et soutenant la décarbonation du réseau électrique provincial. Il s'aligne sur le mandat de la BIC en matière d'énergie propre, qui soutient les actifs de production, de transport et de stockage qui réduisent les émissions, favorisent la croissance économique et permettent l'accès à de plus d'énergie abordable à faibles émissions pour la population du Canada.

________________________________ 1 Les projections économiques en matière d'emplois et de revenus sont basées sur l'évaluation de l'impact économique préparée par Jupia Consultants pour le projet (en anglais seulement).

Citations

En tant qu'investisseur d'impact, la BIC accorde des prêts pour accélérer des projets qui offrent des avantages à long terme à la population du Canada et à l'économie. Le prêt de 660 millions de dollars de la BIC pour la modernisation de l'usine de pâte de Saint John arrive à un moment crucial pour la région : il permet de soutenir l'un des plus grands employeurs et exportateurs du Nouveau-Brunswick, de créer des centaines d'emplois à long terme dans la chaîne d'approvisionnement du secteur forestier et d'accroître la production d'énergie renouvelable dans la province.

Ehren Cory, président-directeur général, Banque de l'infrastructure du Canada

L'investissement de la BIC dans le projet de modernisation de l'usine de Saint John créera de bons emplois tout en soutenant la transition énergétique au Nouveau-Brunswick. Cet investissement permet également d'augmenter la production, ce qui se traduira par des retombées économiques directes et stimulera le secteur forestier, qui revêt une importance stratégique. Votre nouveau gouvernement fédéral est déterminé à bâtir et à faire croître l'économie canadienne pour qu'elle soit la plus forte du G7.

L'honorable Wayne Long, député, Saint John--Kennebecasis, Nouveau-Brunswick, et secrétaire d'État (Agence du revenu du Canada et Institutions financières)

Le projet NextGen est un jalon important pour notre personnel, notre clientèle et notre collectivité. Le prêt de la BIC nous aide à investir dans l'innovation et la durabilité, tout en restant fidèles à ce qui compte le plus : créer de bons emplois, apporter de la valeur à notre clientèle et renforcer la région où nous vivons.

Jim Irving, Co-PDG, Irving Pulp & Paper

Le projet NextGen augmentera la capacité de l'usine de pâte d'Irving Pulp & Paper tout en augmentant le montant d'énergie verte qu'elle produit, ce qui en fera l'une des usines de pâte kraft les plus productives au monde et un chef de file mondial en matière de rendement environnemental. Ce projet de 1,5 milliard de dollars est l'investissement le plus important dans l'industrie canadienne des produits forestiers depuis 1993 et contribuera à assurer l'avenir de l'usine de pâte en tant que cœur de la chaîne de valeur du secteur forestier de la province, à un moment où de nombreux centres nord-américains se font concurrence pour attirer ce type d'investissement privé.

Ron Marcolin, vice-président, Manufacturiers et exportateurs du Canada

Le projet NextGen d'Irving Pulp & Paper est un vote de confiance dans notre collectivité. Les entreprises membres locales - des restaurants aux hôtels et tout ce qui se trouve entre les deux - bénéficieront des centaines d'entrepreneurs supplémentaires qui viendront travailler dans la région à un moment où l'incertitude économique est au premier plan.

Shannon Merrifield, PDG, Chambre de commerce de la région de Saint John

Le projet NextGen est vital pour la collectivité locale de la construction et jouera un rôle clé dans la réussite économique future de l'usine de pâte à papier du côté ouest et de la ville de Saint John. Il contribuera à faire en sorte que la main-d'œuvre qualifiée reste dans la ville, ce qui favorisera la réussite économique et offrira des possibilités de formation essentielles à la prochaine génération de personnel qualifié.

Arlene Dunn, PDG, Saint John Construction Association

