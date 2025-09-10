Doublement de la capacité commerciale des centres de production industrielle de l'Ouest du Canada

Available in English

Soutien aux infrastructures ferroviaires essentielles du premier kilomètre et du dernier kilomètre dans le cœur industriel de l' Alberta

Facilitation du transport des marchandises produites au Canada vers les marchés nationaux et mondiaux

vers les marchés nationaux et mondiaux Renforcement et développement des capacités des chaînes d'approvisionnement dans l'Ouest du Canada

Création de jusqu'à 50 nouveaux emplois pour l'économie locale afin de soutenir l'exploitation

EDMONTON, AB, le 10 sept. 2025 /CNW/ - La Banque de l'infrastructure du Canada (BIC) a atteint la clôture financière d'un prêt de 100 millions de dollars à Cando Rail & Terminals pour agrandir son centre d'approvisionnement ferroviaire de pointe dans l'Ouest du Canada. Le projet augmentera la capacité nécessaire de la chaîne d'approvisionnement du commerce et transport pour les centres de production industrielle.

Cando Rail & Terminals, l'un des plus grands propriétaires et exploitants d'infrastructures ferroviaires du premier kilomètre et du dernier kilomètre en Amérique du Nord, doublera la capacité de son terminal de Sturgeon, qui sert de centre ferroviaire polyvalent dans le cœur industriel de l'Alberta. L'installation, qui fonctionne actuellement au maximum de sa capacité, offre des services de stockage, d'entreposage, de transport et de transbordement qui soutiennent le transport de marchandises produites au Canada pour l'exportation vers l'Est et l'ouest et ensuite vers les marchés mondiaux.

Le nouveau terminal de Sturgeon Ouest ajoutera jusqu'à 3 700 nouveaux espaces de stockage et d'entreposage de wagons, dont 1 100 espaces pour l'arrivée et le départ de trains-blocs avec des chemins de fer de classe 1. Il soutiendra la circulation des marchandises pour les entreprises de l'Alberta, ce qui stimulera le commerce et les possibilités de croissance économique pour la région et partout au Canada, notamment pour les produits de base et les produits manufacturés.

Cando prévoit que le nouveau terminal Ouest créera jusqu'à 50 nouveaux emplois locaux à temps plein une fois opérationnel, s'ajoutant aux 60 emplois déjà soutenus par le terminal existant et qu'il devrait également contribuer à hauteur de 22,3 millions de dollars par année au PIB de la région. La construction du terminal est en cours et son exploitation devrait commencer à la fin de 2026.

Situé stratégiquement le long du réseau ferroviaire du CN, le terminal de Sturgeon offre des infrastructures et des services ferroviaires essentiels du premier et du dernier kilomètre à certains des plus grands producteurs industriels du Canada, ce qui soutient ultimement le transport de marchandises vers les ports de Prince Rupert et de Vancouver ainsi que d'autres destinations au Canada et en Amérique du Nord.

Ce projet est financé dans le cadre du secteur du commerce et transport de la BIC, qui appuie le développement de corridors plus solides et plus efficaces vers les marchés nationaux et internationaux pour aider les entreprises canadiennes à rester compétitives et à se développer.

Citations

L'agrandissement du terminal de Sturgeon ouvre davantage de possibilités aux entreprises de l'Alberta d'acheminer leurs produits aux marchés mondiaux. La construction de ces infrastructures créera des emplois locaux, aidera à maintenir la compétitivité de l'économie de l'Ouest du Canada et accroîtra la capacité de la chaîne d'approvisionnement à long terme.

Ehren Cory, président-directeur général, Banque de l'infrastructure du Canada

L'Ouest du Canada est essentiel pour devenir une superpuissance en matière d'énergie, de ressources naturelles et de commerce. Le nouveau gouvernement fédéral s'efforce de commercialiser les produits canadiens, et grâce à l'investissement de 100 millions de dollars de la BIC dans le terminal de Sturgeon, Cando Rail sera en mesure de stimuler la productivité et de renforcer davantage les chaînes d'approvisionnement. Ces liens économiques permettront de réunir le pays dans l'Unité de l'économie canadienne et de rapprocher la population du Canada dans une prospérité partagée. C'est ainsi que nous pourrons sécuriser et faire croître l'économie canadienne au XXIe siècle.

L'honorable Tim Hodgson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

Alors que Cando Rail & Terminals s'efforce d'accroître la capacité de son terminal ferroviaire situé dans le cœur industriel de l'Alberta, le soutien de partenaires comme la Banque de l'infrastructure du Canada nous permet de donner accès à des solutions de transport et de logistique accrues à notre clientèle à un rythme accéléré. La majorité des produits à valeur ajoutée produits dans la région du cœur industriel sont expédiés au public consommateur national et mondial par train. L'investissement de Cando, combiné au financement de la BIC, augmentera l'accès au marché et permettra aux installations industrielles de la région du cœur industriel de se concentrer sur leurs activités principales. Des infrastructures ferroviaires de calibre mondial amélioreront encore la compétitivité du comté de Sturgeon et du cœur industriel de l'Alberta en matière d'investissements dans la pétrochimie, l'énergie en aval et l'industrie lourde.

Brian Cornick, président-directeur général, Cando Rail & Terminals

