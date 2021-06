Partage de la route : 5 conseils aux automobilistes et aux cyclistes

OTTAWA , ON, le 30 juin 2021 /CNW/ - Au plus fort de la saison du vélo, l'Association canadienne des automobilistes (CAA) a lancé une nouvelle campagne de sensibilisation nationale sur le partage sécuritaire de la route. On imagine souvent que les automobilistes et les cyclistes sont en conflit, mais en vérité, pour que tout se passe bien, il faut simplement respecter les règles de sécurité routière.

« Avec cette campagne, nous voulions améliorer la sécurité routière en misant sur l'authenticité », explique Ian Jack, vice-président aux affaires publiques de la CAA. « D'accord, les cyclistes et les automobilistes ne s'entendent pas toujours. Ce n'est pas grave. On ne leur demande pas de s'aimer à la folie - mais il ne faut pas non plus perdre de vue la sécurité de tous les usagers de la route. »

Dans le cadre de cette campagne, la CAA invite les automobilistes et les cyclistes à garder les conseils suivants en tête lorsqu'ils prendront la route cet été :

Conservez une distance d'au moins un mètre (vérifiez ce qui est exigé à cet égard par la réglementation locale). Les cyclistes doivent parfois éviter des obstacles - un nid-de-poule, par exemple - sur le bord de la route. Laisser suffisamment d'espace assure la sécurité de tous. Soyez vigilant et concentré en tout temps. La distraction au volant est l'une des principales causes d'accidents au Canada . Automobilistes : vérifiez vos rétroviseurs et vos angles morts avant d'effectuer un virage, un changement de voie ou un dépassement, ou de vous engager sur une autre route. Soyez prévisible; utilisez vos clignotants ou vos mains pour indiquer vos intentions, et respectez toujours la signalisation routière et les feux de circulation. La communication réciproque entre automobiliste et cycliste peut sauver des vies. Soyez prudent lorsque vous ouvrez une portière ou quand vous pédalez à proximité de voitures stationnées; vous pourriez ainsi éviter une collision.

La campagne, conçue par l'agence vancouvéroise One Twenty Three West, est diffusée sur le site Web de la CAA et dans les médias sociaux.

À propos de la CAA

Fédération à but non lucratif, la CAA regroupe huit clubs automobiles qui offrent à plus de 6 millions de membres une assistance routière exceptionnelle, des services complets en matière d'automobile, de voyage et d'assurances, ainsi que des rabais privilégiés. La CAA défend aussi les intérêts de ses membres sur une variété d'enjeux qui leur tiennent à cœur, dont la sécurité routière, l'environnement, la mobilité, les infrastructures et la protection des consommateurs. En 2021, elle a été nommée marque de confiance numéro 1 au Canada pour la deuxième année consécutive par la Peter B. Gustavson School of Business de l'Université de Victoria.

