CHURCHILL, MB, le 27 août 2024 /CNW/ - En 1768, deux scientifiques britanniques ont entrepris un voyage vers le fort Prince-de-Galles de la Compagnie de la Baie d'Hudson (CBH), afin d'observer un événement astronomique rare devant se produire l'année suivante : le passage de Vénus. Cette collaboration entre la CBH et la Royal Society, une société savante britannique consacrée aux sciences, a marqué le début de quatre décennies d'activités scientifiques occidentales menées dans ce qui est aujourd'hui le nord du Canada, et a permis d'importantes avancées dans les domaines de l'astronomie, de la météorologie, de la cartographie et de l'histoire naturelle.

Hier, Parcs Canada et la Commission des lieux et monuments historiques du Canada ont commémoré l'importance historique nationale des débuts des connaissances scientifiques dans le Nord canadien et du rôle joué par la Compagnie de la Baie d'Hudson lors d'une cérémonie spéciale de dévoilement d'une plaque au centre d'accueil de Parcs Canada à Churchill.

Dès 1768 et jusqu'en 1810 environ, la Compagnie de la Baie d'Hudson a parrainé l'exploration scientifique dans un large éventail de domaines, en utilisant ses postes du Nord, comme le fort Prince-de-Galles, pour mener des recherches. Que ce soit en observant les étoiles, en établissant des relevés météorologiques ou en envoyant des spécimens d'histoire naturelle en Angleterre, ces premiers chercheurs ont grandement contribué à l'enrichissement des connaissances scientifiques sur les régions arctiques et subarctiques de la Terre.

Bien que le mérite des réalisations scientifiques revienne en grande partie aux scientifiques de la Royal Society, les peuples autochtones ont joué un rôle essentiel dans bon nombre de ces entreprises scientifiques. Les commerçants autochtones aux postes ont contribué de façon importante aux connaissances en géographie et en histoire naturelle et ont apporté aux postes des spécimens et des renseignements qui étaient destinés directement aux chercheurs.

Le gouvernement du Canada, par l'intermédiaire de Parcs Canada et de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada, met en valeur les personnages, les lieux et les événements d'importance historique nationale qui ont façonné notre pays afin d'aider les Canadiens et Canadiennes à tisser des liens avec leur passé. Le processus de désignation mené dans le cadre du Programme national de commémoration historique de Parcs Canada repose en grande partie sur les nominations présentées par le public. À ce jour, plus de 2 240 désignations ont été faites dans l'ensemble du pays.

Les désignations historiques nationales illustrent les moments déterminants de l'histoire du Canada. Ensemble, elles racontent qui nous sommes et permettent d'établir des liens avec notre passé, ce qui nous aide à acquérir une meilleure compréhension de nous-mêmes, des autres et de notre pays. Les lieux patrimoniaux procurent divers avantages culturels, sociaux, économiques et environnementaux aux collectivités dans lesquelles ils se trouvent.

Citations

« L'héritage de cet important travail dans le domaine de la recherche scientifique sur le Nord se poursuit aujourd'hui dans le développement et l'orientation des institutions scientifiques naturelles, dans la recherche sur le Nord en cours et dans la coopération scientifique internationale dans la région circumpolaire septentrionale. Les désignations historiques comme celle-ci racontent l'histoire riche et variée du Canada. J'encourage l'ensemble de la population canadienne à s'informer davantage sur les débuts des connaissances scientifiques dans le nord du Canada et le rôle joué par la Compagnie de la Baie d'Hudson de même que sur leurs importantes contributions au patrimoine canadien. »

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada

« À titre de représentant de la société astronomique du centre spatial Johnson de la NASA à Houston, au Texas, c'est un immense plaisir d'avoir proposé une plaque commémorant les exploits des astronomes anglais Wales et Dymond en 1769, qui ont contribué à l'établissement de l'unité astronomique, une pierre angulaire essentielle pour comprendre l'échelle de distance de notre système solaire entre la Terre et le Soleil. On peut considérer qu'il s'agit du premier objectif astronomique formel réalisé au Canada. »

Paul D. Maley

Société astronomique du centre spatial Johnson de la NASA

Les faits en bref





En collaborant dès 1768 avec la Royal Society pour observer le passage de Vénus l'année suivante, la Compagnie de la Baie d'Hudson a joué un rôle essentiel en parrainant des projets scientifiques dans ses postes de traite de ce qui est aujourd'hui le nord du Canada , en particulier dans les domaines de l'astronomie, de la météorologie, de la cartographie et de l'histoire naturelle.

Les peuples autochtones ont été indispensables dans la réalisation de nombreux projets scientifiques de la Compagnie de la Baie d'Hudson. Les commerçants autochtones aux postes ont contribué de façon importante aux connaissances en géographie et en histoire naturelle et ont apporté aux postes des spécimens et des renseignements qui étaient destinés directement aux chercheurs.

Fondée en 1919, la Commission des lieux et monuments historiques du Canada conseille le ministre de l'Environnement et du Changement climatique sur l'importance historique nationale des personnages, des lieux et des événements qui ont marqué l'histoire du Canada . En collaboration avec Parcs Canada, la Commission veille à ce que les sujets d'importance historique nationale soient reconnus et que ces histoires importantes soient racontées à la population canadienne.

conseille le ministre de l'Environnement et du Changement climatique sur l'importance historique nationale des personnages, des lieux et des événements qui ont marqué l'histoire du . En collaboration avec Parcs Canada, la Commission veille à ce que les sujets d'importance historique nationale soient reconnus et que ces histoires importantes soient racontées à la population canadienne. La grande majorité des candidatures soumises à l'examen de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada proviennent de membres du public. Pour proposer la désignation d'une personne, d'un lieu ou d'un événement historique de votre communauté, veuillez consulter le site Web de Parcs Canada pour obtenir de plus amples renseignements : https://parcs.canada.ca/culture/designation/proposer-nominate.

