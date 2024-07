Ces événements de célébration commémorent l'abolition de l'esclavage dans l'ensemble de l'Empire britannique au 19e siècle.

TORONTO, le 28 juill. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, le gouvernement du Canada commémore l'importance historique nationale des célébrations du Jour de l'émancipation lors d'une cérémonie spéciale de dévoilement d'une plaque au Snell Hall de la cathédrale St. James à Toronto, en Ontario. La commémoration a été faite par Majid Jowhari, député de Richmond Hill, au nom de l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada.

Les célébrations du Jour de l'émancipation ont commencé le 1er août 1834, lorsque les personnes d'ascendance africaine ont commémoré l'abolition de l'esclavage. Ce jour-là, la Loi sur l'abolition de l'esclavage, adoptée par le Parlement britannique en 1833, est entrée en vigueur. À cette époque, l'incidence de cette législation se fait sentir en Amérique du Nord britannique (aujourd'hui le Canada). Ces événements, connus sous le nom de « Premier août » et de « Jour de l'émancipation », ont donné naissance à ce qui est devenu une longue tradition parmi les Afro-Canadiens de l'Ontario, du Québec, de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et de la Colombie-Britannique, tradition qui se poursuit encore aujourd'hui dans tout le Canada.

Les événements organisés à l'occasion du Jour de l'émancipation sont très divers et peuvent aller d'un petit pique-nique à un événement public de grande envergure. Ces festivités comprennent souvent des services religieux, des défilés, des repas communs et des divertissements. Ces actes de célébration créent des occasions significatives de lien social, de solidarité et de fierté de l'ascendance africaine, ainsi que d'éducation et de réflexion sur l'héritage de l'esclavage au Canada et son incidence sur les communautés africaines diasporiques.

Historiquement, les célébrations du Jour de l'émancipation comprennent des actes de commémoration des ancêtres qui ont enduré plus de 250 ans d'esclavage. Elles ont également été l'occasion de se mobiliser contre la poursuite de l'esclavage aux États-Unis jusqu'à son abolition en 1865, ainsi que contre le racisme et la ségrégation systémiques qui persistent au Canada après l'émancipation. Au fil des ans, de nombreux dirigeants afro-canadiens et américains de premier plan ont prononcé de puissants discours lors des manifestations organisées à l'occasion du Jour de l'émancipation, et des activités de collecte de fonds ont permis la construction d'institutions communautaires essentielles, notamment des écoles et des églises.

Les célébrations du Jour de l'émancipation représentent la force et la persévérance des Afro-Canadiens dans la lutte pour l'égalité raciale tout au long de l'histoire et jusqu'à aujourd'hui.

Le gouvernement du Canada, par l'intermédiaire de Parcs Canada et de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada, reconnaît les personnes, lieux et événements importants qui ont façonné ce pays afin d'aider les Canadiens à se rapprocher de leur passé. En présentant ces histoires à la population canadienne, nous espérons favoriser la compréhension et la réflexion sur les histoires, les cultures, l'héritage et les réalités diversifiés du passé et du présent du Canada.

Le processus de désignation dans le cadre du Programme national de commémoration historique de Parcs Canada repose en grande partie sur des propositions du public. Pour proposer la candidature d'une personne, d'un lieu ou d'un événement historique dans votre collectivité, veuillez consulter le site Web de Parcs Canada pour de plus amples renseignements : https://www.pc.gc.ca/fr/culture/clmhc-hsmbc/ncp-pcn/application .

Citation

« La cérémonie de dévoilement de la plaque d'aujourd'hui, organisée par Parcs Canada et la Commission des lieux et monuments historiques du Canada (CLMHC), commémore les célébrations du Jour de l'émancipation en tant qu'événements d'importance historique nationale. Alors que le racisme systémique continue d'affecter la vie des Canadiens et Canadiennes noirs, je crois sincèrement que la reconnaissance de notre histoire est essentielle pour aller de l'avant et lutter contre le racisme systémique au Canada. C'est pourquoi j'ai présenté ma motion d'initiative parlementaire, la motion 36 au cours de la 43e législature, pour que la Chambre des communes reconnaisse le Jour de l'émancipation et l'esclavage qui l'a précédé. »

Majid Jowhari,

Député de Richmond Hill

Faits en bref

La Loi sur l'abolition de l'esclavage , adoptée en 1833 et entrée en vigueur le 1 er août 1834, a mis fin au système séculaire d'esclavage colonial des Africains dans l'ensemble de l'Empire britannique, qui comprenait le territoire aujourd'hui connu sous le nom de Canada .

, adoptée en entrée en vigueur le 1 août 1834, a mis fin au système séculaire d'esclavage colonial des Africains dans l'ensemble de l'Empire britannique, qui comprenait le territoire aujourd'hui connu sous le nom de . Dans le passé, le 1 er août ou Jour de l'émancipation était appelé « West Indian Day » (Jour des Antilles) parce que le plus grand nombre de personnes réduites à l'esclavage et libérées vivaient dans les Caraïbes, une région que les colons européens appelaient à l'époque les Antilles.

août ou l'émancipation était appelé « West Indian Day » (Jour des Antilles) parce que le plus grand nombre de personnes réduites à l'esclavage et libérées vivaient dans les Caraïbes, une région que les colons européens appelaient à l'époque les Antilles. La plaque de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada commémorant les célébrations du Jour de l'émancipation sera dévoilée à Toronto , qui est le territoire traditionnel de nombreuses nations, dont les Wendats, les Haudenosaunee et les Anishinaabeg, notamment les Mississaugas de Credit et les Chippewas. Toronto est aujourd'hui le lieu de résidence de nombreux membres des Premières Nations, des Inuits et des Métis.

commémorant les célébrations du l'émancipation sera dévoilée à , qui est le territoire traditionnel de nombreuses nations, dont les Wendats, les Haudenosaunee et les Anishinaabeg, notamment les Mississaugas de Credit et les Chippewas. est aujourd'hui le lieu de résidence de nombreux membres des Premières Nations, des Inuits et des Métis. Créée en 1919, la Commission des lieux et monuments historiques du Canada conseille le ministre de l'Environnement et du Changement climatique sur l'importance historique nationale des personnes, des lieux et des événements qui ont marqué l'histoire du Canada . À ce jour, plus de 2 240 désignations ont été effectuées à l'échelle nationale.

conseille le ministre de l'Environnement et du Changement climatique sur l'importance historique nationale des personnes, des lieux et des événements qui ont marqué l'histoire du . À ce jour, plus de 2 240 désignations ont été effectuées à l'échelle nationale. En collaboration avec Parcs Canada, la Commission s'assure que les éléments revêtant une importance historique nationale sont reconnus dans le cadre du Programme national de commémoration historique et que ces histoires importantes sont transmises à la population canadienne.

Parcs Canada est déterminé à collaborer avec les Canadiens et les Canadiennes afin de raconter des récits de vaste portée et plus inclusifs dans les lieux qu'il gère. Afin d'aider à atteindre cet objectif, le Cadre pour l'histoire et la commémoration décrit une approche globale et attrayante pour présenter l'histoire du Canada selon diverses perspectives, notamment en exposant des périodes tragiques et difficiles du passé du Canada .

