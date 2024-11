MONCTON, NB, le 14 nov. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Anciens Combattants et députée de Moncton--Riverview--Dieppe, commémore l'importance historique nationale de Joseph Broussard dit Beausoleil lors d'une cérémonie spéciale de dévoilement d'une plaque commémorative au Parc du Mascaret à Moncton au Nouveau-Brunswick. La commémoration sera effectuée au nom de l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada.

Né à Port-Royal en 1702, Joseph Broussard dit Beausoleil est une figure marquante de l'histoire de l'Acadie et occupe une place de choix dans la mémoire collective des communautés acadiennes de la Louisiane et des provinces maritimes. Au milieu du XVIIIe siècle, il devient un chef de file de la résistance et de la défiance des Acadiens face à la domination britannique. Avec des Mi'kmaq, des Wolastoqiyik et des W8banakiak, Beausoleil mène des raids audacieux contre des colonies, des troupes et des postes militaires. Il commande un bateau corsaire, défend ardemment ses compatriotes pour les aider à échapper à la Déportation et les inspire à résister.

Après la signature du Traité de Paris en 1763, qui accorde à la Grande-Bretagne la possession coloniale de l'Acadie, Beausoleil refuse toujours de prêter un serment d'allégeance à la Couronne britannique et de se plier aux conditions restrictives de sa réinstallation imposée en Nouvelle-Écosse. En 1764, Beausoleil dirige un groupe de familles acadiennes en direction de Saint-Domingue, une colonie française, puis vers la Louisiane en 1765, illustrant un aspect de la diaspora acadienne causée par la Déportation.

Le gouvernement du Canada, par l'entremise de Parcs Canada et de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada, reconnaît les personnes, des lieux et les événements importants qui ont façonné ce pays comme un moyen d'aider les Canadiens et Canadiennes à renouer avec leur passé. En partageant ces histoires avec la population canadienne, nous espérons favoriser la compréhension et la réflexion sur les diverses histoires, cultures, héritages et réalités du passé et du présent du Canada. Le processus de commémoration est largement alimenté par les nominations publiques. À ce jour, plus de 2 260 désignations ont été effectuées.

« Le parcours de vie de Joseph Broussard dit Beausoleil démontrent son courage et sa détermination, ainsi que son impact sur les nombreuses parties de la diaspora acadienne. En commémorant Joseph Broussard dit Beausoleil, nous pouvons comprendre l'histoire de l'Acadie sous un autre angle, soit celui de la résistance et la défiance. »

L'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Anciens Combattants et députée de Moncton--Riverview--Dieppe

« Joseph Broussard dit Beausoleil est l'incarnation de l'esprit de résistance acadien. C'est un personnage dont les actions dépassent les frontières de l'Acadie et qui a joué un rôle déterminant dans la survie du peuple acadien au Canada et en Louisiane. »

Michel Cyr, Président, Nation Prospère Acadie

La plaque de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada commémorant Joseph Broussard dit Beausoleil sera dévoilée au Parc du Mascaret, le long de la rivière Petitcodiac à Moncton . Natif de Port-Royal , Beausoleil a passé une grande partie de sa vie le long de cette rivière.

commémorant dit Beausoleil sera dévoilée au Parc du Mascaret, le long de la rivière à . Natif de , Beausoleil a passé une grande partie de sa vie le long de cette rivière. Créée en 1919, la Commission des lieux et monuments historiques du Canada conseille le ministre de l'Environnement et du Changement climatique concernant l'importance nationale de personnes, de lieux et d'événements qui ont marqué l'histoire du Canada .

conseille le ministre de l'Environnement et du Changement climatique concernant l'importance nationale de personnes, de lieux et d'événements qui ont marqué l'histoire du . À ce jour, sur la base des recommandations de la CLMHC, le gouvernement du Canada a désigné plus de 2 200 lieux, événements et personnes historiques nationaux. Chacune de ces désignations contribue, par son histoire unique, à la grande histoire du Canada et nous aide à mieux comprendre notre pays et notre identité.

