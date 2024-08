OTTAWA, ON, le 20 août 2024 /CNW/ - Sentier Transcanadien a le plaisir d'annoncer que Parcs Canada appuie officiellement la Conférence mondiale sur les sentiers de 2024, qui aura lieu du 30 septembre au 3 octobre, à Ottawa.

Organisée par Sentier Transcanadien, la Conférence mondiale sur les sentiers est appelée à devenir un rassemblement mondial inégalé d'adeptes et de passionnés de plein air et de spécialistes en la matière. Plus de 100 conférencières et conférenciers du monde entier se pencheront sur le thème de la conférence de cette année, « Connecter les gens, les lieux et la planète », et présenteront des perspectives uniques sur l'avenir des sentiers et leur incidence sur les communautés, la nature et le bien-être.

L'appui de Parcs Canada représente une contribution essentielle à la conférence, qui se tient en sol nord-américain pour la première fois de son histoire.

« Nous sommes très reconnaissants à Parcs Canada de son appui à la Conférence mondiale sur les sentiers et de son engagement continu à soutenir le réseau national de sentiers du Canada, a déclaré Mathieu Roy, chef de la direction de Sentier Transcanadien. Parcs Canada a joué un rôle essentiel en nous aidant à attirer dans la capitale du Canada cet automne les principaux partenaires du secteur mondial des sentiers. La Conférence mondiale sur les sentiers sera une occasion unique de mettre en valeur la beauté naturelle de notre pays auprès d'un public international, et nous remercions Parcs Canada d'avoir contribué à faire de cette conférence une réalité. »

Chef de file en matière de conservation et en tant que gardien des lieux historiques nationaux, des parcs nationaux et des aires marines nationales de conservation aux quatre coins du Canada et pour ce qui est d'offrir aux visiteuses et visiteurs une expérience de qualité, Parcs Canada est depuis longtemps un supporteur important de Sentier Transcanadien. Depuis sa création en 1992, Sentier Transcanadien a bénéficié d'un investissement de plus de 100 millions de dollars de la part des gouvernements fédéraux successifs. En 2022, le gouvernement du Canada a annoncé un engagement de financement renouvelé de 55 millions de dollars sur cinq ans pour continuer à soutenir le réseau national de sentiers du Canada.

« Parcs Canada est fière de représenter le gouvernement du Canada comme l'un des nombreux contributeurs du Sentier Transcanadien », a déclaré Ron Hallman, président et directeur général de Parcs Canada. En tant que chef de file du développement et de l'entretien des sentiers, Parcs Canada soutient un réseau de sentiers avec des partenaires tels que Sentier Transcanadien, afin de rapprocher les gens de la nature, d'améliorer la santé mentale et le bien-être, de promouvoir le développement économique régional et le tourisme et d'offrir des occasions de soutenir la réconciliation avec les peuples et les communautés autochtones. »

Les représentants de Parcs Canada participeront de diverses manières à la Conférence mondiale sur les sentiers, notamment dans le cadre de tables rondes, de séances de travail en sous-groupes et d'ateliers spécialisés. Parcs Canada animera également un atelier sur les sentiers du lieu historique national du Canal-Rideau.

Parmi les conférencières et conférenciers qui prendront la parole, mentionnons Dianne Whelan, cinéaste primée et réalisatrice de 500 Days in the Wild, Harvey Locke, célèbre défenseur de l'environnement canadien et Carol Ritchie, directrice générale d'EUROPARC.

Les médias sont invités à assister à la conférence et peuvent demander une carte de presse.

À propos de Parcs Canada

Parcs Canada administre l'un des plus beaux et des plus vastes réseaux de lieux du patrimoine culturel et naturel au monde, dont la quasi-totalité est traditionnellement utilisée par les peuples autochtones. Administrant 171 lieux historiques nationaux, 47 parcs nationaux, 5 aires marines nationales de conservation et 1 parc urbain national, Parcs Canada est un chef de file en matière de protection des lieux naturels et historiques, de conservation de la biodiversité et de promotion de la compréhension et de la sensibilisation chez le public au Canada.

Parcs Canada est fière de gérer plus de 8 000 kilomètres de sentiers partout au Canada. Ces sentiers constituent un élément fondamental de l'expérience des nombreuses personnes qui les parcourent, facilitant les interactions avec les paysages et les lieux tout en contribuant à atteindre les objectifs de protection des ressources grâce à une conception et à une construction durables.

À propos de Sentier Transcanadien

Le Sentier Transcanadien est le plus long réseau de sentiers multiusages du monde et il ne cesse de croître. Il traverse l'ensemble des provinces et des territoires, et rejoint les trois côtes du Canada. Chaque tronçon du Sentier Transcanadien est géré à l'échelle locale et soutient des activités et des besoins communautaires différents.

Sentier Transcanadien est l'organisation qui veille sur les sentiers au Canada, en défend les intérêts et en fait la promotion. Il s'agit d'un organisme de bienfaisance enregistré qui reçoit des fonds du gouvernement fédéral (par l'intermédiaire de Parcs Canada), de diverses instances provinciales et municipales, ainsi que de généreux donateurs et donatrices.

À propos du World Trails Network

Fondé en 2012, le World Trails Network est la plus grande organisation à but non lucratif, représentative à l'échelle mondiale et dédiée aux sentiers de ce genre, composée d'organisations de sentiers et de spécialistes professionnels des sentiers, qui travaillent en collaboration pour l'amélioration et le développement des sentiers à travers le monde. worldtrailsnetwork.org

