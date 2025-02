Deux nouvelles expositions numériques sur la plateforme Google Arts et Culture emmènent les visiteurs dans un voyage virtuel à la découverte de l'île de Sable. Dans « Une journée sur l'île de Sable » les visiteurs virtuels font le tour de l'île grâce à des séquences et des images à 360 degrés qui offrent une vue immersive des endroits uniques et isolés de l'île.

L'exposition « Barrières dans le sable » présente un projet de recherche en cours qui vise à mieux comprendre l'impact de la population de chevaux sauvages sur le paysage et l'écologie de l'île de Sable. À l'aide de photos, d'œuvres d'art et de séquences à 360 degrés, les visiteurs virtuels plongent dans ce projet mené en collaboration par Parcs Canada et l'Institut de l'île de Sable.

En plus, une nouvelle vidéo publiée sur le canal YouTube de Parcs Canada propose un survol à 360 degrés de bout à l'autre de l'île de Sable. En survolant les plages, les dunes et les écosystèmes d'étangs emblématiques, le public peut explorer les environs grâce à des prises de vue à 360 degrés et ainsi découvrir l'île sous des angles spectaculaires.

La vidéo et les expositions s'ajoutent à une vaste bibliothèque numérique, y compris plusieurs autres expositions sur la plateforme Google Arts et Culture, partageant des lieux administrés par Parcs Canada d'un océan à l'autre.

Parcs Canada administre l'un des plus beaux et des plus vastes réseaux d'aires patrimoniales culturelles et naturelles protégées au monde. Ces endroits spéciaux favorisent la découverte de l'histoire et de la nature, ainsi que l'harmonie avec cette dernière.

« Parcs Canada a la joie d'offrir de nouvelles façons pour le public de découvrir le paysage unique de la réserve de parc national de l'Île-de-Sable et d'en apprendre davantage sur l'important travail effectué pour protéger son écosystème dynamique. Grâce à des projets novateurs comme celui-ci, plus de gens auront la possibilité d'entrer en contact avec ce lieu extraordinaire. »

Alannah Phillips,

Directeur de l'unité de gestion de la Nouvelle-Écosse continentale

Parcs Canada a pour rôle de protéger des exemples représentatifs du patrimoine naturel et culturel national, et d'en faire connaître l'histoire à la population canadienne.

Créée en 2013, la réserve de parc national de l'Île-de-Sable est le 43 e parc national du Canada .

parc national du . L'île de Sable est l'une des îles canadiennes les plus éloignées des côtes du pays. Elle est située à la limite du plateau continental, à 290 km au sud-est d' Halifax , en Nouvelle-Écosse. Les célèbres chevaux sauvages de l'île de Sable y vivent, de même que des phoques gris, ainsi que des espèces uniques de plantes, d'oiseaux et d'insectes. On la surnomme « cimetière de l'Atlantique » en raison du grand nombre de naufrages survenus le long de ses côtes, soit plus de 350.

, en Nouvelle-Écosse. Les célèbres chevaux sauvages de l'île de Sable y vivent, de même que des phoques gris, ainsi que des espèces uniques de plantes, d'oiseaux et d'insectes. On la surnomme « cimetière de l'Atlantique » en raison du grand nombre de naufrages survenus le long de ses côtes, soit plus de 350. Le gouvernement du Canada investit dans le Programme de conservation et de restauration de Parcs Canada afin de financer des projets très prioritaires, comme celui des Barrières dans le sable , qui contribuent à changer les choses sur le terrain en préservant ou en rétablissant l'intégrité écologique et en favorisant le rétablissement d'espèces en péril.

investit dans le Programme de conservation et de restauration de Parcs Canada afin de financer des projets très prioritaires, comme celui des , qui contribuent à changer les choses sur le terrain en préservant ou en rétablissant l'intégrité écologique et en favorisant le rétablissement d'espèces en péril. Plus de 2 000 institutions culturelles se sont associées à Google Arts and Culture pour partager leurs collections en ligne.

