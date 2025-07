MONTRÉAL, le 18 juill. 2025 /CNW/ - L'honorable Nathalie Provost, secrétaire d'État (Nature) et députée de Châteauguay--Les Jardins-de-Napierville, sera présente à l'écluse Saint-Gabriel (écluse no 3) du lieu historique national du canal de Lachine pour participer à l'activité spéciale annuelle Éclusez et Pagayez. Cette activité unique offre au public la possibilité de naviguer gratuitement dans l'écluse historique à bord d'embarcations non motorisées.

Cette année, Parcs Canada célèbre le 200e anniversaire du canal de Lachine -- une étape importante pour cette voie navigable emblématique. Une occasion de photo sera offerte.

En voici les détails :

Date : Le samedi 19 juillet 2025 Heure : 13 h à 16 h 30 (heure avancée de l'Est) (photos officielles à 15 h (heure avancée de l'Est)) Lieu : Écluse Saint-Gabriel

Lieu historique national du Canal-de-Lachine

