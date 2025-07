Anniversaire marquant du premier parc urbain national du Canada

MARKHAM, ON, le 21 juill. 2025 /CNW/ - Le parc urbain national de la Rouge, le premier parc urbain national du Canada et l'un des plus grands parcs urbains protégés au monde, offre aux résidents du plus grand centre urbain du Canada un accès facile pour explorer un riche ensemble de forêts, de ruisseaux, de fermes et de sentiers, ainsi que des marais, une plage sur le lac Ontario et une histoire humaine qui s'étend sur 10 000 ans.

Aujourd'hui, l'honorable Gary Anandasangaree, ministre de la Sécurité publique et député de Scarborough--Guildwood--Rouge Park, au nom de l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, a célébré cette étape importante lors d'un événement en l'honneur des partenaires autochtones, des bénévoles, des agriculteurs, des défenseurs et des intervenants locaux qui ont contribué à façonner la vision du parc. La cérémonie a souligné les principales réalisations de la dernière décennie, notamment les grands projets de groupement de terrains et les principales lois, l'achèvement du premier plan directeur du parc, l'élaboration d'un plan d'action visant des espèces multiples, la réalisation de 137 projets de restauration avec des partenaires et des collaborateurs, l'ajout de 23 km de nouveaux sentiers, ainsi qu'un investissement de 21 millions de dollars dans le futur centre d'accueil, d'apprentissage et communautaire.

Depuis sa création en 2015, le parc urbain national de la Rouge est devenu un modèle de conservation en milieu urbain reconnu à l'échelle mondiale. S'étendant sur plus de 79 kilomètres carrés, soit une superficie 1,3 fois plus grande que la ville de Manhattan, le parc protège une diversité remarquable de paysages naturels, culturels et agricoles, et continue d'évoluer grâce au leadership autochtone, à l'intendance communautaire, aux efforts de restauration et à la collaboration entre tous les ordres de gouvernement.

Parcs Canada célébrera le 10e anniversaire du parc urbain national de la Rouge tout au long de 2025. Des articles hebdomadaires sur la page Facebook du parc mettront en lumière les moments marquants de son histoire, tandis que la programmation anniversaire sur place offrira aux visiteurs l'occasion de réfléchir au passé du parc, de faire part de leurs propres histoires et de contribuer à une vision collective de l'avenir du premier parc urbain national du Canada.

« Le parc urbain national de la Rouge démontre comme des grands efforts de conservation et de partenariats peuvent restaurer les écosystèmes, renforcer la résilience climatique et rapprocher les gens de la nature, et avec les uns et les autres, au sein de leurs communautés. Sa création a été rendu possible grâce à des décennies de mobilisation soutenue de la part d'organisateurs communautaires et au soutien de tous les ordres de gouvernement. Aujourd'hui, cet engagement et cet esprit de collaboration continue de guider l'approche de notre gouvernement en matière de protection de ce qui façonne notre identité et fait notre fierté d'un océan à l'autre. »

L'honorable Steven Guilbeault,

Ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles

« Le parc urbain national de la Rouge est à la fois un précieux havre de paix pour les résidents et une destination émergente pour les visiteurs de partout au Canada et du monde entier. Premier d'une série de parcs urbains nationaux à venir, le parc de la Rouge ouvre la voie à une nouvelle ère du tourisme urbain où la conservation, les loisirs et la durabilité vont de pair. Grâce à l'aménagement de nouveaux sentiers, au renforcement des liens avec la communauté et à la création d'un centre d'accueil emblématique, ce parc ne se contente pas de protéger ce que nous aimons du Canada, mais il invite aussi plus de gens que jamais à le découvrir. »

L'honorable Gary Anandasangaree

Ministre de la Sécurité publique et député de Scarborough--Guildwood--Rouge Park

Les faits en bref

Le parc urbain national de la Rouge s'étend sur plus de 79 kilomètres carrés dans la région du Grand Toronto et est l'un des plus grands parcs urbains en Amérique du Nord.

Le parc abrite plus de 2 000 espèces de plantes et d'animaux, des fermes en activité, des sites patrimoniaux autochtones et certains des bassins versants et des milieux humides les plus importants de la région.

Le parc se trouve à la limite nord de la zone biologique carolinienne, un type d'écosystème forestier qui abrite une grande diversité de vie.

Depuis 2015, plus de 300 000 arbres, vivaces, arbustes et plantes aquatiques indigènes ont été plantés dans le parc urbain national de la Rouge.

À ce jour, Parcs Canada et ses partenaires ont réalisé 137 projets de restauration écologique et de pratiques exemplaires en matière de gestion des terres agricoles dans l'ensemble du parc urbain national de la Rouge.

